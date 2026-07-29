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Политика

Более 200 волонтёров будут помогать на выборах в Псковской области

29 июля 2026 года, 17:50

Более 200 волонтёров будут помогать на выборах в Псковской области в 2026 году, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Более 200 волонтёров будут помогать на выборах в Псковской области

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Проект «Волонтёры на выборах» второй год реализует избирательная комиссия региона.Его запустили в 2025 году – тогда к работе подключились 38 волонтёров.

На этот раз их будет более чем в пять раз больше. 26 территориальных избирательных комиссий имеют личные кабинеты на платформе «Добро.рф».

Волонтёры уже информируют жителей о предстоящих выборах и раздают информационные листовки.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку на «Добро.рф».

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