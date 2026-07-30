Археологические работы вскоре стартуют на месте будущего фермерского рынка в Пскове

Вскоре на территории бывшего Белорусского рынка в центре Пскова стартуют археологические работы, которые пройдут в рамках проекта по созданию фермерского рынка. На территории уже установили забор, передает корреспондент «Псковской правды».

На месте бывшего Белорусского рынка в Пскове планируют построить фермерский рынок с крытым павильоном, террасой, кафе, зонами для мастер-классов, детской площадкой и благоустройством территории; проект оценивается в 245 млн рублей и заявлен к реализации до 2029 года.

По официальной информации администрации Пскова, под проект отдали несколько инвестиционных вариантов, и был выбран именно фермерский рынок, а не филармония, о которой ранее ходили слухи.

Инвестором выступает ООО «Палкинские ряды», которому участок на улице Карла Маркса, 1А предоставили в аренду без торгов для реализации масштабного инвестпроекта.

Сообщалось также, что около 75% территории хотят отдать под благоустройство и общественное пространство.

В проекте предусмотрены продуктовые ряды, зоны общепита, площадки для мастер-классов и летняя терраса.