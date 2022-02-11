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Общество

Страсти по скверу

Центр города Остров благоустроят по итогам общественной дискуссии

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Алексей Кедров
11 февраля 2022 года, 15:53
Фото: Александр Федоров
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На благоустройство центра Острова муниципалитет получит 56 с лишним миллионов рублей из федерального бюджета. Но, как ни странно, в самом городе масштабный проект вызвал неоднозначную реакцию. «Псковская правда» выяснила, в чем тут дело и что намерены предпринять районные власти, чтобы победа в конкурсе Минстроя не оказалась причиной раскола в местном сообществе.

Отличный шанс

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению президента РФ с 2018 года. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на него из федерального бюджета ежегодно выделяется 10 миллиардов рублей. Они распределяются среди 160 победителей, которыми могут стать города с числом жителей до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

При оценке проектов членами жюри, в состав которого входят не только высокопоставленные чиновники правительства РФ, но и известные российские архитекторы и урбанисты, учитываются такие критерии, как степень и разнообразие форм участия в проекте граждан, его востребованность, сохранение историко-градостроительной и природной среды, прогнозируемые экономические и социальные эффекты, качество планировочных и архитектурных решений.

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Псковская область впервые победила в конкурсе в мае 2018 года с проектом благоустройства парка «Городской вал» в Опочке. На грант в 50 миллионов рублей в этом муниципалитете привели в порядок территорию площадью 9 гектаров: выполнили ландшафтные работы, обустроили набережную и пешеходные зоны, установили водяную мельницу и малые архитектурные формы, рассказывающие историю города.

Не случайно в 2021 году опочецкий «Городской вал» вошел в топ-10 «любимых мест», которые выбрали жители Псковской области в рамках флешмоба ПАИ к 77-летию образования региона.

Опыт Опочки воодушевил многих глав муниципалитетов Псковской области. Но победить в конкурсе оказалось не так-то просто. Именно поэтому пришедшая в августе 2021 года новость о том, что федеральную поддержку в рамках нацпроекта получат проекты Гдова и Острова, вызвала в регионе большой резонанс.

«Блики времени»

Администрация Островского района на Всероссийский конкурс заявилась с проектом «Блики времени», посвященным благоустройству площади и сквера имени Клавы Назаровой. Из федерального бюджета на его реализацию муниципалитет получит 56 миллионов 250 тысяч рублей.

Страсти по скверу
Слайд из презентации администрации Островского района
Изображение с сайта konkurs.gorodsreda.ru
В самом первом приближении (а заявка на конкурс включает лишь «общую визуальную концепцию», без детальной проработки) проект предполагает появление в центре города сцены с трибуной, площадки для различных активностей, а также информационного центра для туристов с кафе, санузлом и комнатой матери и ребенка.

СПРАВКА

Клавдия Назарова (1 октября 1920 года - 12 декабря 1942 года) — Герой Советского Союза, организатор и руководитель подпольной комсомольской организации в городе Остров. 12 декабря 1942 года немецкие оккупанты публично казнили её на центральной площади города. Сегодня площадь носит имя Клавы Назаровой, на ней установлен памятник героине.

Впрочем, надо понимать, что все эти планы и идеи имеют «рамочный характер». Конечный облик сквера и площади определит детальный проект благоустройства, который должна будет разработать выбранная по конкурсу специализированная организация. Причем, в соответствии с федеральным законодательством и сложившимися практиками, проект будет проходить профессиональную экспертизу и общественное обсуждение.

Многие говорили, что нет в центре Острова общественного туалета, детского кафе, что надо что-то менять, приводить в порядок территории, поскольку уже достаточно много времени прошло с момента создания сквера и площади Клавы Назаровой, у всего есть свой срок службы

Страсти по скверуДмитрий Быстров, глава Островского района

Тем не менее, в соцсетях развернулись настоящие баталии. Жители города горячо обсуждают предстоящие работы, высказывая диаметрально противоположные мнения относительно того, нуждается ли центр Острова в благоустройстве, и должны ли в нем появиться те или иные элементы.

