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Общество

Чудо в Погорелке

Как жители островской деревни сами построили храм

Текст:
Любовь Егорова
21 марта 2022 года, 12:02
Фото: Александр Федоров
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Еще 8 лет назад жители деревни Погорелка Воронцовской волости Островского района даже и мечтать не смели о том, что на их земле зазвонят колокола, приглашая жителей на божественную литургию. Но случилось чудо, и вот в деревне Погорелка открыл свои двери для православных храм Преображения Господня. Подробности газете «Островские вести» рассказала Любовь Егорова.

Вначале было слово

А началось все с того, что однажды, на мероприятии в Шиковском Доме культуры я увидела батюшку, который сидел впереди меня и с превеликим удовольствием наблюдал за сказочным действием на сцене, которое показывали шиковские детишки.

Не знаю, как я дождалась окончания, чтобы познакомиться с ним и пригласить к нам в клуб (тогда я еще не работала в библиотеке). Мы познакомились. Звали его отцом Нестором, и он сразу же принял моё предложение к нам приехать. Затем были беседы с детьми, чаепитие, просмотры православных мультиков, приобщение детей к православной культуре. Было все здорово, но как-то в клубе неуютно было проводить такие встречи. 

Дальше совершенно неожиданно, за одну ночь, я буквально «воспламенилась» желанием работать в библиотеке, благо на дверях магазина давно висело объявление о вакантном месте библиотекаря. И я очень благодарна судьбе, что меня приняли на работу в Шаркуновскую библиотеку. Здесь мероприятия стали более интересными: девочки работали с бисером, мальчики вырезали поделки из дерева, затем их красили, обжигали. Вместе занимались раскраской рисунков (батюшка по профессии художник), проводили мероприятия православной тематики. 

Но все чаще и чаще стали задумываться о том, что нам нужно отдельное помещение, но и тогда мы еще не мечтали о храме.

Трудные дни строительства

Со временем Господь батюшке послал спонсора, у которого отец Нестор был духовником. В беседе с ним батюшка как-то сказал, что в деревне Погорелка и народ есть, и детей много, а вот храма нет и никогда не было. И предложил нам тогда новоиспеченный меценат рискнуть и заложить фундамент. Перед этим, конечно же, были и благословение Евсевия Псковского и Великолукского, и проект храма, и с выбором места очень всё не просто было. В конце концов, место выбрали. Но рядом стоял дом-развалюха, за соседство с которым хозяева, которые не живут там уже лет 25, потребовали сначала 10, потом 20, а в итоге совсем вошли во вкус и стали просить 30 тысяч рублей только за то, что фундамент, как им показалось, занимает 30-40 сантиметров их земли. Была поднята настоящая «буря», а все лишь потому, что дочь хозяев развалюхи ходит в баптистскую церковь.

Со временем все потихоньку улеглось, доказывая, что правда была на нашей стороне. И потекли после этого долгие и трудные дни строительства нашего храма. Трудные, потому что патриотами своей малой Родины оказалось не так уж и много народа – всего лишь 5-7 человек и тем более женщины. Мужчин привлекали тогда, когда нужно было тягать и перевозить мох, заливать фундамент. Спасибо нашему директору Емельянову, хотя он коммунист, но он не отказывал, когда я просила технику для подвозки песка, планировки, а так же для вывозки выпиленных и выкорчеванных кустарников, что подступали к самому фундаменту.

Строительство наше длилось примерно 5 лет. Одна бригада сменяла другую, их нужно было кормить и предоставлять ночлег. Мы же, женщины, были всегда на подхвате. Везде нужно было успевать - и на работе, и дома, и в храме. Иногда приходилось собирать народ поработать. Работали мы, конечно же, всегда безвозмездно. Часто приходилось слышать отказы с объяснением, что рады бы помочь, но нет времени и тогда охватывало такое отчаяние... Батюшка в таких случаях успокаивал, что мы не должны роптать, так как делаем великое дело.

Мы как-то до самого последнего момента не особо верили в нашу затею. А когда в храме появились пол и крыша, вот тогда уже всех, кто все эти годы принимал участие в строительстве, всех нас охватило необъяснимое чувство гордости. И уже все работы и внутри, и снаружи нам казались необычайно легкими.

А сейчас, когда в храме проходит богослужение, мы часто плачем от счастья, что мы это сделали, что мы смогли... И с 19 августа 2014 года в деревне Погорелка звонят колокола церкви Преображения Господня, приглашая жителей на Божественную литургию.

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