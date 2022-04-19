Новый поворот

Работа перестала приносить вам удовлетворение? Заработанных денег хватает только на еду? Давно мечтаете попробовать себя в новой сфере деятельности? Решением проблем может стать участие в федеральной программе переобучения.
Работа перестала приносить вам удовлетворение? Заработанных денег хватает только на еду? Давно мечтаете попробовать себя в новой сфере деятельности? Решением проблем может стать участие в федеральной программе переобучения.
«У нас в базе около 9 000 вакансий, а безработных 2 000, - говорит и. о. председателя комитету по труду и занятости Псковской области Алена Трунова. - У многих возникает вопрос: почему вакансии не закрываются. Это печальное явление называется дисбаланс между потребностью и теми трудовыми ресурсами, которые у нас в регионе в наличие. К сожалению, не все люди хотят и готовы меняться, но тем, кто становится на этот путь, мы предоставляем возможность переобучения».
В начале весны 2022 года в России стартовала федеральная программа переобучения граждан «Содействие занятости». Ее цель - помочь тем, кто испытывает трудности в поиске работы. По информации Минтруда РФ, соискателям программы доступно свыше 36 тысяч образовательных программ. Только для жителей Псковской области - более 300. В каждом регионе набор программ свой, ориентированы они на местные потребности рынка.
К участию в программе в Псковской области подключились несколько образовательных учреждений. Среди них - Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский агротехнический колледж, Великолукский политехнический колледж, Великолукский медицинский колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский государственный университет.
Последний предлагает переобучение по девяти программам. «Облачные технологии в образовании», «Цифровые инструменты делопроизводства», «Разработка веб-сайтов», «Цифровая экономика и интернет-предпринимательство: шаги к успеху», - это только малая часть из них.
Все программы прошли экспертизу, одобрены службами занятости и профильными ведомствами. Каждая составлена с учетом потребностей региона в тех или иных специальностях.
Программы обучения рассчитаны на 72, 144 и 265 часов, 70% обучения — это практические занятия. Вряд ли можно научить человека хорошо шить или стричь, объясняя весь процесс только в теории, поэтому обучающимся предложат получить практические навыки в специально оснащенных мастерских и лабораториях учебных учреждений Пскова и области. Кроме очных занятий предусмотрены лекции в заочном формате и с применением дистанционных технологий.
К сожалению, не все люди хотят и готовы меняться, но тем, кто становится на этот путь, мы предоставляем возможность переобучения.
Обязательным условием участия в программе является последующее трудоустройство.
«Есть случаи, когда девушка уходит в декрет и в первый же год нахождения в нем решает поучиться — а вдруг пригодится, - объясняет Алена Трунова. - Но так не получится, мы не Министерство просвещения. Наша задача - развернуть и переориентировать человека под другой карьерный трек. Соответственно, важным условием обучения является дальнейшее трудоустройство или оформление самозанятости до конца года, в котором человек учился».
Подать заявку на переобучение можно на портале «Работа России». По итогам ее рассмотрения, соискателя приглашают на профориентационное консультирование. «С ним проводится беседа, выясняется его потребность: для чего ему это надо, зачем он решил учиться, - отмечает начальник ведомства. - Бывает, что человек уже работает, но для того, чтобы работать продолжить, ему надо переквалифицироваться. Тогда мы получаем подтверждение от работодателя о том, что ему действительно важно, чтобы его сотрудник изменил немного свои знания и навыки».
После профтестирования и консультирования человеку выдается заключение. Если оно положительное, то соискатель направляется на переобучение, проходит его, получает документ, трудоустраивается сам или в этом ему содействует служба занятости. Но не всегда заключение будет положительным, в удовлетворении заявки могут и отказать. Причин тому несколько — нет необходимой вакансий, профессия не востребована в регионе, человек не готов трудоустроиться по окончанию обучения.
«В этом случае соискатель буквально на следующий день может подать новую заявку на обучение другой профессии, - рассказывает Алена Трунова. - Ему придется заново пройти все ступени. К сожалению, некоторые граждане воспринимают эту программу обучения, как возможность получить новые навыки просто так. Бывает, что пользуясь программой, пытаются бесплатно выучиться на права. Но такие случаи быстро раскрываются».
Участниками программы могут стать граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, неработающие матери дошкольников, люди в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста.
В самое ближайшее время даже эти ограничения намерены снять. Бесплатное переобучение смогут пройти и те, кто находится на грани увольнения и вообще все безработные вне зависимости от возраста, наличия детей и прочих факторов. «С учетом опыта переобучения 2021 года по наиболее востребованным направлениям представлены программы разного уровня сложности — в зависимости от уровня соискателя», - отметили в Минтруде РФ.