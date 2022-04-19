Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Работа

Новый поворот

Псковичи могут получить профессию за счет государства

Текст:
Ольга Нефёдова
19 апреля 2022 года, 10:12
Фото: Андрей Степанов
0

Работа перестала приносить вам удовлетворение? Заработанных денег хватает только на еду? Давно мечтаете попробовать себя в новой сфере деятельности? Решением проблем может стать участие в федеральной программе переобучения.

Каждому региону - своё

«У нас в базе около 9 000 вакансий, а безработных 2 000, - говорит и. о. председателя комитету по труду и занятости Псковской области Алена Трунова. - У многих возникает вопрос: почему вакансии не закрываются. Это печальное явление называется дисбаланс между потребностью и теми трудовыми ресурсами, которые у нас в регионе в наличие. К сожалению, не все люди хотят и готовы меняться, но тем, кто становится на этот путь, мы предоставляем возможность переобучения».

В начале весны 2022 года в России стартовала федеральная программа переобучения граждан «Содействие занятости». Ее цель - помочь тем, кто испытывает трудности в поиске работы. По информации Минтруда РФ, соискателям программы доступно свыше 36 тысяч образовательных программ. Только для жителей Псковской области - более 300. В каждом регионе набор программ свой, ориентированы они на местные потребности рынка.

Новый поворот
Желающим получить новую профессию помогут
Андрей Степанов

К участию в программе в Псковской области подключились несколько образовательных учреждений. Среди них - Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский агротехнический колледж, Великолукский политехнический колледж, Великолукский медицинский колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский государственный университет.

Последний предлагает переобучение по девяти программам. «Облачные технологии в образовании», «Цифровые инструменты делопроизводства», «Разработка веб-сайтов», «Цифровая экономика и интернет-предпринимательство: шаги к успеху», - это только малая часть из них.

Главное - работать

Все программы прошли экспертизу, одобрены службами занятости и профильными ведомствами. Каждая составлена с учетом потребностей региона в тех или иных специальностях.

Программы обучения рассчитаны на 72, 144 и 265 часов, 70% обучения — это практические занятия. Вряд ли можно научить человека хорошо шить или стричь, объясняя весь процесс только в теории, поэтому обучающимся предложат получить практические навыки в специально оснащенных мастерских и лабораториях учебных учреждений Пскова и области. Кроме очных занятий предусмотрены лекции в заочном формате и с применением дистанционных технологий.

К сожалению, не все люди хотят и готовы меняться, но тем, кто становится на этот путь, мы предоставляем возможность переобучения.

Новый поворот Алена Трунова, и.о. председателя комитету по труду и занятости Псковской области 

Обязательным условием участия в программе является последующее трудоустройство.

«Есть случаи, когда девушка уходит в декрет и в первый же год нахождения в нем решает поучиться — а вдруг пригодится, - объясняет Алена Трунова. - Но так не получится, мы не Министерство просвещения. Наша задача - развернуть и переориентировать человека под другой карьерный трек. Соответственно, важным условием обучения является дальнейшее трудоустройство или оформление самозанятости до конца года, в котором человек учился».

Подать заявку на переобучение можно на портале «Работа России». По итогам ее рассмотрения, соискателя приглашают на профориентационное консультирование. «С ним проводится беседа, выясняется его потребность: для чего ему это надо, зачем он решил учиться, - отмечает начальник ведомства. - Бывает, что человек уже работает, но для того, чтобы работать продолжить, ему надо переквалифицироваться. Тогда мы получаем подтверждение от работодателя о том, что ему действительно важно, чтобы его сотрудник изменил немного свои знания и навыки».

Переобучат всех

После профтестирования и консультирования человеку выдается заключение. Если оно положительное, то соискатель направляется на переобучение, проходит его, получает документ, трудоустраивается сам или в этом ему содействует служба занятости. Но не всегда заключение будет положительным, в удовлетворении заявки могут и отказать. Причин тому несколько — нет необходимой вакансий, профессия не востребована в регионе, человек не готов трудоустроиться по окончанию обучения.

Новый поворот
Трудоустройство - обязательное условие участия в программе
фото Андрея Степанова

«В этом случае соискатель буквально на следующий день может подать новую заявку на обучение другой профессии, - рассказывает Алена Трунова. - Ему придется заново пройти все ступени. К сожалению, некоторые граждане воспринимают эту программу обучения, как возможность получить новые навыки просто так. Бывает, что пользуясь программой, пытаются бесплатно выучиться на права. Но такие случаи быстро раскрываются».

Участниками программы могут стать граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, неработающие матери дошкольников, люди в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста.

В самое ближайшее время даже эти ограничения намерены снять. Бесплатное переобучение смогут пройти и те, кто находится на грани увольнения и вообще все безработные вне зависимости от возраста, наличия детей и прочих факторов. «С учетом опыта переобучения 2021 года по наиболее востребованным направлениям представлены программы разного уровня сложности — в зависимости от уровня соискателя», - отметили в Минтруде РФ. 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Возобновлены работы по реконструкции Гельдтовой бани в Пскове

Экономика
19 апреля 15:47

Возобновлены работы по реконструкции Гельдтовой бани в Пскове
«Грызть кактус»

Экономика
14 апреля 16:21

«Грызть кактус»

Что делать псковским аграриям в новых экономических условиях?
Не вывозят

Экономика
14 апреля 13:40

Не вывозят

Как переживают новые санкции ЕС псковские грузоперевозчики
  • Более 140 беженцев из ЛДНР и Украины ищут работу в Псковской области
  • Возобновлены работы по реконструкции Гельдтовой бани в Пскове
  • Пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце в Пскове закрывается
  • Темпы дорожного строительства в России растут
  • 85 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки
  • Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 3 по 5 июня
  • В Псковской области по нацпроекту отремонтируют участок дороги «Гдов – Брагино»
  • Две медали завоевала сборная Псковской области на Первенстве России по танцевальному спорту
  • Новое лазерное шоу в Псковском кремле продлится 20 минут
  • До конца августа в Пскове планируют завершить строительство жилого дома на Завеличенской, 28
  • До +13 градусов прогнозируется в Псковской области 19 апреля
  • Завод по переработке отходов запустят в Псковской области в 2024 году
  • Состоялись похороны уроженца Псковской области, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса

    • 18 апреля

  • Мать пыталась забить сына молотком в Себеже
  • 22-летний мужчина предстанет перед судом за вступление в половой акт с несовершеннолетней
  • До +16 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 апреля
  • К 9 мая обновят дорожную разметку на центральных улицах Пскова
  • 20 апреля в Пскове состоится «Массовая зарядка»
  • Рабочие отремонтировали водопровод по улице Маргелова
  • DX-экспедицию в псковский анклав Дубки готовят радиолюбители региона
  • Четыре псковских учащихся представят регион на телевизионной олимпиаде «Умницы и умники»
  • Стартовал проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
  • В Псковской области стартовал сев зерновых культур
  • Порядка 90 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
  • Из-за ремонта дорог маршрут псковского автобуса №2 изменится на три дня
  • Из-за долгов за рубеж не смогут уехать 23 тысячи жителей Псковской области
  • Псковские таможенники обнаружили сильнодействующие вещества у гражданина Молдовы
  • «Псковская правда» вошла в десятку самых цитируемых СМИ за неделю
  • В Псковском кремле покажут посвященное Петру I лазерное шоу
  • С 19 апреля в Пскове ограничат движение на перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной

    • Новости

    Праздник бега

    Спорт
    Светлана Синцова 18 апреля 19:47

    Праздник бега

    Организаторы Псковского марафона обещают новые рекорды

    С одной корзинкой в руках

    Экономика
    9 апреля 13:20

    С одной корзинкой в руках

    Рост цен на продукты продолжает беспокоить жителей Псковской области
    Уехать на праздники

    Экономика
    7 апреля 15:39

    Уехать на праздники

    Какие границы еще открыты для псковских туристов?