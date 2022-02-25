Дискуссионный вопрос

Депутаты Псковского областного Собрания провели свою 7-ю по счету сессию. Народные избранники внесли важные поправки в закон о региональном Фонде капремонта и в Избирательный кодекс Псковской области. Но самые горячие споры разгорелись по вопросу о предстоящей реформе местного самоуправления. Подробности — в репортаже «Псковской правды».

«Все должны быть в равных условиях»

В начале сессии депутаты внесли изменения в областной закон о капремонте: теперь жильцы новостроек будут обязаны вносить платежи в региональный Фонд капремонта уже через полгода после включения дома в региональную программу, а не через четыре года, как это было прежде. Предполагается, что это позволит увеличить бюджет Фонда капремонта почти на 330 миллионов рублей. Между тем, сейчас на реализацию полного объема мероприятий региональной программы капремонта не хватает более 75 миллиардов рублей. Представители оппозиции предсказуемо раскритиковали инициативу: представитель КПРФ Дмитрий Михайлов призвал «залатать дыры» в Фонде капремонта при помощи федерального бюджета. А справедливоросс Олег Брячак заявил, что не поддержит законопроект, который станет неприятным «подарком» для всех ипотечников.

Александр Котов призвал коллег поддержать законопроект. «Понимаю, что непопулярная мера, но все должны быть в равных условиях», - заявил он. И напомнил, что региональный парламент уже принимал обращение в правительство с предложением переложить финансирование капремонта на федеральный бюджет. Однако спикер Собранияпризвал коллег поддержать законопроект. «Понимаю, что непопулярная мера, но все должны быть в равных условиях», - заявил он. И напомнил, что региональный парламент уже принимал обращение в правительство с предложением переложить финансирование капремонта на федеральный бюджет. Законопроект поддержали 19 парламентариев, против высказались 3. Депутаты также большинством голосов приняли новую редакцию Избирательного кодекса Псковской области: теперь в выборах не могут участвовать, выдвигая свои кандидатуры, все причастные к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Поправки вероятно закроют возможность для участия в выборах ряду псковских политиков и активистов. Но представителей оппозиции, впрочем, больше заинтересовало увеличение предельных сумм расходов из средств избирательных фондов: с 45 до 90 миллионов на выборах губернатора с 500 тысяч до 5 миллионов на выборах депутатов, с 10 до 20 миллионов на выборах глав. «Мы провели анализ сумм, которые тратятся в Северо-Западном федеральном округе. У коллег эти суммы давно уже больше. А у нас 6 лет с лишним лет они не увеличивались», - пояснил председатель облизбиркома Игорь Сопов.

Антон Минаков. Представители КПРФ, ЛДПР и «Яблока» высказались против такой инициативы. «Мы даже на половину эти лимиты никогда не выбирали!» - заявил координатор реготделения ЛДПР «Мы даем вам больше возможностей для работы. С учетом цен на рекламную продукцию мы понимаем, что индексация была необходима», - вновь пояснил Игорь Сопов. «Никого не обязывают вносить столь значительную сумму и тратить ее, - поддержал председателя облизбиркома депутат Алексей Севастьянов. - Но я даже не об этом. Предлагается запретить участие в выборах членам экстремистских и террористических организаций. Вот об этом нам надо позаботиться. А суммы денег — вопрос вторичный». «Один будет работать и пахать на выборах, а другой скупит все эфирное время. Ну и кто победит?» - не унимался представитель ЛДПР. «То-то у нас кандидаты от оппозиции пахали на выборах до седьмого пота!» - отреагировал на эти слова жириновца спикер Собрания Александр Котов. В результате поправки были приняты большинством голосов. За изменения в Избирательный кодекс проголосовали 19 депутатов, против - 5. А вот инициатива обратиться в Госдуму с предложением давать отсрочку от призыва на военную службу медикам, работающим на селе, дискуссию не вызвала. За эту инициативу, внесенную депутатами-единороссами Александром Котовым, Игорем Дитрихом и Алексеем Севастьяновым с подачи псковского омбудсмена Дмитрия Шахова, высказались 26 народных избранников. По мнению авторов законопроекта, отсрочка от армии сельским медикам с высшим и средним медицинским или фармацевтическим образованием будет способствовать решению кадровой проблемы на селе.

«Никто не собирается махать шашкой и топором»

Артур Гайдук. Но самые горячие и продолжительные споры вызвало обсуждение проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Предложение дать ему негативную оценку внес депутат от «Яблока» Законопроект, принятый в январе Госдумой в первом чтении, предполагает переход к одноуровневой системе организации местного самоуправления взамен существующей сегодня двухуровневой. По мнению авторов, это позволит повысить эффективность органов местного самоуправления и укрепить финансовую основу их деятельности. «Яблочник», впрочем, настаивал на обратном, рисуя поистине эсхатологическую картину: «Лишение мелких населенных пунктов административных функций приводит к запустению и оттоку населения», а «уничтожение 18 тысяч муниципальных образований для нашей страны будет катастрофой». «Закон полностью не соответствует российской Конституции!» - громко заявил он. «Фракция «Яблоко» обращалась в Конституционный суд?..» - поинтересовался Александр Котов. «Мы считаем, что закон не соответствует Конституции...» - поправился Артур Гайдук.

Андрей Маковский высказал мнение, что новый закон о местном самоуправлении необходим, а его проект имеет «ряд плюсов». А вот документ, предложенный Артуром Гайдуком, он назвал «оценочным» и излишне эмоциональным. Из числа оппозиционных партий поддержку «Яблоку» выразили коммунисты. «Цель законопроекта — заменить самоуправление народа бюрократической вертикалью власти. Мы всячески выступаем против самодержавия!» - заявил депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов. А вот представитель партии «новые люди»высказал мнение, что новый закон о местном самоуправлении необходим, а его проект имеет «ряд плюсов». А вот документ, предложенный Артуром Гайдуком, он назвал «оценочным» и излишне эмоциональным. Между тем в спор с представителем «Яблока» вступили единороссы. Армен Мнацаканян поинтересовался, изучал ли он опыт Новгородской или Московской областей, где эксперимент по созданию одноуровневой системы местного самоуправления уже идет. «Там ничего не произошло!» - заверил он. Виктор Остренко высказал мнение, что в настоящее время работа в волостях сводится к подготовке нормативных актов, а не хозяйственной деятельности. При этом качество кадров там зачастую весьма низкое. «Все, чего вы опасаетесь, несостоятельно», - резюмировал он, обращаясь к «яблочнику». «Никто не собирается махать шашкой и топором. Переходный период продлится до 2028 года. До 20 мая от нас ждут поправки и мнения. Вот чем надо было бы заняться!» - заявил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. «Люди недовольны, но менять вы ничего не хотите. А это уже диверсия!» - укорил он «яблочника». И внес альтернативную инициативу: поставить вопрос о поддержке Собранием федерального законопроекта. «В Новгородской области такая система работает. Никто никуда там не уехал и уезжать не собирается. Все разговоры о том, что местная власть отдаляется от населения, не имеют почвы. Никогда еще не было такого, чтобы вслед за органами власти собиралось и уезжало население с чемоданами», - отметил Александр Котов. И напомнил, что в России сегодня кардинально «изменилась система коммуникации», в результате чего сейчас гражданин может быстро и просто обратиться на любой уровень власти.