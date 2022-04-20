Внеклассное занятие

Школьные экскурсии - это приятный способ не только отвлечься от учебников, но и приобрести новый опыт и яркие впечатления. Для ребят совместная поездка - возможность неформального общения с учителями и одноклассниками, объединяющий момент в их жизни. А значит, это не только познавательно, но увлекательно и весело. Мы узнали у представителей псковских турфирм, что они могут предложить школьникам.

Экскурсия в конце года

Конец года — традиционное время для таких путешествий.

Закончив учебный год, дети хотят отправиться в какое-то мини-путешествие. Для наших школьников мы предлагаем очень широкий спектр поездок: это наш традиционный Псков, Печоры, Пушкинский заповедник, Остров, Гдов и многие другие направления. Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии

По ее словам, окончание учебного года - это праздник, поэтому турфирма предлагает не только «напрячь мозги и выслушать большой объем информации, но и веселые развлечения». Например, путешествие на Хлебный хутор, где можно изготовить пряник своими руками и отправиться прогуляться по экологической тропе, Музей льна - с изготовлением бумаги изо льна на бумажной мельнице, пешие прогулки по Изборско-Мальской долине. «Каждый класс, педагог или родитель, который будет организовывать такую поездку для школьников, сможет найти какие-то варианты», - рассказала Светлана Баранова. Есть предложения для школьников и у туроператора по Пскову и Псковской области «Славянский тур». «С 2016 года мы реализуем проект «Псковские уроки». Программы для школьников существовали и до этого, но мы решили укомплектовать все имеющиеся программы по Пскову и области. На сегодняшний день их больше ста. Они рассчитаны на школьников от первого до одиннадцатого класса, и можно подобрать программу под любой урок», - рассказала менеджер по приему и детскому отдыху туроператора Татьяна Булатова. Содержание тура зависит от пожеланий заказчика.

Приходит заявка от школы, от учителя или представителя родительского комитета, и мы обсуждаем: что школьники проходят, куда хотят поехать, по какому направлению, и под них собирается программа. Все эти единичные программки - они как модули. В итоге к одной программе мы приходим совместными усилиями и обсуждением. Татьяна Булатова, менеджер по приему и детскому отдыху

Например, для школьников начальных классов предлагаются экскурсии по Пскову или поездки по Печорской стороне, в Мальскую долину. «Это и не далеко и по времени не так долго», - пояснила Татьяна. Ученики средней школы ездят гораздо дальше. Поэтому им предлагают экскурсии, связанные с изучением школьных предметов, патриотическим воспитанием. «Часто школьные группы отправляются в поездки по пушкинским местам. В прошлом году было 800-летие Александра Невского и популярна была программа по Александру Невскому. В этом году — 350 лет Петру Первому, есть запросы по программам, связанным с ним», - отметила Татьяна Булатова.

А старшие классы, которые за время учебы уже изучили многие популярные маршруты, отправляются в южную часть области, либо посещают усадьбы, либо едут в Новгород и Санкт- Петербург. «В мае особенно популярен Санкт-Петербург», - отметила представитель турфирмы.

Творческий отдых за городом

Организацией летнего отдыха в нашей области занимается региональный Центр детского отдыха и оздоровления. По словам директора учреждения Татьяны Богдановой, на территории области будут работать 12 оздоровительных лагерей и один санаторно-оздоровительный - на Гороховом озере в Островском районе. Но и псковские турфирмы готовы оказать помощь родителям с поездками школьников в оздоровительные лагеря. «Если есть желание отправить ребенка за пределы Псковской области, мы с удовольствием готовы помочь родителям в организации летнего досуга их детей. Но стоит учесть, что стоимость таких путевок будет от 40 до 75 тысяч за одну смену. Смены разные: 14, 18 дней», - отметила Светлана Баранова. И добавила, что достаточно высокую цену можно немного уменьшить за счет программы детского туристического кешбэка.

По ее словам, в загородных лагерях у детей есть возможность заняться творчеством под руководством крутых специалистов или «погрузиться снова в дебри иностранного языка, в том числе, и с носителями иностранного языка». «Это интересный и полезный опыт. И не всегда это далеко. Это может быть та же Ленинградская область, то есть родители смогут доставить свое чадо до места отдыха», - отметила директор турфирмы. Летом есть запросы от родителей с детьми. «Это определенная категория туристов. Программы для них дополняются мастер-классами или театрализованной частью. Чаще всего семьи с детьми школьного возраста путешествуют в мае-июне, с более старшими детьми — круглый год могут приезжать», - рассказала Татьяна Булатова.

Все в Псков

Конечно же, псковские турфирмы организовывают поездки не только для учащихся местных школ. Псковская область интересна и школьникам из других регионов — особенно из Санкт-Петербурга и Москвы. «В данный момент мы получаем большое количество заявок на май от классов, от родителей с детьми, которые совместно отправляются в путешествие во все наши ведущие объекты: Изборск, Печоры, Пушкинский заповедник. Мы предлагаем им многочисленные квесты — как разработанные нами самими, так и нашими парнерами-музеями, интерактивные программы. Дети, которые приезжают в Псков, получают новый опыт, и весело, интересно и с пользой проводят дни окончания учебного года в нашем регионе», - отметила Светлана Баранова. Как рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, чаще всего такие группы выбирают размещение в Пскове, иногда даже в отелях 4*. «Отель бронируют в зависимости от финансовых замашек. Мы все знаем, что уровень жизни жителей Москвы существенно выше. И то, что здесь нам кажется неподъемно дорого, для московских школьников вполне доступно», - сказала она. Но чаще всего такие группы не обращают особого внимания на высокий уровень сервиса и размещаются и в «двушках», и в «трешках». «У нас есть и бюджетные варианты — тот же «тетрис» в одной из загородных баз отдыха: «Это классный вариант когда общение можно продолжить. Тетрисы меняют конфигурацию в зависимости от того, сколько кроватей появляется. На мой взгляд, это шикарная возможность провести отдых».

Туроператоры отмечают, что чаще всего школьные группы выбирают или загородные базы отдыха, или центр города. «Могут размещаться как в гостиницах «Рижская», «Октябрьская», «Камелот», где невысокие цены, так и в отеле «Покровском», если группа может себе это позволить. Все зависит от того, насколько родители готовы потратиться», - пояснила Татьяна Булатова. Псков принимает юных туристов из центральной России и почти со всего Северо-Запада. «К нам приезжают из Санкт-Петербурга, реже из Новгорода, и из северных столиц: Архангельска, Мурманска. Для них мы предлагаем программы на несколько дней. Они едут издалека, а детей можно перевозить только днем, поэтому за один день, даже если это школьники из Москвы, они не успеют ничего посмотреть», - пояснила менеджер. Школьникам предлагаются как тематические экскурсии, так и классические - по тем местам, которые входят в топ: Изборск, Печоры, Пушкинские Горы.

Дети созидают