Страсти по скверу
Слайд из презентации администрации Островского района
Изображение с сайта konkurs.gorodsreda.ru
Особенно досталось планам по строительству, казалось бы, остро необходимого любому современному городу (тем более, претендующего на статус туристического центра) объекта: общественного туалета. Критики администрации города увидели кощунство в том, что он появится на площади имени Клавы Назаровой.

«Споры на пустом месте»

Глава Островского района Дмитрий Быстров на большой пресс-конференции, состоявшейся в начале февраля в медиацентре ПАИ, сообщил, что сама концепция благоустройства была построена на предложениях местных жителей: «Многие говорили, что нет в центре Острова общественного туалета, детского кафе, что надо что-то менять, приводить в порядок территории, поскольку уже достаточно много времени прошло с момента создания сквера и площади Клавы Назаровой, у всего есть свой срок службы».

«Набор этих мероприятий мы изложили в заявке в Минстрой РФ и победили. Пока это просто наметки. Сейчас будет производиться разработка проектно-сметной документации, включающей историко-культурную и архитектурно-планировочную части, дендроплан», - отметил глава.

Страсти по скверу

Фото Александра Федорова
Страсти по скверу

Фото Александра Федорова
Страсти по скверу

Фото Александра Федорова
Страсти по скверу

Фото Александра Федорова
Дендроплан, несомненно, особенно важен: многие островичи переживают, что в ходе работ в центре города вырубят деревья. Однако Дмитрий Быстров категоричен: «Никто не будет вырубать здоровые деревья, будут вырубаться аварийные, сухие! Безусловно, если где-то будет вырубаться это дерево, будет сажаться новое».

В комментарии «Псковской правде» Дмитрий Быстров обратил внимание на то, что «все споры ведутся на пустом месте: даже проекта пока еще нет». По его мнению, «в 80% случаев критика концепции благоустройства - это попытка заработать какие-то дивиденды. Говорят, что мы хотим кафе и туалет поставить рядом с памятником. Но мы же все вменяемые люди, - естественно, такого не будет!»

«Все будет обсуждаться»

Конкурс по выбору специализированной организации, которая разработает детальный проект благоустройства, уже объявлен: его итоги будут подведены в конце февраля. «Надо отдать разработку в руки тех, кто профессионально этим занимается, - заявил глава района в комментарии «Псковской правде». - Мы же не эксперты: как, впрочем, и критики концепции благоустройства».

Ну а пока администрация Островского района объявила сбор предложений граждан по проекту реконструкции площади и сквера. Они будут приниматься до 11:00 16 февраля.

ВАЖНО

Прислать свои предложения по проекту реконструкции площади и сквера имени Клавы Назаровой можно несколькими способами:

- на электронную почту gkh@ostrov.reg60.ru;

- в комментариях к постам в группах «Формирование комфортной городской среды. Остров» и «Администрация Островского района» в соцсети «ВКонтакте»;

- по телефону (8 81152) 3-11-49 в рабочее время с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

На данный момент на рассмотрение администрации уже пришли 17 заявок. Кроме того, президиум Совета ветеранов обсуждает устройство на площади Вечного огня: «Сейчас у нас есть только «Огонь памяти», который зажигают на памятные даты», - рассказал Дмитрий Быстров.

Он также сообщил, что 16 февраля все собранные идеи и предложения будут обсуждены на встрече главы муниципалитета с активом района: представителями местного Совета ветеранов, почетными гражданами района, краеведами и историками, членами общественных организаций, в том числе молодежных. На последние глава района возлагает особую надежду: «Скорее всего именно молодые люди в основном будут пользоваться новыми благоустроенными пространствами».

Уже после того, как подрядчик разработает проект, учтя собранные предложения, этот документ пройдет госэкспертизу и опять-таки будет представлен на суд общественности. «Тут никаких секретов нет, все будет обсуждаться», - заверил Дмитрий Быстров.

«Псковская правда» будет следить за ходом реализации проекта в Острове.

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