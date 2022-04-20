Внеклассное занятие

Школьные экскурсии - это приятный способ не только отвлечься от учебников, но и приобрести новый опыт и яркие впечатления. Для ребят совместная поездка - возможность неформального общения с учителями и одноклассниками, объединяющий момент в их жизни. А значит, это не только познавательно, но увлекательно и весело. Мы узнали у представителей псковских турфирм, что они могут предложить школьникам.
Конец года — традиционное время для таких путешествий.
Закончив учебный год, дети хотят отправиться в какое-то мини-путешествие. Для наших школьников мы предлагаем очень широкий спектр поездок: это наш традиционный Псков, Печоры, Пушкинский заповедник, Остров, Гдов и многие другие направления.
Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии
По ее словам, окончание учебного года - это праздник, поэтому турфирма предлагает не только «напрячь мозги и выслушать большой объем информации, но и веселые развлечения». Например, путешествие на Хлебный хутор, где можно изготовить пряник своими руками и отправиться прогуляться по экологической тропе, Музей льна - с изготовлением бумаги изо льна на бумажной мельнице, пешие прогулки по Изборско-Мальской долине. «Каждый класс, педагог или родитель, который будет организовывать такую поездку для школьников, сможет найти какие-то варианты», - рассказала Светлана Баранова.
Есть предложения для школьников и у туроператора по Пскову и Псковской области «Славянский тур». «С 2016 года мы реализуем проект «Псковские уроки». Программы для школьников существовали и до этого, но мы решили укомплектовать все имеющиеся программы по Пскову и области. На сегодняшний день их больше ста. Они рассчитаны на школьников от первого до одиннадцатого класса, и можно подобрать программу под любой урок», - рассказала менеджер по приему и детскому отдыху туроператора Татьяна Булатова.
Содержание тура зависит от пожеланий заказчика.
Приходит заявка от школы, от учителя или представителя родительского комитета, и мы обсуждаем: что школьники проходят, куда хотят поехать, по какому направлению, и под них собирается программа. Все эти единичные программки - они как модули. В итоге к одной программе мы приходим совместными усилиями и обсуждением.
Татьяна Булатова, менеджер по приему и детскому отдыху
Например, для школьников начальных классов предлагаются экскурсии по Пскову или поездки по Печорской стороне, в Мальскую долину. «Это и не далеко и по времени не так долго», - пояснила Татьяна.
Ученики средней школы ездят гораздо дальше. Поэтому им предлагают экскурсии, связанные с изучением школьных предметов, патриотическим воспитанием. «Часто школьные группы отправляются в поездки по пушкинским местам. В прошлом году было 800-летие Александра Невского и популярна была программа по Александру Невскому. В этом году — 350 лет Петру Первому, есть запросы по программам, связанным с ним», - отметила Татьяна Булатова.
Юные туристы любят не только слушать экскурсоводов, но и делать что-то своими руками.
Фото Андрея Степанова
А старшие классы, которые за время учебы уже изучили многие популярные маршруты, отправляются в южную часть области, либо посещают усадьбы, либо едут в Новгород и Санкт- Петербург. «В мае особенно популярен Санкт-Петербург», - отметила представитель турфирмы.
Творческий отдых за городом
Организацией летнего отдыха в нашей области занимается региональный Центр детского отдыха и оздоровления. По словам директора учреждения Татьяны Богдановой, на территории области будут работать 12 оздоровительных лагерей и один санаторно-оздоровительный - на Гороховом озере в Островском районе.
Но и псковские турфирмы готовы оказать помощь родителям с поездками школьников в оздоровительные лагеря. «Если есть желание отправить ребенка за пределы Псковской области, мы с удовольствием готовы помочь родителям в организации летнего досуга их детей. Но стоит учесть, что стоимость таких путевок будет от 40 до 75 тысяч за одну смену. Смены разные: 14, 18 дней», - отметила Светлана Баранова. И добавила, что достаточно высокую цену можно немного уменьшить за счет программы детского туристического кешбэка.
Псковские турфирмы готовы помочь родителям в организации летнего досуга их детей.
