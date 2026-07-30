Височное кольцо нашли археологи в раскопе на Завеличье в Пскове

Височное кольцо нашли археологи в Ольгинском-10 раскопе на Завеличье в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Обычно такие кольца находят в Дунайско-Балканском регионе (Сербия, Болгария, Румыния). На территории Восточной Европы их обнаружено чуть более 30. Это украшение носили в X-XIV веках.

Для Пскова подобная находка стала третьей. Две предыдущие также обнаружили в Ольгинских раскопах на Завеличье в слоях XI-XIII веков.

«Небольшое количество находок за пределами Дунайско-Балканского региона подтверждает, что эти украшения не производились массово вне основного ареала распространения. Скорее всего, они попадали на Русь в качестве редких товаров или как личные вещи переселенцев» – отметили в пресс-службе.