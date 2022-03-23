Страус с невельской пропиской

В Псковской области немало людей, которые с удовольствием делят квадратные метры не только с котиками и собачками, но и с экзотическими животными. Газета «Невельский вестник» рассказала о женщине, которая неожиданно для себя стала владелицей черных африканских страусов.

Светлана Гришанова – добрейшей души человек, хозяйка и мать троих детей. На ее подворье все как у всех: дом, огород, хозпостройки, вольеры и курятники. Только вот новоселы в одном из курятников необычные – пятеро длинноногих страусят, норовящих поглотить все, что увидят.

Птичий двор для Светланы – это хобби, и она не представляет его пустым: без живности и постоянного труда.

«Однажды я ехала в машине и услышала по радио, как рассказывали про страусов. И я сразу загорелась идеей приобрести их. Рассказала об этом своим дочерям. И в скором времени они решили реализовать мой замысел, купив мне пять суточных птенцов на ферме в Изборске. И теперь на моем участке живут вот такие экзотические птицы, которые ежедневно заряжают меня положительными эмоциями», – делится Светлана.

«Веселые, любопытные и шкодливые малыши, их привлекает все яркое и блестящее», – описывает своих подопечных Светлана. В этом мы убедились сами, когда хозяйка выпустила их из домика. Они, гордо выхаживая и пританцовывая, как будто позировали перед камерой. Затем большими любопытными глазами с осторожностью смотрели на нас. А уже через несколько минут обступили со всех сторон и даже один из страусят хотел стянуть головной убор.

Черные африканские страусы предпочтительны и удобны для разведения. Холода и морозы им не страшны. Первые месяцы малыши жили в доме, затем их перевели в сарай. Кстати, растут они очень быстро – один сантиметр в день. Сейчас рост шестимесячных страусят около двух метров. А ведь совсем недавно едва доставали до колена. В еде они достаточно неприхотливые. В их рационе комбикорм, зерно, пищевые отходы, зелень.

«Страус - совершенно бесшумная птица. Они не издают никаких звуков, ну если только иногда шипят. Эти птицы обладают очень сильными ногами. У них на каждой ноге только два пальца, а ноготь на большом пальце внешне напоминает копыто. Такое строение позволяет им очень быстро бегать. Они разгоняются до 60 километров в час. Были случаи, когда любопытные птицы убегали со двора, но мы быстро выходили на их след и возвращали домой», – рассказывает Светлана.