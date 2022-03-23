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Общество

Страус с невельской пропиской

Откуда в районе экзотические птицы?

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Елена Погоняйло
23 марта 2022 года, 09:25
Фото: Елена Погоняйло
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В Псковской области немало людей, которые с удовольствием делят квадратные метры не только с котиками и собачками, но и с экзотическими животными. Газета «Невельский вестник» рассказала о женщине, которая неожиданно для себя стала владелицей черных африканских страусов.

Светлана Гришанова – добрейшей души человек, хозяйка и мать троих детей. На ее подворье все как у всех: дом, огород, хозпостройки, вольеры и курятники. Только вот новоселы в одном из курятников необычные – пятеро длинноногих страусят, норовящих поглотить все, что увидят.

Птичий двор для Светланы – это хобби, и она не представляет его пустым: без живности и постоянного труда.

«Однажды я ехала в машине и услышала по радио, как рассказывали про страусов. И я сразу загорелась идеей приобрести их. Рассказала об этом своим дочерям. И в скором времени они решили реализовать мой замысел, купив мне пять суточных птенцов на ферме в Изборске. И теперь на моем участке живут вот такие экзотические птицы, которые ежедневно заряжают меня положительными эмоциями», – делится Светлана.

«Веселые, любопытные и шкодливые малыши, их привлекает все яркое и блестящее», – описывает своих подопечных Светлана. В этом мы убедились сами, когда хозяйка выпустила их из домика. Они, гордо выхаживая и пританцовывая, как будто позировали перед камерой. Затем большими любопытными глазами с осторожностью смотрели на нас. А уже через несколько минут обступили со всех сторон и даже один из страусят хотел стянуть головной убор.

Черные африканские страусы предпочтительны и удобны для разведения. Холода и морозы им не страшны. Первые месяцы малыши жили в доме, затем их перевели в сарай. Кстати, растут они очень быстро – один сантиметр в день. Сейчас рост шестимесячных страусят около двух метров. А ведь совсем недавно едва доставали до колена. В еде они достаточно неприхотливые. В их рационе комбикорм, зерно, пищевые отходы, зелень.

«Страус - совершенно бесшумная птица. Они не издают никаких звуков, ну если только иногда шипят. Эти птицы обладают очень сильными ногами. У них на каждой ноге только два пальца, а ноготь на большом пальце внешне напоминает копыто. Такое строение позволяет им очень быстро бегать. Они разгоняются до 60 километров в час. Были случаи, когда любопытные птицы убегали со двора, но мы быстро выходили на их след и возвращали домой», – рассказывает Светлана.

Однажды я ехала в машине и услышала по радио, как рассказывали про страусов. И я сразу загорелась идеей приобрести их. Рассказала об этом своим дочерям. И в скором времени они решили реализовать мой замысел, купив мне пять суточных птенцов на ферме в Изборске. И теперь на моем участке живут вот такие экзотические птицы, которые ежедневно заряжают меня положительными эмоциями

Страус с невельской пропискойСветлана Гришанова
«Кто из них самка, а кто самец, пока неизвестно. Об этом мы узнаем только когда птицам исполнится один год. Они поменяют цвет оперения: самцы – черные, самки – серые», – объясняет собеседница.

Так как эти птицы очень крупные, у них должно быть достаточно простора для выгула и содержания. Светлана с дочками и об этом позаботилась. Они купили участок в деревне Ровное, на котором планируют оборудовать новое свободное пространство.

По словам Светланы, выращивание страусов – дело хлопотное, требующее старания, терпения. «Хорошо, что всегда рядом есть помощник, сын Алексей, который берет на себя самую тяжелую работу. Но как бы трудно ни было, это занятие приносит моральное и эстетическое удовлетворение. Положительная энергетика этих птиц дарит радость, умиротворение, душевное равновесие не только нам, но всем гостям и прохожим. Даже пасмурный денек после общения с жизнерадостными страусами кажется интересным и волшебным», – заключила Светлана.

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