Более 200 волонтёров будут помогать на выборах в Псковской области в 2026 году, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Проект «Волонтёры на выборах» второй год реализует избирательная комиссия региона.Его запустили в 2025 году – тогда к работе подключились 38 волонтёров.

На этот раз их будет более чем в пять раз больше. 26 территориальных избирательных комиссий имеют личные кабинеты на платформе «Добро.рф».

Волонтёры уже информируют жителей о предстоящих выборах и раздают информационные листовки.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку на «Добро.рф».