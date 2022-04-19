Новый поворот

Работа перестала приносить вам удовлетворение? Заработанных денег хватает только на еду? Давно мечтаете попробовать себя в новой сфере деятельности? Решением проблем может стать участие в федеральной программе переобучения.

Каждому региону - своё

«У нас в базе около 9 000 вакансий, а безработных 2 000, - говорит и. о. председателя комитету по труду и занятости Псковской области Алена Трунова. - У многих возникает вопрос: почему вакансии не закрываются. Это печальное явление называется дисбаланс между потребностью и теми трудовыми ресурсами, которые у нас в регионе в наличие. К сожалению, не все люди хотят и готовы меняться, но тем, кто становится на этот путь, мы предоставляем возможность переобучения». В начале весны 2022 года в России стартовала федеральная программа переобучения граждан «Содействие занятости». Ее цель - помочь тем, кто испытывает трудности в поиске работы. По информации Минтруда РФ, соискателям программы доступно свыше 36 тысяч образовательных программ. Только для жителей Псковской области - более 300. В каждом регионе набор программ свой, ориентированы они на местные потребности рынка.

К участию в программе в Псковской области подключились несколько образовательных учреждений. Среди них - Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский агротехнический колледж, Великолукский политехнический колледж, Великолукский медицинский колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский государственный университет. Последний предлагает переобучение по девяти программам. «Облачные технологии в образовании», «Цифровые инструменты делопроизводства», «Разработка веб-сайтов», «Цифровая экономика и интернет-предпринимательство: шаги к успеху», - это только малая часть из них.

Главное - работать

Все программы прошли экспертизу, одобрены службами занятости и профильными ведомствами. Каждая составлена с учетом потребностей региона в тех или иных специальностях. Программы обучения рассчитаны на 72, 144 и 265 часов, 70% обучения — это практические занятия. Вряд ли можно научить человека хорошо шить или стричь, объясняя весь процесс только в теории, поэтому обучающимся предложат получить практические навыки в специально оснащенных мастерских и лабораториях учебных учреждений Пскова и области. Кроме очных занятий предусмотрены лекции в заочном формате и с применением дистанционных технологий.

К сожалению, не все люди хотят и готовы меняться, но тем, кто становится на этот путь, мы предоставляем возможность переобучения. Алена Трунова, и.о. председателя комитету по труду и занятости Псковской области

Обязательным условием участия в программе является последующее трудоустройство. «Есть случаи, когда девушка уходит в декрет и в первый же год нахождения в нем решает поучиться — а вдруг пригодится, - объясняет Алена Трунова. - Но так не получится, мы не Министерство просвещения. Наша задача - развернуть и переориентировать человека под другой карьерный трек. Соответственно, важным условием обучения является дальнейшее трудоустройство или оформление самозанятости до конца года, в котором человек учился». Подать заявку на переобучение можно на портале «Работа России». По итогам ее рассмотрения, соискателя приглашают на профориентационное консультирование. «С ним проводится беседа, выясняется его потребность: для чего ему это надо, зачем он решил учиться, - отмечает начальник ведомства. - Бывает, что человек уже работает, но для того, чтобы работать продолжить, ему надо переквалифицироваться. Тогда мы получаем подтверждение от работодателя о том, что ему действительно важно, чтобы его сотрудник изменил немного свои знания и навыки».

Переобучат всех

После профтестирования и консультирования человеку выдается заключение. Если оно положительное, то соискатель направляется на переобучение, проходит его, получает документ, трудоустраивается сам или в этом ему содействует служба занятости. Но не всегда заключение будет положительным, в удовлетворении заявки могут и отказать. Причин тому несколько — нет необходимой вакансий, профессия не востребована в регионе, человек не готов трудоустроиться по окончанию обучения.