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Общество

Директора псковской организации оштрафовали на 3,5 млн за взятку Александру Грацкому

30 июля 2026 года, 10:59

Псковский городской суд огласил обвинительный приговор в отношении директора ООО «СДМ Проект» Трошковой за дачу взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Директора псковской организации оштрафовали на 3,5 млн за взятку Александру Грацкому

Фото: pxhere.com

Бывший начальник УГХ Администрации Пскова Александр Грацкий получил от нее взятку в виде автомобиля марки «EXEED».

Суд учел смягчающие обстоятельства и оштрафовал женщину на 3,5 миллиона рублей в доход государства.

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