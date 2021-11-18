Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

ТОС в деревне хозяин

Дновская деревенька прославила Псковскую область на всю Россию

Текст:
Ольга Нефёдова
18 ноября 2021 года, 11:31
Фото: Фото из соцсети «ВКонтакте»
0

Территориальное общественное самоуправление «Мое село — моя забота» из дновской деревни Заклинье Дновского района стал призером всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». В этом году заявки на участие от региона подали всего три ТОСа - все из Дновского района.

Райский уголок

Заклинье — небольшая деревушка в Дновском районе, расположенная в 25 километрах от районного центра. В ней проживают чуть более 180 человек.

Долгое время центральную площадь деревни занимали развалины — то, что осталось от административного здания сельхозкооператива «Дружба».

Нам хотелось, чтоб в деревне нашей появился «райский уголок», чтобы жители наши чувствовали себя здесь комфортно, не ощущали себя оторванными от цивилизации

ТОС в деревне хозяинЕлена Дмитриева, председатель заклинского ТОС

- Своей массивностью оно закрывало вид на библиотеку, создавало тень, - рассказывает председатель ТОСа Елена Дмитриева. - Ежедневно через площадь ходят дети в школу, взрослые на работу. Здесь же находится почтовое отделение, автобусная остановка, воинское братское захоронение, магазин. И при этом ни деревья посадить, ни клумбы разбить возможности не было никакой. Нужно было что-то кардинально менять. Но как и на какие средства?

Кооператив, которому полуразвалившееся здание принадлежало, на тот момент переживал не лучше свои времена . Ни средств, ни сил на то, чтобы самостоятельно благоустроить эту территорию, у его руководства не было, не говоря уже о том, чтобы развалины разобрать и убрать.

ТОС в деревне хозяин

Фото из соцсети «ВКонтакте»
Однажды неравнодушных жителей собрала заведующая заклинской школы Елена Дмитриева и предложила подумать, как ситуацию переломить.

- Мы уже знали, что в области есть программы, направленные на развитие сельских территорий, - говорит Елена Дмитриева. - И что помимо строительства новых дорог, социальных объектов, газификации, можно получить средства и на благоустройство. Очень уж нам хотелось, чтоб в деревне нашей появился «райский уголок», чтобы жители наши чувствовали себя здесь комфортно, не ощущали себя оторванными от цивилизации, поэтому в июле 2020 года мы создали ТОС «Мое село – моя забота».

Разобрали по кирпичику

После создания ТОСа практически сразу взялись за разработку проекта «Комфортная зона отдыха» и параллельно стали пытаться приводить в порядок территорию деревни собственными силами.

- Если хочешь изменить мир вокруг, начинай с себя. Мы уверены, что российская провинция - это мощная сила, которая должна научиться ценить себя и быть опорой всей страны.

ТОС в деревне хозяин

Фото из соцсети «ВКонтакте»
Начали с того, что все вместе - волонтеры из Дно, местные неравнодушные жители, администрация «Дружбы» - принялись за демонтаж старого здания. - Десять дней волонтеры работали над демонтажем кровли, - рассказывает Елена Дмитриева. - Сложность была в том, что под слоем шифера находился огромный слой щепы, которую очень сложно вырезать из-за огромного количества гвоздей. Старый материал на личных машинах жителей и транспорте, предоставленном сельхозкооперативом, вывозили к котельным местной школы и кооператива.

- Здание мы разобрали, но жители хотели большего - чтобы на его месте появилась комфортная зона отдыха, где можно посидеть, отдохнуть, почитать взятую в библиотеке интересную книгу, - говорит председатель ТОСа. - Несколько лет назад здание сельского Дома культуры было продано. С тех пор нет места, где бы люди могли проводить свой досуг. Хотелось бы, чтобы были красивые удобные скамейки, стояли урны для мусора, светильники, росли декоративные кустарники и благоухали садовые цветы.

От развалин до праздника

Начался второй этап реализации проекта - приобретение и установка оборудования для обустройства комфортной зоны отдыха. Были куплены парковые скамейки, урны, вазоны для цветов, кустарники, информационные щиты, светильники.

Смета проекта составила 196 500 рублей, в том числе 100 000 рублей - областная субсидия, 10 000 рублей – местный бюджет, 86 500 рублей – безвозмездная работа партнеров проекта.

ТОС в деревне хозяин

Фото из соцсети «ВКонтакте»
Партнеры, а это филиал школы, библиотека, СПК «Дружба» и жители деревни, вышли на субботник по разбивке клумб и посадке культурных кустарников и цветов. Рассаду выращивали ученики школы, которые наравне со взрослыми помогали благоустраивать территорию.

