ТОС в деревне хозяин

Территориальное общественное самоуправление «Мое село — моя забота» из дновской деревни Заклинье Дновского района стал призером всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». В этом году заявки на участие от региона подали всего три ТОСа - все из Дновского района.

Райский уголок

Заклинье — небольшая деревушка в Дновском районе, расположенная в 25 километрах от районного центра. В ней проживают чуть более 180 человек. Долгое время центральную площадь деревни занимали развалины — то, что осталось от административного здания сельхозкооператива «Дружба».

Нам хотелось, чтоб в деревне нашей появился «райский уголок», чтобы жители наши чувствовали себя здесь комфортно, не ощущали себя оторванными от цивилизации Елена Дмитриева, председатель заклинского ТОС

- Своей массивностью оно закрывало вид на библиотеку, создавало тень, - рассказывает председатель ТОСа Елена Дмитриева. - Ежедневно через площадь ходят дети в школу, взрослые на работу. Здесь же находится почтовое отделение, автобусная остановка, воинское братское захоронение, магазин. И при этом ни деревья посадить, ни клумбы разбить возможности не было никакой. Нужно было что-то кардинально менять. Но как и на какие средства? Кооператив, которому полуразвалившееся здание принадлежало, на тот момент переживал не лучше свои времена . Ни средств, ни сил на то, чтобы самостоятельно благоустроить эту территорию, у его руководства не было, не говоря уже о том, чтобы развалины разобрать и убрать.

Однажды неравнодушных жителей собрала заведующая заклинской школы Елена Дмитриева и предложила подумать, как ситуацию переломить. - Мы уже знали, что в области есть программы, направленные на развитие сельских территорий, - говорит Елена Дмитриева. - И что помимо строительства новых дорог, социальных объектов, газификации, можно получить средства и на благоустройство. Очень уж нам хотелось, чтоб в деревне нашей появился «райский уголок», чтобы жители наши чувствовали себя здесь комфортно, не ощущали себя оторванными от цивилизации, поэтому в июле 2020 года мы создали ТОС «Мое село – моя забота».

Разобрали по кирпичику

После создания ТОСа практически сразу взялись за разработку проекта «Комфортная зона отдыха» и параллельно стали пытаться приводить в порядок территорию деревни собственными силами. - Если хочешь изменить мир вокруг, начинай с себя. Мы уверены, что российская провинция - это мощная сила, которая должна научиться ценить себя и быть опорой всей страны.

Начали с того, что все вместе - волонтеры из Дно, местные неравнодушные жители, администрация «Дружбы» - принялись за демонтаж старого здания. - Десять дней волонтеры работали над демонтажем кровли, - рассказывает Елена Дмитриева. - Сложность была в том, что под слоем шифера находился огромный слой щепы, которую очень сложно вырезать из-за огромного количества гвоздей. Старый материал на личных машинах жителей и транспорте, предоставленном сельхозкооперативом, вывозили к котельным местной школы и кооператива. - Здание мы разобрали, но жители хотели большего - чтобы на его месте появилась комфортная зона отдыха, где можно посидеть, отдохнуть, почитать взятую в библиотеке интересную книгу, - говорит председатель ТОСа. - Несколько лет назад здание сельского Дома культуры было продано. С тех пор нет места, где бы люди могли проводить свой досуг. Хотелось бы, чтобы были красивые удобные скамейки, стояли урны для мусора, светильники, росли декоративные кустарники и благоухали садовые цветы.

От развалин до праздника

Начался второй этап реализации проекта - приобретение и установка оборудования для обустройства комфортной зоны отдыха. Были куплены парковые скамейки, урны, вазоны для цветов, кустарники, информационные щиты, светильники. Смета проекта составила 196 500 рублей, в том числе 100 000 рублей - областная субсидия, 10 000 рублей – местный бюджет, 86 500 рублей – безвозмездная работа партнеров проекта.

Партнеры, а это филиал школы, библиотека, СПК «Дружба» и жители деревни, вышли на субботник по разбивке клумб и посадке культурных кустарников и цветов. Рассаду выращивали ученики школы, которые наравне со взрослыми помогали благоустраивать территорию. Потребовалось провести 5 субботников, чтобы навести порядок. А уже этой весной работники школы вместе со школьниками высадили цветы в двухъярусные вазоны и установили светильники. - С ранней весны и до поздней осени люди отдыхали в новом уютном уголке на природе, - говорит Елена Дмитриева. - Библиотека в течение летних каникул проводила развлекательные мероприятия с подростками и взрослыми, использовала территорию зоны отдыха. В мае на территории нашей деревни впервые прошел праздник местных инициатив «Предлагай! Поддержим!». Надо сказать, что он удался.

На этом активсты ТОСа останавливаться не собираются. В планах - замена ветхой водопроводной сети, восстановление Дома культуры, благоустройство территории возле центрального магазина, спил аварийных деревьев и многое другое. - Было бы желание, активисты и хороший организатор. Всё это у нас есть! Значит, всё получится! - уверена председатель ТОСа.