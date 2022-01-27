«Хотят или съесть, или убить»

Псковский врач Евгений Васильев в 2021 году в качестве медика сопровождал в одну из африканских стран киноэкспедицию для съемок фильма «Гранит» о российских военных советниках. А уже в процессе он получил предложение сняться в нем самому. О дебюте в кино, а также о прелестях и опасностях экзотической страны заведующий отделением спортивной медицины детской областной больницы рассказал «Псковской правде».
«Мне поступило предложение сопровождать съемочную группу для создания художественного фильма «Гранит» в экзотическую страну. Страны Африки довольно опасны и моей задачей было сделать так, чтобы все мы вернулись здоровыми», - говорит Евгений Васильев.
Предложение было согласовано с региональным комитетом по здравоохранению и Евгений Васильев отправился, по его же признанию, в свою самую лучшую в жизни командировку. Поскольку он ехал на африканский континент не как турист, а в качестве ответственного за жизни и здоровье многих людей, поездке предшествовала серьезная подготовка. В дорогу врач брал не одну, а пять медицинских сумок. И все объемные: в одной реанимационный набор, в другой - операционный, в третьей - набор для инъекций, в двух других - перевязочные материалы и таблетки.
Лекарства пригодились псковскому врачу с первых дней работы на африканском континенте
Фото из личного архива героя публикации
«Лекарственные препараты и различные приспособления закупал заранее. Консультировался с нашими докторами, которые уже отработали в Африке. Мой коллега из детской областной больницы, Николай Алексеевич Бойко, 17 лет работал там. Он подсказывал, с чем в экспедиции можно столкнуться», - вспоминает он.
Советы коллег и лекарства пригодились с первых дней работы на африканском континенте, где под присмотром псковского доктора была не только съемочная группа численностью примерно сто человек, но и огромное количество темнокожей «массовки».
Оказывать медицинскую помощь пришлось практически сразу. В первый день съемок один из актеров «массовки», местный парень, упал и отключился. Инсульт? Инфаркт? Обезвоживание? Причину выяснили достаточно быстро: «Какой-то местной травой обкурился».
Не меньше хлопот доставляла и съемочная группа. Киношники поначалу не очень серьезно отнеслись к риску заражения малярией, хотя, по словам врача, в стране была распространена тропическая форма болезни, которая европейца убивает буквально за два дня.
«Малярийного комара заметить сложно - он тихий, это не наш пискун. Прививок от малярии нет. 80% случаев смертности - это дети до пяти лет. Поэтому в странах центральной Африки просто не регистрируют детей до этого возраста. Если они выживают, то не то чтобы приобретают иммунитет, а просто живут с этой болезнью до конца своих дней, перенося очередную вспышку, как грипп. И лечат там малярию парацетамолом», - поясняет врач. Но отмечает, что для иностранца эта болезнь представляет серьезную угрозу.
Из Африки псковский врач вернулся с огромным опытом лечения инфекционных болезней
Фото из личного архива героя публикации
К счастью, тропическую малярию никто из киношников в Россию не привез, но на месте случаи заражения были. «Есть препараты для профилактики малярии. В день приезда их все получили, - рассказывает врач. - Таблетки надо употреблять раз в неделю и действуют они длительный промежуток времени. Тогда есть вероятность, что болезнь либо не подцепишь, либо перенесешь в легкой форме. Правда, как и с прививкой от коронавируса, сложно было заставить людей принимать эти препараты. Но как только произошел первый случай малярии и все увидели, что это такое - сразу съели таблетки!»
Евгений Васильев отмечает, что вернулся из Африки с огромным опытом лечения инфекционных болезней, о которых когда-то читал в книжках, а также с новыми лекарствами. Например, он привез и передал в инфекционную больницу экспресс-тесты для выявления тропической формы малярии и необходимые для ее лечения препараты, которых нет в России. «Теперь в Пскове есть все. Доктора могут выявить заболевание в течение пяти минут и сразу же начать лечение. И уже только в случае необходимости транспортировать больного в федеральный центр»,- отметил он.
