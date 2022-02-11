Страсти по скверу

На благоустройство центра Острова муниципалитет получит 56 с лишним миллионов рублей из федерального бюджета. Но, как ни странно, в самом городе масштабный проект вызвал неоднозначную реакцию. «Псковская правда» выяснила, в чем тут дело и что намерены предпринять районные власти, чтобы победа в конкурсе Минстроя не оказалась причиной раскола в местном сообществе.

Отличный шанс

При оценке проектов членами жюри, в состав которого входят не только высокопоставленные чиновники правительства РФ, но и известные российские архитекторы и урбанисты, учитываются такие критерии, как степень и разнообразие форм участия в проекте граждан, его востребованность, сохранение историко-градостроительной и природной среды, прогнозируемые экономические и социальные эффекты, качество планировочных и архитектурных решений.

Псковская область впервые победила в конкурсе в мае 2018 года с проектом благоустройства парка «Городской вал» в Опочке. На грант в 50 миллионов рублей в этом муниципалитете привели в порядок территорию площадью 9 гектаров: выполнили ландшафтные работы, обустроили набережную и пешеходные зоны, установили водяную мельницу и малые архитектурные формы, рассказывающие историю города.

Не случайно в 2021 году опочецкий «Городской вал» вошел в топ-10 «любимых мест», которые выбрали жители Псковской области в рамках флешмоба ПАИ к 77-летию образования региона.

Опыт Опочки воодушевил многих глав муниципалитетов Псковской области. Но победить в конкурсе оказалось не так-то просто. Именно поэтому пришедшая в августе 2021 года новость о том, что федеральную поддержку в рамках нацпроекта получат проекты Гдова и Острова, вызвала в регионе большой резонанс.