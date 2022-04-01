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Общество

Яркие оттенки черного и белого

Чем поразила и порадовала церемония награждения победителей общественной премии «Народное признание – 2021»

Текст:
Светлана Синцова
1 апреля 2022 года, 14:20
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31 марта в четверг в большом зале Псковской областной филармонии состоялась церемония награждения победителей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021». Месяц назад из-за ковидных ограничений мероприятие было перенесено и вот, наконец-то, торжество состоялось при полном аншлаге и награды нашли своих героев.

Что нового?

Наверное, самым необычным стал дресс-код мероприятия - Black Tie («чёрный галстук»). Правда, как отметили организаторы, совсем не обязательно одеваться во фраки, но предпочтительные цвета - белый, чёрный или серебряный. Конечно, из-за лишних цветов на входе никого не разворачивали. Но надо отметить, что костюмы и платья большинства гостей соответствовали дресс-коду и торжественности момента.

Более строгой и лаконичной стала и статуэтка общественной премии. Уже второй год это прямоугольник из стекла с логотипом премии.

Эмблема премии белого цвета украшала и черные квадраты в специально оборудованных в фойе филармонии фотозонах. Тут было все, что надо для любителей хороших кадров: и удачно падающий на лица свет, и необычный серебристый фон, похожий на обертку шоколада. Конечно, гости в черном смотрелись на фоне всего этого особенно эффектно.

Лучший кадр вечера еще предстоит выбрать. Впервые в этом году ПАИ объявило фотоконкурс для гостей и участников церемонии награждения. Для того, чтобы принять в нем участие нужно выложить фото в соцсеть «ВКонтакте» и отметить официальным хештегом премии #премияПАИ. Автора самой эффектной фотографии ждет приятный приз от организаторов.

Яркие оттенки черного и белого
Александр Ломия, хирург и музыкант
Фото Андрея Степанова
А пока подарком для псковичей стало выступление музыканта из Санкт-Петербурга Александра Ломии, известного под псевдонимом Jambazi. Александр — врач-хирург, который совмещает работу с музыкальным хобби.

«Я безумно благодарен организаторам, что меня позвали, как они сказали, украсить мероприятие. Но я считаю, что украшение этого мероприятия - лауреаты. Приятно здесь находиться, для вас петь. Честное слово — пою от всего сердца, - сказал Александр Ломия. - Я считаю, что Псков должен знать своих героев, которые своими силами, умениями, знаниями и талантами город двигают вперед».

Значимая награда

Участников и гостей премии «Народное признание – 2021» поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «За 12 лет премия стала одной из значимых общественных наград региона. Номинанты народного признания — это люди, организации, которых выдвинули жители Псковской земли», - рассказал глава региона.

Яркие оттенки черного и белого
Губернатор Михаил Ведерников обратился к номинантам и гостям премии
Фото Андрея Степанова
Губернатор сообщил, что за все время существования премии ее обладателями стали 132 человека, а общее число участников составило около 2 тысяч. «В этом году 131 за народное признание боролся 131 претендент. Хочу поблагодарить всех за неравнодушие, трудолюбие и вклад в развитие нашего региона. Вам доверяют и вас поддерживают многие жители области, а это дорогого стоит. Искренне надеюсь, что премия вдохновит вас на новые достижения и новые открытия», – отметил Михаил Ведерников.

Яркие оттенки черного и белого
Иван Мутовин получил награду из рук Веры Емельяновой и Андрея Царева
Фото Андрея Степанова
Первым, кто получил награду на сцене БКЗ, стал настоящий герой — 14-летний Иван Мутовин. Он спас тонувшего друга и стал победителем в номинации «Поступок». К слову, Иван в прошлом году был не единственным смельчаком, который не раздумывая бросился в воду, чтобы спасти человека. За помощь девочке, упавшей в реку с моста, статуэтку премии в номинации «Защита» получил полицейский мобильного взвода № 1 отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Денис Кузьмин.

Яркие оттенки черного и белого
Семья Зубаревых
Фото Андрея Степанова
В номинации «Рекорд» статуэтку завоевала семья спортсменов из Плюсского района — Дмитрий, Иван, Александр и Георгий Зубаревы. «После выдвижения на премию произошло важное событие в нашей жизни и жизни нашего района: в селе Ляды мы открыли спортивный зал. Уже сегодня с нами тренируется 28 мальчиков и девочек. Я надеюсь, что среди этих ребят вырастут хотя бы несколько человек, которые смогут одерживать победы, возможно даже на первенстве России», — сказал, выступая с ответным словом глава семьи Дмитрий Зубарев.