Потребовалось провести 5 субботников, чтобы навести порядок. А уже этой весной работники школы вместе со школьниками высадили цветы в двухъярусные вазоны и установили светильники.

- С ранней весны и до поздней осени люди отдыхали в новом уютном уголке на природе, - говорит Елена Дмитриева. - Библиотека в течение летних каникул проводила развлекательные мероприятия с подростками и взрослыми, использовала территорию зоны отдыха. В мае на территории нашей деревни впервые прошел праздник местных инициатив «Предлагай! Поддержим!». Надо сказать, что он удался.

ТОС в деревне хозяин

Фото из соцсети «ВКонтакте»
На этом активсты ТОСа останавливаться не собираются. В планах - замена ветхой водопроводной сети, восстановление Дома культуры, благоустройство территории возле центрального магазина, спил аварийных деревьев и многое другое.

- Было бы желание, активисты и хороший организатор. Всё это у нас есть! Значит, всё получится! - уверена председатель ТОСа.

СПРАВКА

ТОС из Заклинья на всероссийском конкурсе занял третье место в номинации «Благоустройство и экологии». Жюри определяло лучших из нескольких десятков ТОСов со всей России.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Вопрос жизни

Общество / Здоровье
10 ноября 20:22

Вопрос жизни

Медики бьют тревогу: невакцинированные от коронавируса будущие мамы ставят под угрозу и себя и еще нерожденного малыша
Ногу свело?

Общество / Здоровье
9 ноября 14:41

Ногу свело?
О наших героях переписи

Общество
2 ноября 12:44

О наших героях переписи
  • «Титан-Полимер» готов сотрудничать с псковскими компаниями в сфере логистики, питания, спецодежды, поставки поддонов
  • Пассажиров авиарейса из Москвы привезут в Псков на автобусе до конца дня
  • РСХБ повысил ставки по вкладам
  • О перспективах комплексного развития региональной производственной кооперации рассказал Андрей Михеев
  • В Псковской области сохраняется один очаг АЧС
  • Бывший полицейский из Великих Лук предстанет перед судом за наркопреступление и превышение полномочий
  • Участок дороги по Советской набережной за Шведской горкой отремонтируют в Пскове
  • Рейс самолета «Москва - Псков» из Пулково отменен
  • Год тюремного заключения за потраченные с чужой карты 444 рубля ждет жителя Дновского района
  • В Печорах обнаружили тело мужчины
  • Выставка студентов колледжа искусств откроется в Пскове
  • На 90% готово УГХ к украшению Пскова
  • 284 новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Псковской области 17 ноября
  • Вылет самолета из Пулково в псковский аэропорт переносится
  • Водоснабжение в Пскове на дальнем Завеличье восстановлено
  • Псковский пульмонолог: Привитые от ковида пациенты легче переносят болезнь
  • 3 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Псковскую область
  • Самолёт Москва – Псков совершил вынужденную посадку в Пулково
  • До +6 градусов и осадки ожидаются в Псковской области 18 ноября
  • Рейсовый автобус опрокинулся в кювет в Куньинском районе

    • 17 ноября

  • 19 ноября несовершеннолетние жители Псковской области смогут получить правовую помощь
  • До 6 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 18 ноября
  • Михаил Сутягинский: Промышленная кооперация позволит предприятиям сократить издержки
  • Более пяти тысяч псковских школьников поучаствовали в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
  • Восемь лифтов заменили в двух домах Пскова
  • Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
  • Топ-10 фермерских продуктов для защиты от холода и болезней
  • Контрафактные алкоголь и сигареты обнаружили в одном из магазинов в Псковском районе
  • Инновационный способ борьбы с деградацией почв и современные подходы к обучению в АПК – РСХБ выбрал лучшие студенческие проекты
  • К 12.00 18 ноября рассчитывают восстановить водоснабжение на Завеличье в Пскове

    • Новости

    Запредельное достижение

    Спорт
    Ольга Нефёдова 12 ноября 16:04

    Запредельное достижение

    Фигуристка Валерия Зайцева рассказала, как шла к своей главной победе

    «Ни одного смеющегося человека там не видел»

    Общество / Здоровье
    2 ноября 09:37

    «Ни одного смеющегося человека там не видел»

    Псковский священник откровенно рассказал о поведении пациентов и работе медиков инфекционной больницы
    Штрафники

    Общество
    26 октября 17:25

    Штрафники

    Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью