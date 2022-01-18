Кешбэк вернулся

Новый этап программы «Туристический кешбэк» стартовал в России 18 января. «Псковская правда» узнала, насколько активно в нем участвуют представители турбизнеса нашего региона и почему.
Новый этап программы «Туристический кешбэк» стартовал в России 18 января. «Псковская правда» узнала, насколько активно в нем участвуют представители турбизнеса нашего региона и почему.
В рамках программы туристы могут получить кешбэк в 20% (но не более 20 тысяч рублей) от стоимости тура, круиза, проживания в отеле или санатории. Главные условия - путешествие надо оплатить картой «Мир», а его продолжительность должна составить не менее двух ночей.
В программе принимают участие все регионы России. Что касается Псковской области, то на сайте программы мирпутешествий.рф представлены пять предложений по псковским отелям и санаториям (три из них расположены в областной столице) и 50 по турам. Разброс цен составляет от 1400 до 4800 рублей для отелей и от 1200 до 49280 рублей для экскурсионных туров.
Не нужно доказывать жизнеспособность кешбэка: это действительно отличная акция, которая стимулирует покупательский спрос и позволяет участникам туристического рынка, - отелям, туроператорам, - аккумулировать средства
По словам Светланы Барановой, о многом говорит уже тот факт, что накануне старта нового тура программы продажи на туристическом рынке замерли: «Это связано с тем, что люди ждали более выгодные предложения, потому что 20% возврата — это, конечно, существенная сумма».
Председатель Псковского областного союза туриндустрии уверена, что Федеральному агентству по туризму уже «не нужно доказывать жизнеспособность кешбэка: это действительно отличная акция, которая стимулирует покупательский спрос и позволяет участникам туристического рынка, - отелям, туроператорам, - аккумулировать средства». «Все уже в это поверили и играют по-настоящему», - констатирует она.
Только за первые 12 часов акции в России было сделано 4 747 броней с кешбэком на сумму 226 миллионов 599 тысяч 713 рублей.
В связи с этим теперь главная угроза, которую видят для себя представители российской туротрасли - это прогнозы относительно новой волны коронавируса. Из-за постоянной угрозы новых ограничений у потребителей турпродукта уже сложился паттерн «выбора в последнюю минуту», поясняет Светлана Баранова: «Даже на Новый год многие покупали туры в последнюю неделю, когда уже было понятно, что проблем с ограничениями в том или ином регионе нет».