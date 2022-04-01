Яркие оттенки черного и белого

31 марта в четверг в большом зале Псковской областной филармонии состоялась церемония награждения победителей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Месяц назад из-за ковидных ограничений мероприятие было перенесено и вот, наконец-то, торжество состоялось при полном аншлаге и награды нашли своих героев.

Что нового?

Наверное, самым необычным стал дресс-код мероприятия - Black Tie («чёрный галстук»). Правда, как отметили организаторы, совсем не обязательно одеваться во фраки, но предпочтительные цвета - белый, чёрный или серебряный. Конечно, из-за лишних цветов на входе никого не разворачивали. Но надо отметить, что костюмы и платья большинства гостей соответствовали дресс-коду и торжественности момента.

Более строгой и лаконичной стала и статуэтка общественной премии. Уже второй год это прямоугольник из стекла с логотипом премии.

Эмблема премии белого цвета украшала и черные квадраты в специально оборудованных в фойе филармонии фотозонах. Тут было все, что надо для любителей хороших кадров: и удачно падающий на лица свет, и необычный серебристый фон, похожий на обертку шоколада. Конечно, гости в черном смотрелись на фоне всего этого особенно эффектно.

Лучший кадр вечера еще предстоит выбрать. Впервые в этом году ПАИ объявило фотоконкурс для гостей и участников церемонии награждения. Для того, чтобы принять в нем участие нужно выложить фото в соцсеть «ВКонтакте» и отметить официальным хештегом премии #премияПАИ. Автора самой эффектной фотографии ждет приятный приз от организаторов.