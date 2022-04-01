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Общество

На птичьих правах

Куда и зачем летят пернатые?

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Ксения Антонова
1 апреля 2022 года, 14:35
Фото: Валерия Сайфуллина
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1 апреля отмечается Международный день птиц. Наши коллеги из газеты «Сельская новь» воспользовались этим поводом, чтобы взять интервью у Оскара Сайфуллина - орнитолога, научного сотрудника Московского зоопарка, долгое время проживавшего в Бежаницах.

- Апрель традиционно связан с миграцией птиц. Многие люди задаются вопросом, как же птицы понимают, куда и когда им нужно лететь? У них есть навигатор или это на уровне инстинкта?

На птичьих правах

Фото Александра Рябинина
- Я хочу сказать, что традиционно, может быть, апрель и связан с первыми прилётами пернатых, но это всё условно, так как весенняя и осенняя миграции растянуты во времени. Что касается прилёта, то многие научные сотрудники-орнитологи доказали, что инстинкт играет немаловажную роль, но не поспоришь и с другими факторами. Во-первых, это продолжительность светового дня, когда дни становятся длиннее весной и короче осенью. Во-вторых, изменение температуры и количество пищи. Всё вместе это служит сигналом к началу миграции.

- Интересно, но почему же птицы не остаются там, в тёплых краях? Зачем они тратят силы на трудные дальние перелёты?

На птичьих правах

Фото Александра Рябинина
- В жизни пернатых обитателей можно выделить пять периодов: гнездование, линька, осенняя миграция, зимовка и весенняя миграция. Каждый из них крайне важен. Сейчас мы говорим про весеннюю миграцию, а значит, и про самый важный период - гнездование. К этому делу пернатые относятся с трепетом, затрачивают много сил и времени, чтобы выбрать самое удачное место для гнездования. А что может быть лучше места, к которому привык с детства и где есть всё необходимое, чтобы спокойно вырастить потомство? Думаю, ничего. Тем более, что в тропиках хватает и других оседлых птиц, которые в период гнездования не потерпят «туристов».

- А бывали случаи, когда какие-то «наши» птицы всё же остаются жить в других странах?

- Да, естественно. Отличный пример - всем известная утка кряква. Она нашла подходящие для себя условия в Евразии, Северной Америке, её можно встретить от субтропиков до тундры.

- Раз уж мы заговорили об утках, забегу немного вперёд. Весной утки прилетают в Бежаницы, где облюбовали пруд нашего парка. Отдыхающие их прикармливают. Стоит это делать или нет?

На птичьих правах

Фото Александра Рябинина
- Всё можно делать, но в меру. И прикармливать тоже. Нельзя кормить много, особенно свежим батоном и хлебом, от него у уток начинают пухнуть желудки. Кроме того, они жиреют, осенью не могут улететь и умирают, как это было в прошлом году. Я бы советовал не подкармливать их вообще. Весной, летом и ранней осенью водоплавающим еды хватает, но если всё же очень хочется, то запасайтесь сушеным батоном и хлебом, только так.

- А какие птицы самые первые прилетают в наши края? Кто на крыльях приносит нам самую настоящую весну?

На птичьих правах

Фото Александра Рябинина
- Я думаю, что каждый читатель слышал поговорку: «Увидел грача - весну встречай», а в Государственной Третьяковской галерее есть картина Александра Саврасова «Грачи прилетели». Глядя на этот пейзаж, можно без сомнения сказать, что весна начинается с прилётом грачей. Потом прилетают скворцы и водоплавающие. В апреле и мае - журавли, а после уже и все остальные.

- Может быть, банальный вопрос, но всё же спрошу, а куда улетают из посёлка зимующие птицы, например, снегири?

На птичьих правах

Фото Александра Рябинина
- Ареал обитания снегирей обширен. Их можно встретить в Европе, Передней и Восточной Азии, Сибири и Японии. Снегири относятся к оседлым птицам, если они поселятся на одном месте, то там и останутся жить навсегда. К весне они пропадают из виду. Нет, они не улетают в дальние края, просто переселяются в леса, где питаются почками деревьев, ягодами и семенами. Ведут они себя незаметно, стараются прятаться от человеческих глаз, увидеть их крайне сложно.

- Этой зимой многие жители заметили, что снегири практически исчезли. Куда они могли пропасть и почему?

На птичьих правах

Фото Александра Рябинина
- Тут всё просто, скорее всего, им хватало кормовой базы в лесу.

- Мы заговорили об исчезновении. Много ли редких пернатых обитателей в Бежаницком районе, есть ли те, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации?

На птичьих правах

Фото Александра Рябинина
- Конечно, такие представители есть. Естественно, у нас нет таких птиц, которые встречались бы только в Бежаницком районе и больше нигде в мире, но есть уникальные, которые в том числе занесены и в Красную книгу РФ. Например, на отдалённых болотах гнездится среднерусская белая куропатка - краснокнижный вид, численность которой повсеместно сокращается. Её сложно заметить, это очень пугливая и скрытная птица, но всё же она любит наши болота. Другое дело большой и средний кроншнеп – гнездится по берегам рек и озёр. Рыбаки часто встречают этих пернатых, особенно в мае, несмотря на то, что они также занесены в Красную книгу РФ.

- А почему сокращается численность птиц?

На птичьих правах

Фото Александра Рябинина
- Орнитофауна меняется постоянно. Например, раньше распахивались поля и обитали одни виды птиц, сейчас поля мало используются, начинают зарастать, превращаются в заливные луга, и тут появляются совсем другие виды. Это совершенно естественный процесс. 

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