СПРАВКА
Евгений Васильев – травматолог детской областной больницы и руководитель отделения спортивной медицины. Он оказывает экстренную помощь детям с травмами, а также помогает юным псковским спортсменам. Пациенты, которые прошли лечение у доктора, называют его между собой «Гений Евгений», потому что он помогает справиться с проблемами, с которыми до него не смог справиться ни один из известных специалистов.
Впрочем, малярия - это не единственная проблема, с которой столкнулись россияне в Африке. Много хлопот киношникам и сопровождавшему их врачу доставляли насекомые.
«Насекомых достаточно много. Они разные, и делятся на две категории: первые хотят тебя съесть, вторые - убить. Не важно, муравей это или бабочка, потому что даже пыльца может вызвать серьезный химический ожог», - говорит Евгений Васильев.
Поэтому, несмотря на температуру воздуха +40 градусов, участники киноэкспедиции вернулись не загорелыми. Ребята носили спецодежду, максимально закрывающую тело от насекомых.
В Африке даже бабочки могут быть смертельно опасны
Фото из личного архива героя публикации
Кроме того, тропический климат, жара и влажность - благодатная почва для развития инфекций. Даже маленькая царапина в таких условиях могла доставить массу хлопот. Но в то же время Евгений Васильев отмечает, что многие инфекции оказались очень неустойчивыми к российским препаратам. «Я закупал препараты только отечественных производителей, псковские провизоры помогали мне собираться, максимально удешевляли, за что им огромная благодарность. И оказалось, что наши аналоги, которые в 30 раз дешевле зарубежных препаратов, работают просто безупречно», - говорит он.
Другой проблемой стало огромное количество ядовитых змей и пауков размером с ладонь. «При работе в джунглях они выползают отовсюду. Если ты оказался там один, вероятность выжить крайне низка. И с деревьев прыгали змеи, и из-под ног выползали. При укусе змеи помощь оказывать бессмысленно, можно сразу отпевать. 20 минут - и готов. Поэтому тут выбирать не приходилось — либо ты ее (лопатой), либо она тебя», - рассказал врач.
Летучая лисица - калонг - несмотря на устрашающий вид, вполне безобидна и питается фруктами
Фото из личного архива героя публикации
Летучая лисица - калонг - несмотря на устрашающий вид, вполне безобидна и питается фруктами
Фото из личного архива героя публикации
Пауки и другая живность встречались даже в гостиничных номерах. «Захожу с улицы в гостиницу - две ящерицы «припарковались» на двери. Аккуратно вставляю ключ в замок, чтобы не потревожить животинку, - проверять, на что они способны, не хочется. Пауки тоже заползали, почему-то не реагировали на наши инсектициды, - вспоминает врач. - На самом деле было страшновато, и я спал со светом».
По мнению врача, африканские страны — это история совсем не про туризм. «Если собрались туда туристом, то обязательно с вами должен быть кто-то с хорошим медицинским образованием. Потому что с медициной там плохо», - заметил он.
«Женщина - и в Африке женщина!»
Жизнь местного населения не менее поразила путешественника, чем природа тропиков. По словам Евгения Васильева, уровень жизни в городке, где снималось кино, крайне низкий. В среднем в доме площадью 10-20 квадратных метров проживает от 12 до 16 человек вместе со скотиной. Но при всей бедности люди не теряют оптимизма: дети жизнерадостны, а женщины - красивы.
«Негритянки через одну - Наоми Кемпбелл. Бедность колоссальная, но они ухаживают за собой. Даже платья очень аккуратно сшитые! Женщины - они и в Африке женщины», - говорит он.
Путешественников поразила красота африканских женщин
Фото из личного архива героя публикации
В отличие от жительниц северного полушария, африканки ничего не носят в руках - только на голове. «Осанка безупречная. При этом на голове такое количество дров может находиться - я в руках столько не снесу», - говорит он.
Другое приятное впечатление от Африки - жизнерадостные дети. «Они радуются каждой мелочи. Улыбнешься ребенку - он прямо засияет. Я все-таки в детской больнице работаю: у нас такого не встречается», - поделился медик.
