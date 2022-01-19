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Общество

Операция «Адаптация»

Где заниматься спортом псковичам с инвалидностью?

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Светлана Синцова
19 января 2022 года, 16:43
Фото: Андрей Степанов
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Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья хотели бы играть в баскетбол на инвалидных колясках, но не могут найти в Пскове такую возможность. И таких примеров - не мало. «Псковская правда» узнала, как сегодня в регионе развивается адаптивный спорт и на что могут рассчитывать в плане физической и социальной реабилитации псковские инвалиды.

Негде и не с кем

«Адаптивный спорт очень нужен людям с инвалидностью, потому что он дает возможность социализации, активной жизни, дает возможность не замыкаться в себе и добиваться поставленных целей - даже тех, которые кажутся недоступными, - говорит председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова.

Однако пока что у желающих заниматься спортом людей с инвалидностью много трудностей. По словам Марины Борисенковой, это нехватка спортивных секций, отсутствие архитектурной доступности (человеку с инвалидностью просто не попасть в некоторые спортивные объекты), нехватка специального инвентаря, высокая стоимость занятий, нехватка кадров.

Адаптивный спорт очень нужен людям с инвалидностью, потому что он дает возможность социализации, активной жизни, дает возможность не замыкаться в себе и добиваться поставленных целей - даже тех, которые кажутся недоступными

Операция «Адаптация»Марина Борисенкова, председатель реготделения ВОИ

И. о. председателя комитета по спорту региона Елена Чернышова согласна, что потребность людей с инвалидностью в занятиях спортом очень высока, но это направление еще нуждается в развитии. «Главная проблема на сегодня - это отсутствие кадров, - подтверждает она. - Мы должны рекомендовать всем лицам с ограничениями по здоровью заниматься физической культурой и спортом. Но к сожалению, когда мы направляем запросы в муниципальные образования, то сталкиваемся с отсутствием специалистов по данному направлению».

Операция «Адаптация»
В Ледовом дворце нет возможности сделать лифт для инвалидов-колясочников
Фото Андрея Степанова

По ее словам, в 2021 году Великолукская академия спорта выпустила всего лишь 8 тренеров, которые могут заниматься с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). «Мы знаем, что профессиональные стандарты достаточно жесткие и не каждый человек готов работать с такими людьми», - поясняет Елена Чернышова.

Вторая большая проблема - это отсутствие специализированных спортивных объектов. Единственное на сегодняшний день исключение - не так давно сданный в эксплуатацию стадион «Машиностроитель». «Казалось бы, Ледовому дворцу - всего 10 лет. Но, к сожалению, там человек с ограничениями не может попасть на второй этаж. Когда лет пять назад мы рассматривали вопрос установки лифта, выяснилось, что конструкция здания не позволяет это сделать», - рассказала и. о. председателя областного спорткомитета.


Казалось бы, Ледовому дворцу - всего 10 лет. Но, к сожалению, там человек с ограничениями не может попасть на второй этаж. Когда лет пять назад мы рассматривали вопрос установки лифта, выяснилось, что конструкция здания не позволяет это сделать

Операция «Адаптация»Елена Чернышова, и.о. председателя комитета по спорту Псковской области

Елена Чернышова, и. о. председателя комитета по спорту Псковской области

То же самое касается и множества других объектов. Не так давно известный псковский инвалид-колясочник, депутат гордумы Федор Постнов обратится к губернатору с жалобой на то, что людям с ограниченными возможностями не попасть на новый пришкольный стадион. «Губернатор серьезно на это отреагировал и пригласил Федора проехаться по этим объектам спорта, чтобы выработать единые рекомендации для муниципальных образований», - отметила Елена Чернышева, пояснив, что пришкольные стадионы - «тема «Газпрома», а территории вокруг них должны быть приведены в соответствие с нормами доступной среды именно муниципалитетами.

Бок о бок

Сами инвалиды между тем обращают внимание на необходимость развития инклюзии в спорте: чтобы бок о бок могли заниматься и «обычные» спортсмены, и люди с ограниченными возможностями здоровья. «Очень хочется, чтобы мы не делили спорт для инвалидов и спорт для здоровых людей», - поясняет Марина Борисенкова.

Работа в этом направлении тоже ведется, причем, не первый день. Так, например, в регионе с 1998 года проводятся соревнования по спортивному ориентированию, адаптированное для людей с ОВЗ, в котором принимают участие и здоровые люди.

«Эти псковские традиции привели к тому, что в этому году на территории Псковской области и на территории города Пылва будут проведены совместные мероприятия в рамках проекта «Эксклюзивное экологическое образование на открытом воздухе посредством спортивного ориентирования», - рассказал заместитель председателя общественной организации «Федерация спортивного ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Иван Никитин.

На мероприятие, которое запланировано на сентябрь, приедут спортсмены из России и Эстонии. В рамках проекта предусмотрены спортивные и экологические дисциплины. «Маршрут разработан таким образом, что его можно пройти как ногами, так и проехать на машине. Соответственно, люди с ограниченными возможностями могут пройти этот маршрут», - пояснил он.


Найти друг друга

Между тем, проблема еще и в том, что зачастую спортивные федерации не знают об имеющихся у людей с инвалидностью запросах, а те, в свою очередь, - о возможностях для занятий, которые им могут предоставить общественники.

«В наших шахматных турнирах принимают участие лица с поражением зрения. Для них существует специальный инвентарь: доска, часы, которые никто не обновлял за эти годы. Мы в принципе можем эти материальные вопросы решить. Но у нас информационная проблема. Мы не знаем о том, кто среди инвалидов готов заниматься тем или иным видом спорта», - рассказал руководитель НКО по развитию любительского спорта UNLIM Святослав Самсонов.

По его словам, нужно наладить диалог между федерациями по отдельным видам спорта и организациями, которые занимаются развитием спорта для лиц с ОВЗ: «Так было бы проще какие-то проекты делать».

«Мне написал человек, который приехал из Москвы сюда: «Я в Москве играл в баскетбол на коляске. Есть у вас такое?». Я говорю: «У нас такого нет». Но если есть запрос, может, есть смысл из юных спортсменов пригласить в этот вид спорта и начать его культивировать? - привел пример Святослав Самсонов. - Если у нас будет помещение - то можно найти и оборудование. Там уже нужны специализированные коляски под этот вид спорта. Как мне кажется, помимо материальных проблем и вопроса подготовки кадров, есть информационная проблема. И этот вопрос мы в силах решить без привлечения финансовых средств».

Впрочем, как раз этот вопрос уже решается. Региональный комитет по спорту планирует создание единого сайта, куда будут занесены НКО и спортивные школы, которые занимаются развитием адаптивного спорта, а также календарный план всех спортивных мероприятий в муниципалитетах.

Операция «Адаптация»
На «Машиностроителе» установят тренажеры для людей с ограниченными возможностями
Фото Андрея Степанова

А тем временем Псковская областная организация «Всероссийское общество инвалидов» в прошлом году выиграла грант в 7 миллионов рублей на реализацию проекта «Спорт доступен каждому».

Приобретенные на эти средства уличные тренажеры для занятий людей с ОВЗ планируется разместить на стадионе «Машиностроитель» и в Ледовом дворце. Там с особыми спортсменами будут работать тренеры, которые в настоящее время проходят специальное обучение.

«Мы очень надеемся на то, что медико-социальная экспертиза, которая разрабатывает для людей с инвалидностью программу, будет рекомендовать именно спортивное направление, и эти люди будут заниматься на наших тренажерах с нашими тренерами», - рассказала Марина Борисенкова.

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