Яркие оттенки черного и белого
Елена Цунаева
Фото Андрея Степанова
Победителем премии в номинации «Событие» стала операция по подъёму самолёта из болота в Пыталовском районе. Поздравляя лауреатов, ответственный секретарь общенациональной общественной организации «Поисковое движение России» Елена Цунаева отметила, что сейчас объединение насчитывает порядка 45 тысяч активных участников. «В моей поисковой биографии было участие в подъеме самолетов. Я представляю себе, что это за физический труд, техническая смекалка», - сказала она.

Таланты и открытия

Всем известно, что Псковская земля богата талантами. Поэтому без одноименной номинации не обошлось. В этом году победителем в номинации «Талант» стала рок-группа «Отцы и дети», в состав которой входят преподаватели и студенты ПсковГУ. «Конечно же, все люди, которые здесь присутствуют, талантливы, и мы увидели это. Мерить талант какой-то мерой сложно, но в Древней Руси словом «талант» называли меру веса. Мне кажется, что все эти гирьки, «талантики» — это благотворительность, помощь, патриотизм, любовь, творчество. Это создает силу притяжения, которая объединяет наше общество», — сказал участник группы «Отцы и дети», преподаватель вуза Вадим Андреев.

Яркие оттенки черного и белого
"Отцы и дети"
Фото Андрея Степанова
Он поблагодарил ректора ПсковГУ Наталью Ильину, которая выдвинула коллектив на премию. «Мы 20 лет существуем в университете, и это первый ректор, которая нас выдвинула и заметила», — сказал Вадим Андреев.

А сама Наталья Ильина поздравляла обладателя премии «Народное признание» в номинации «Призвание» - и. о. заведующего 3-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Эльвину Давлятову. Ректор отметила, что в знаменитом фильме «Благословите женщину» умирающей матери главной героини задают вопрос, как жить правильно и в чём призвание. «Героиня отвечает словами мудреца: Жить надо по любви, жить надо не тужить, жить надо так, чтобы никому не досаждать. Я бы ещё добавила, что жить надо так, чтобы идти вперёд», — сказала Наталья Ильина.

Яркие оттенки черного и белого
Эльвина Давлятова (справа) получила награду из рук Натальи Ильиной и Николая Загоруя
Фото Андрея Степанова
В свою очередь победитель номинации Эльвина Давлятова отметила, что премия «Народное признание» стимулирует людей становиться лучше. «Мое призвание — любовь к своей профессии, к своему делу. Лично для меня как врача из другого города возможность проявить себя и оказаться здесь появилась только благодаря деятельности руководства Псковской области, комитета по здравоохранению региона и, конечно, нашей Псковской областной инфекционной клинической больнице, которая предоставила все возможности для работы и развития. Спасибо вам, спасибо всем, кто за меня голосовал. Я надеюсь, что среди голосов есть и голоса моих пациентов, которых я очень люблю», — отметила она.

Яркие оттенки черного и белого
В номинации «Открытие» статуэтку получило креативное пространство «Лофт»
Фото Андрея Степанова

Победителя в номинации «Открытие» поздравила управляющий ГК «Мега Холод» Татьяна Кириленок. Говоря о номинации, она отметила, что «все важные значимые открытия мы совершаем в отношении людей, открывая безграничные возможности человека, открывая своих друзей, близких, коллег, сотрудников с новой стороны»: «Например, наш сотрудник на прошлой неделе спас на улице женщину от хулиганов. Сегодняшнее открытие для меня — наш замечательный музыкальный гость. Открывайте новых людей, открывайте близких, смотрите на них новыми глазами».

Премия для людей

Традиционно в этом году награду присуждали в 12 номинациях. В номинации «Экомышление», которая была введена в партнёрстве с компаний «Титан-Полимер», награду получил Плюсский перерабатывающий комбинат за проект по созданию экомебели. В номинации «Наша марка» статуэтку общественной премии завоевали Яблоневые сады Ивана Мельника из Себежского района, в номинации «Инициатива» - зооприют «Добрый» из Порхова, в номинации «Сервис» - псковская торговая сеть «Книжица». Также основательницы торговых сетей «Книжица» и WoolHouse Вера Григорьева и Юлия Мамчиц завоевали статуэтку общественной премии в номинации «Бизнесмен года».

Участников мероприятия поздравила директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Федорова. «Я очень рада, что сегодняшняя церемония состоялась. Спасибо всем, кто сделал её возможной, и тем, кто пришёл поболеть за героев, тем, кто аплодировал лучшим из лучших. Эта премия создана для людей и существует столько лет благодаря поддержке людей».

Яркие оттенки черного и белого
Победители и номинанты "Народного признания"
Фото Андрея Степанова
В заключение она позвала на сцену не только победителей, но всех номинантов премии. Торжественная часть закончилась настоящим звездопадом - серебряным дождем, который под восторженные возгласы присутствующих в буквальном смысле посыпался на головы победителей и организаторов премии, когда те вышли на сцену, чтобы вместе сфотографироваться на память об этом замечательном событии.

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