Зато мужчины редко заняты в какой-либо профессии, разве что торгуют. Хотя есть среди местных очень талантливые художники и мастера. Основной транспорт местных - мопед, на котором помещается «обычно человек восемь-девять и буйвол». Правила дорожного движения - условность, на которую никто внимания не обращает. Впрочем, и автомобилей минимум. При этом, несмотря на бедность, самое красивое здание в городе - это храм: 60% населения - христиане.
Основной транспорт местных жителей - мопед
Фото из личного архива героя публикации
Самой большой ценностью у местных жителей является пустая пластиковая бутылка. Ценится и стеклянная посуда: чаще всего, стеклотара используется для продажи орехов. Но врач настоятельно не рекомендует покупать эти местные снеки. «К гигиене продавцы не приучены. В бутылке мог быть бензин или что-то еще. Не факт, что ее мыли, а если и мыли - то чистой воды не видело 60% населения», - поясняет он.
Поэтому россияне умывались и чистили зубы исключительно бутилированной водой. «Если помыл лицо местной водой - помой его антисептиком. Принимать душ можно, но зажмурив глаза и плотно закрыв рот», - говорит врач, и добавляет, что за время командировки было израсходовано огромное количество мирамистина и хлоргексина.
Что касается роли в кино, то предложение участия в съемках поступило доктору уже на месте. В фильме ему пришлось играть человека его профессии - военно-полевого хирурга. Операцию, которую проводит герой Евгения Васильева, в фильме показывают всего несколько секунд. Однако, по словам собеседника, съемки эпизода заняли целых четыре часа.
Псковский врач сыграл в кино человека своей профессии
Фото из личного архива героя публикации
Впрочем, сложные медицинские процедуры врач выполнял не только в кино: в реальности ему пришлось делать несколько операций в полевых условиях. «В основном, давала жару мангровая муха - насекомое, которое откладывает яйца в одежде, если ее неправильно сушить. Потом личинки внедряются под кожу, там вырастают и начинают вылезать наружу. Приходилось разбираться с последствиями этих всех вещей», - говорит он.
А однажды накладывать швы пришлось прямо во время съемок. Один из актеров получил травму лица и врачу надо было зашить рану так, чтобы в следующем кадре зрители ничего не заметили. Хирург и гримеры с задачей справились.
С улыбкой вспоминает врач африканских актеров, которые участвовали в массовке: «Самое сложное было сделать так, чтобы актеры массовки перестали улыбаться. Бедный ассистент режиссера! Фильм основан на реальных событиях, по сценарию - стычка с боевиками. Жители должны убегать с ужасом в глазах, а они - радостные. Дубль первый, второй, третий, пятый… А для того, чтобы сделать дубль, надо всю технику перестроить».
Кино-тарелка, которую по традиции разбили в первый день съемок.
Фото из личного архива героя публикации
Конечно, принял участие актер Евгений Васильев и в мероприятиях съемочной группы - тех самых, с битьем посуды. У него даже есть фрагмент тарелки, которую по традиции разбивают в первый день съемок. «И, конечно, впервые побывав на киносъемках - гордишься за российское кино. Оно впечатляет», - отмечает он
Что касается путешествий, за плечами Евгения Васильева их много: «На мотоцикле я объехал Россию и половину Европы. Но скажу так - это была самая интересная страна из того, что мне удалось повидать. Если получится поработать еще - с удовольствием поеду!»
ПОДРОБНОСТИ
Фильм «Гранит» (Россия, 2021)
Режиссер - Денис Нейманд.
В ролях: Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо, Глеб Темнов, Евгений Добряков, Сергей Гарусов, Михаил Богданов, Артур Федынко.
Мозамбик, 2019 год. На деревню маленького мальчика Жозе нападает отряд боевиков, которым командует жестокий и безжалостный Мамудо: террористы расстреливают местных жителей, поджигают дома, убивают родителей Жозе, а сам мальчик и его брат попадают в плен к боевикам. Мозамбик запрашивает у России помощь в борьбе с боевиками, и в страну приезжает спецгруппа во главе с командиром с позывным Гранит. Группа Гранита находит в джунглях Жозе, бежавшего от боевиков. Но мальчик не может отомстить убийцам и раскрыть их местоположение, потому что тогда поставит под удар старшего брата.
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