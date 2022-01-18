Кешбэк вернулся

Новый этап программы «Туристический кешбэк» стартовал в России 18 января. «Псковская правда» узнала, насколько активно в нем участвуют представители турбизнеса нашего региона и почему.

Великолепная пятерка

«Туристический кешбэк» - программа Государственного субсидирования поездок по России, разработанная Федеральным агентством по туризму. Впервые она была реализована в августе 2020 года , чтобы поддержать туротрасль, по которой едва ли не сильнее всего ударили антикоронавирусные запреты и ограничения. В рамках программы туристы могут получить кешбэк в 20% (но не более 20 тысяч рублей) от стоимости тура, круиза, проживания в отеле или санатории. Главные условия - путешествие надо оплатить картой «Мир», а его продолжительность должна составить не менее двух ночей.

Согласно условиям нового этапа «Туристического кешбэка», купить тур и забронировать гостиницу необходимо до 12 апреля, а отправиться в поездку - до 30 апреля. В программе принимают участие все регионы России. Что касается Псковской области, то на сайте программы мирпутешествий.рф представлены пять предложений по псковским отелям и санаториям (три из них расположены в областной столице) и 50 по турам. Разброс цен составляет от 1400 до 4800 рублей для отелей и от 1200 до 49280 рублей для экскурсионных туров.

«Все уже в это поверили»

Светлана Баранова «Спектр предложений достаточно широкий», - считает председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор турфирмы «Континент» . По ее словам, напрямую на портале «Туристического кешбэка» отображаются лишь те отели, которые имеют собственную систему онлайн-бронирования. Но на общефедеральных сайтах-агрегаторах можно найти немало других предложений из Псковской области, на которые также распространяется кешбэк в 20%.

Не нужно доказывать жизнеспособность кешбэка: это действительно отличная акция, которая стимулирует покупательский спрос и позволяет участникам туристического рынка, - отелям, туроператорам, - аккумулировать средства Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии

По словам Светланы Барановой, о многом говорит уже тот факт, что накануне старта нового тура программы продажи на туристическом рынке замерли: «Это связано с тем, что люди ждали более выгодные предложения, потому что 20% возврата — это, конечно, существенная сумма». Председатель Псковского областного союза туриндустрии уверена, что Федеральному агентству по туризму уже «не нужно доказывать жизнеспособность кешбэка: это действительно отличная акция, которая стимулирует покупательский спрос и позволяет участникам туристического рынка, - отелям, туроператорам, - аккумулировать средства». «Все уже в это поверили и играют по-настоящему», - констатирует она.

Отдельный плюс Светлана Баранова видит в том, что старт нового этапа программы совпал с «низким сезоном» в туротрасли. По ее словам, принять участие в программе псковским компаниям, которые ранее уже работали с «Туристическим кешбэком», было просто: «По сути, мы лишь перезаключили договоры, которые уже были. В общем, облегченный вариант входа».

СПРАВКА Только за первые 12 часов акции в России было сделано 4 747 броней с кешбэком на сумму 226 миллионов 599 тысяч 713 рублей.