Фото Андрея Степанова
По ее словам, в загородных лагерях у детей есть возможность заняться творчеством под руководством крутых специалистов или «погрузиться снова в дебри иностранного языка, в том числе, и с носителями иностранного языка». «Это интересный и полезный опыт. И не всегда это далеко. Это может быть та же Ленинградская область, то есть родители смогут доставить свое чадо до места отдыха», - отметила директор турфирмы.
Летом есть запросы от родителей с детьми. «Это определенная категория туристов. Программы для них дополняются мастер-классами или театрализованной частью. Чаще всего семьи с детьми школьного возраста путешествуют в мае-июне, с более старшими детьми — круглый год могут приезжать», - рассказала Татьяна Булатова.
Конечно же, псковские турфирмы организовывают поездки не только для учащихся местных школ. Псковская область интересна и школьникам из других регионов — особенно из Санкт-Петербурга и Москвы. «В данный момент мы получаем большое количество заявок на май от классов, от родителей с детьми, которые совместно отправляются в путешествие во все наши ведущие объекты: Изборск, Печоры, Пушкинский заповедник. Мы предлагаем им многочисленные квесты — как разработанные нами самими, так и нашими парнерами-музеями, интерактивные программы. Дети, которые приезжают в Псков, получают новый опыт, и весело, интересно и с пользой проводят дни окончания учебного года в нашем регионе», - отметила Светлана Баранова.
Как рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, чаще всего такие группы выбирают размещение в Пскове, иногда даже в отелях 4*. «Отель бронируют в зависимости от финансовых замашек. Мы все знаем, что уровень жизни жителей Москвы существенно выше. И то, что здесь нам кажется неподъемно дорого, для московских школьников вполне доступно», - сказала она.
Но чаще всего такие группы не обращают особого внимания на высокий уровень сервиса и размещаются и в «двушках», и в «трешках». «У нас есть и бюджетные варианты — тот же «тетрис» в одной из загородных баз отдыха: «Это классный вариант когда общение можно продолжить. Тетрисы меняют конфигурацию в зависимости от того, сколько кроватей появляется. На мой взгляд, это шикарная возможность провести отдых».
Для школьников разработаны многочисленные квесты и интерактивные программы
Фото Андрея Степанова
Туроператоры отмечают, что чаще всего школьные группы выбирают или загородные базы отдыха, или центр города. «Могут размещаться как в гостиницах «Рижская», «Октябрьская», «Камелот», где невысокие цены, так и в отеле «Покровском», если группа может себе это позволить. Все зависит от того, насколько родители готовы потратиться», - пояснила Татьяна Булатова.
Псков принимает юных туристов из центральной России и почти со всего Северо-Запада. «К нам приезжают из Санкт-Петербурга, реже из Новгорода, и из северных столиц: Архангельска, Мурманска. Для них мы предлагаем программы на несколько дней. Они едут издалека, а детей можно перевозить только днем, поэтому за один день, даже если это школьники из Москвы, они не успеют ничего посмотреть», - пояснила менеджер.
Школьникам предлагаются как тематические экскурсии, так и классические - по тем местам, которые входят в топ: Изборск, Печоры, Пушкинские Горы.
Новые интерактивные программы наиболее интересны юным туристам. Школьники любят проходить квесты, участвовать в мастер-классах, пробовать делать что-то самим. В том числе, детям была предоставлена возможность создавать собственный турпродукт.
У российских школьников была возможность принять участие в программе развития туризма «Больше, чем путешествие». В проекте Росмолодежи и Ростуризма совместно с Министерством науки и высшего образования, платформой «Россия – страна возможностей» и Российским обществом «Знание» принимали участие дети - победители различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Они не только смогли бесплатно путешествовать по стране, но и внести вклад в создание общественных пространств и сохранение культурного наследия регионов. «Мы закончил сейчас обслуживание по программе «Больше чем путешествие». Цикл поездок в Псков и Великий Новгород был связан с моделированием туристического продукта для молодежи в исторических городах. Участники этого проекта предлагали очень интересные идеи», - поделилась Светлана Баранова.