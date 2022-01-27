«Хотят или съесть, или убить»

Псковский врач Евгений Васильев в 2021 году в качестве медика сопровождал в одну из африканских стран киноэкспедицию для съемок фильма «Гранит» о российских военных советниках. А уже в процессе он получил предложение сняться в нем самому. О дебюте в кино, а также о прелестях и опасностях экзотической страны заведующий отделением спортивной медицины детской областной больницы рассказал «Псковской правде».

Один на сотню

«Мне поступило предложение сопровождать съемочную группу для создания художественного фильма «Гранит» в экзотическую страну. Страны Африки довольно опасны и моей задачей было сделать так, чтобы все мы вернулись здоровыми», - говорит Евгений Васильев. Предложение было согласовано с региональным комитетом по здравоохранению и Евгений Васильев отправился, по его же признанию, в свою самую лучшую в жизни командировку. Поскольку он ехал на африканский континент не как турист, а в качестве ответственного за жизни и здоровье многих людей, поездке предшествовала серьезная подготовка. В дорогу врач брал не одну, а пять медицинских сумок. И все объемные: в одной реанимационный набор, в другой - операционный, в третьей - набор для инъекций, в двух других - перевязочные материалы и таблетки.

«Лекарственные препараты и различные приспособления закупал заранее. Консультировался с нашими докторами, которые уже отработали в Африке. Мой коллега из детской областной больницы, Николай Алексеевич Бойко, 17 лет работал там. Он подсказывал, с чем в экспедиции можно столкнуться», - вспоминает он. Советы коллег и лекарства пригодились с первых дней работы на африканском континенте, где под присмотром псковского доктора была не только съемочная группа численностью примерно сто человек, но и огромное количество темнокожей «массовки». Оказывать медицинскую помощь пришлось практически сразу. В первый день съемок один из актеров «массовки», местный парень, упал и отключился. Инсульт? Инфаркт? Обезвоживание? Причину выяснили достаточно быстро: «Какой-то местной травой обкурился». Не меньше хлопот доставляла и съемочная группа. Киношники поначалу не очень серьезно отнеслись к риску заражения малярией, хотя, по словам врача, в стране была распространена тропическая форма болезни, которая европейца убивает буквально за два дня. «Малярийного комара заметить сложно - он тихий, это не наш пискун. Прививок от малярии нет. 80% случаев смертности - это дети до пяти лет. Поэтому в странах центральной Африки просто не регистрируют детей до этого возраста. Если они выживают, то не то чтобы приобретают иммунитет, а просто живут с этой болезнью до конца своих дней, перенося очередную вспышку, как грипп. И лечат там малярию парацетамолом», - поясняет врач. Но отмечает, что для иностранца эта болезнь представляет серьезную угрозу.

К счастью, тропическую малярию никто из киношников в Россию не привез, но на месте случаи заражения были. «Есть препараты для профилактики малярии. В день приезда их все получили, - рассказывает врач. - Таблетки надо употреблять раз в неделю и действуют они длительный промежуток времени. Тогда есть вероятность, что болезнь либо не подцепишь, либо перенесешь в легкой форме. Правда, как и с прививкой от коронавируса, сложно было заставить людей принимать эти препараты. Но как только произошел первый случай малярии и все увидели, что это такое - сразу съели таблетки!» Евгений Васильев отмечает, что вернулся из Африки с огромным опытом лечения инфекционных болезней, о которых когда-то читал в книжках, а также с новыми лекарствами. Например, он привез и передал в инфекционную больницу экспресс-тесты для выявления тропической формы малярии и необходимые для ее лечения препараты, которых нет в России. «Теперь в Пскове есть все. Доктора могут выявить заболевание в течение пяти минут и сразу же начать лечение. И уже только в случае необходимости транспортировать больного в федеральный центр»,- отметил он.

СПРАВКА Евгений Васильев – травматолог детской областной больницы и руководитель отделения спортивной медицины. Он оказывает экстренную помощь детям с травмами, а также помогает юным псковским спортсменам. Пациенты, которые прошли лечение у доктора, называют его между собой «Гений Евгений», потому что он помогает справиться с проблемами, с которыми до него не смог справиться ни один из известных специалистов.

Выползают отовсюду

Впрочем, малярия - это не единственная проблема, с которой столкнулись россияне в Африке. Много хлопот киношникам и сопровождавшему их врачу доставляли насекомые. «Насекомых достаточно много. Они разные, и делятся на две категории: первые хотят тебя съесть, вторые - убить. Не важно, муравей это или бабочка, потому что даже пыльца может вызвать серьезный химический ожог», - говорит Евгений Васильев. Поэтому, несмотря на температуру воздуха +40 градусов, участники киноэкспедиции вернулись не загорелыми. Ребята носили спецодежду, максимально закрывающую тело от насекомых.

Кроме того, тропический климат, жара и влажность - благодатная почва для развития инфекций. Даже маленькая царапина в таких условиях могла доставить массу хлопот. Но в то же время Евгений Васильев отмечает, что многие инфекции оказались очень неустойчивыми к российским препаратам. «Я закупал препараты только отечественных производителей, псковские провизоры помогали мне собираться, максимально удешевляли, за что им огромная благодарность. И оказалось, что наши аналоги, которые в 30 раз дешевле зарубежных препаратов, работают просто безупречно», - говорит он. Другой проблемой стало огромное количество ядовитых змей и пауков размером с ладонь. «При работе в джунглях они выползают отовсюду. Если ты оказался там один, вероятность выжить крайне низка. И с деревьев прыгали змеи, и из-под ног выползали. При укусе змеи помощь оказывать бессмысленно, можно сразу отпевать. 20 минут - и готов. Поэтому тут выбирать не приходилось — либо ты ее (лопатой), либо она тебя», - рассказал врач.