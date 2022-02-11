Страсти по скверу

На благоустройство центра Острова муниципалитет получит 56 с лишним миллионов рублей из федерального бюджета. Но, как ни странно, в самом городе масштабный проект вызвал неоднозначную реакцию. «Псковская правда» выяснила, в чем тут дело и что намерены предпринять районные власти, чтобы победа в конкурсе Минстроя не оказалась причиной раскола в местном сообществе.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению президента РФ с 2018 года. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на него из федерального бюджета ежегодно выделяется 10 миллиардов рублей. Они распределяются среди 160 победителей, которыми могут стать города с числом жителей до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.
При оценке проектов членами жюри, в состав которого входят не только высокопоставленные чиновники правительства РФ, но и известные российские архитекторы и урбанисты, учитываются такие критерии, как степень и разнообразие форм участия в проекте граждан, его востребованность, сохранение историко-градостроительной и природной среды, прогнозируемые экономические и социальные эффекты, качество планировочных и архитектурных решений.
Псковская область впервые победила в конкурсе в мае 2018 года с проектом благоустройства парка «Городской вал» в Опочке. На грант в 50 миллионов рублей в этом муниципалитете привели в порядок территорию площадью 9 гектаров: выполнили ландшафтные работы, обустроили набережную и пешеходные зоны, установили водяную мельницу и малые архитектурные формы, рассказывающие историю города.
Не случайно в 2021 году опочецкий «Городской вал» вошел в топ-10 «любимых мест», которые выбрали жители Псковской области в рамках флешмоба ПАИ к 77-летию образования региона.
Опыт Опочки воодушевил многих глав муниципалитетов Псковской области. Но победить в конкурсе оказалось не так-то просто. Именно поэтому пришедшая в августе 2021 года новость о том, что федеральную поддержку в рамках нацпроекта получат проекты Гдова и Острова, вызвала в регионе большой резонанс.
Администрация Островского района на Всероссийский конкурс заявилась с проектом «Блики времени», посвященным благоустройству площади и сквера имени Клавы Назаровой. Из федерального бюджета на его реализацию муниципалитет получит 56 миллионов 250 тысяч рублей.
В самом первом приближении (а заявка на конкурс включает лишь «общую визуальную концепцию», без детальной проработки) проект предполагает появление в центре города сцены с трибуной, площадки для различных активностей, а также информационного центра для туристов с кафе, санузлом и комнатой матери и ребенка.
Слайд из презентации администрации Островского района
Изображение с сайта konkurs.gorodsreda.ru
СПРАВКА
Впрочем, надо понимать, что все эти планы и идеи имеют «рамочный характер». Конечный облик сквера и площади определит детальный проект благоустройства, который должна будет разработать выбранная по конкурсу специализированная организация. Причем, в соответствии с федеральным законодательством и сложившимися практиками, проект будет проходить профессиональную экспертизу и общественное обсуждение.
Клавдия Назарова (1 октября 1920 года - 12 декабря 1942 года) — Герой Советского Союза, организатор и руководитель подпольной комсомольской организации в городе Остров. 12 декабря 1942 года немецкие оккупанты публично казнили её на центральной площади города. Сегодня площадь носит имя Клавы Назаровой, на ней установлен памятник героине.
Многие говорили, что нет в центре Острова общественного туалета, детского кафе, что надо что-то менять, приводить в порядок территории, поскольку уже достаточно много времени прошло с момента создания сквера и площади Клавы Назаровой, у всего есть свой срок службы
Дмитрий Быстров, глава Островского района
Тем не менее, в соцсетях развернулись настоящие баталии. Жители города горячо обсуждают предстоящие работы, высказывая диаметрально противоположные мнения относительно того, нуждается ли центр Острова в благоустройстве, и должны ли в нем появиться те или иные элементы.
Особенно досталось планам по строительству, казалось бы, остро необходимого любому современному городу (тем более, претендующего на статус туристического центра) объекта: общественного туалета. Критики администрации города увидели кощунство в том, что он появится на площади имени Клавы Назаровой.
Слайд из презентации администрации Островского района
Изображение с сайта konkurs.gorodsreda.ru
Глава Островского района Дмитрий Быстров на большой пресс-конференции, состоявшейся в начале февраля в медиацентре ПАИ, сообщил, что сама концепция благоустройства была построена на предложениях местных жителей: «Многие говорили, что нет в центре Острова общественного туалета, детского кафе, что надо что-то менять, приводить в порядок территории, поскольку уже достаточно много времени прошло с момента создания сквера и площади Клавы Назаровой, у всего есть свой срок службы».
«Набор этих мероприятий мы изложили в заявке в Минстрой РФ и победили. Пока это просто наметки. Сейчас будет производиться разработка проектно-сметной документации, включающей историко-культурную и архитектурно-планировочную части, дендроплан», - отметил глава.
Фото Александра Федорова
Фото Александра Федорова
Фото Александра Федорова
Дендроплан, несомненно, особенно важен: многие островичи переживают, что в ходе работ в центре города вырубят деревья. Однако Дмитрий Быстров категоричен: «Никто не будет вырубать здоровые деревья, будут вырубаться аварийные, сухие! Безусловно, если где-то будет вырубаться это дерево, будет сажаться новое».
Фото Александра Федорова
В комментарии «Псковской правде» Дмитрий Быстров обратил внимание на то, что «все споры ведутся на пустом месте: даже проекта пока еще нет». По его мнению, «в 80% случаев критика концепции благоустройства - это попытка заработать какие-то дивиденды. Говорят, что мы хотим кафе и туалет поставить рядом с памятником. Но мы же все вменяемые люди, - естественно, такого не будет!»
Конкурс по выбору специализированной организации, которая разработает детальный проект благоустройства, уже объявлен: его итоги будут подведены в конце февраля. «Надо отдать разработку в руки тех, кто профессионально этим занимается, - заявил глава района в комментарии «Псковской правде». - Мы же не эксперты: как, впрочем, и критики концепции благоустройства».
Ну а пока администрация Островского района объявила сбор предложений граждан по проекту реконструкции площади и сквера. Они будут приниматься до 11:00 16 февраля.
ВАЖНО
На данный момент на рассмотрение администрации уже пришли 17 заявок. Кроме того, президиум Совета ветеранов обсуждает устройство на площади Вечного огня: «Сейчас у нас есть только «Огонь памяти», который зажигают на памятные даты», - рассказал Дмитрий Быстров.
Прислать свои предложения по проекту реконструкции площади и сквера имени Клавы Назаровой можно несколькими способами:
- на электронную почту gkh@ostrov.reg60.ru;
- в комментариях к постам в группах «Формирование комфортной городской среды. Остров» и «Администрация Островского района» в соцсети «ВКонтакте»;
- по телефону (8 81152) 3-11-49 в рабочее время с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).
Он также сообщил, что 16 февраля все собранные идеи и предложения будут обсуждены на встрече главы муниципалитета с активом района: представителями местного Совета ветеранов, почетными гражданами района, краеведами и историками, членами общественных организаций, в том числе молодежных. На последние глава района возлагает особую надежду: «Скорее всего именно молодые люди в основном будут пользоваться новыми благоустроенными пространствами».
Уже после того, как подрядчик разработает проект, учтя собранные предложения, этот документ пройдет госэкспертизу и опять-таки будет представлен на суд общественности. «Тут никаких секретов нет, все будет обсуждаться», - заверил Дмитрий Быстров.
«Псковская правда» будет следить за ходом реализации проекта в Острове.
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