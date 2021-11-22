Эффект накопления ошибок

На минувшей неделе одним из заметных событий экономической жизни Пскова стало письмо директора ООО «Псковмясопром» Андрея Шукшина о прекращении с 1 декабря выпуска продукции под торговой маркой «Псковский мясокомбинат». Основными причинами были названы пандемия коронавирусной инфекции, рост цен на закупаемое сырье, затраты на логистику и оплату коммунальных услуг, а также отсутствие мер государственной поддержки. Письмо было разослано 18 ноября, и большинством было воспринято как решение о закрытии предприятия. Однако в тот же день в комментарии «Псковской правде» Андрей Шукшин сообщил, что решение о прекращении выпуска продукции еще не принято, однако он не исключает такого развития событий. Надо сказать, что для участников рынка новость не стала неожиданностью: проблемы с деятельностью предприятия наблюдаются на протяжении последних нескольких лет, а вопросов к маркетинговой политике ООО «Псковмясопром» было много.

ООО «Псковмясопром» существует с 1999 года. Его учредителями являются братья Олег и Юрий Кожемякины. Уставной капитал составляет 500 тысяч рублей.

По открытым данным за 2020 год предприятие показало чистый убыток в 4,8 млн рублей. Что любопытно, два аффилированных с предприятием торговых дома - «ТД «Псковмясопром» и «ТД «Бизон» - показывали прибыль.

Выручка предприятия начала резко падать с 2017 года. Если в 2016 году она составляла около 1 млрд рублей, то в 2020 году упала до 600 млн. Например, в 2019 году выручка ухнула вниз на 16%, в 2020 — на 12%.

Однако по итогам финансового анализа, автоматически генерируемых профильными онлайн-сервисами, ООО «Псковмясопром» в 2020 году получил в целом положительное заключение.

Также обращает внимание, что предприятие довольно активно участвовало в госзакупках (34 млн рублей) — и выигрывает тендеры.

По информации комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области «Псковмясопром» за последние три года несколько раз обращался в органы государственной власти за содействием в решении вопросов. «Например, по поводу расширения ассортимента своей продукции в федеральных торговых сетях, расширении места выкладки продукции там же и снижении наценки сетей на продукцию «Псковмясопрома», - рассказал председатель комитета Андрей Михеев.

Региональный экономический комитет по сути выступил в роли посредника между мясокомбинатом и торговыми сетями. По нашей информации, руководство предприятия в первую очередь говорило о якобы имеющихся проблемах с одной из крупнейших торговых сетей России, работающих в регионе.

Такие встречи при поддержки комитета, были организованы между представителями «Псковмясопрома» и Северо-западного дивизиона ритейлера. Например, последняя из них состоялась в минувшую среду, 17 ноября.

На ней неожиданно выяснилось, что еще в июле этого года «Псковмясопром» в одностороннем порядке прекратил отгружать свою продукцию магазинам сети.

Получается, что сперва предприятие создало проблемы партнерам, а затем — просит власть выступить посредником в решении этих проблем.

«По итогам встречи на минувшей неделе представители ритейлера заявили, что готовы оказать содействие в формировании маркетинговой стратегии на период будущих поставок для Псковского мясокомбината, дать рекомендации по диверсификации ассортимента выпускаемой продукции и переориентации рынков сбыта. И, наконец, ритейлер рекомендовал разработать план развития предприятия «Псковмясопрому» на краткосрочный период и среднесрочный период, в основе которого будет лежать маркетинговая стратегия предприятия, основанная на конкурентоспособном рыночном позиционировании компании», - прокомментировал Андрей Михеев.

По сути, один из крупнейших игроков рынка продуктового ритейла указал мясокомбинату на отсутствие у предприятия внятного маркетинга.

Любопытный штрих. На онлайн-встрече с представителями ритейлера самого директора предприятия Андрея Шукшина не было, вместо него в ней участвовала коммерческий директор «Псковмясопрома».

О том, что отсутствие внятной маркетинговой политики в условиях роста конкуренции чревато негативными последствиями, руководству предприятия неоднократно указывали самые разные стороны процесса, рассказал нам осведомленный источник в «Псковмясопроме».

Еще один момент. У предприятия на настоящий момент отсутствует собственная сырьевая база. Вместо того, чтобы ее развивать, компания, наоборот, несколько лет назад закрыла убойных цех.

По информации нашего информированного источника на предприятии, о подготовке к сворачиванию производства (или предприятия целиком?) в руководстве компании заговорили еще полгода назад. Осенью сотрудникам предприятия было предложено уволиться по собственному желанию, отмечает наш источник. Якобы те, кто так и сделают, получат расчёт за отработанное. Те же, кто будет настаивать на ликвидационных выплатах, пойдут в очередь по суду.

Подведем некоторые итоги. Как бы это жестко и неприятно ни звучало это для коллектива предприятия, но на протяжении нескольких лет руководство компании совершало одну стратегическую ошибку за другой. Свернуло собственную сырьевую базу, не проводило внятных рекламных кампаний, не вносила коррективы в маркетинговую политику. Накопление ошибок привело в итоге к тому, что мы видим сейчас.

К слову, отметим, что «Псковмясопром» - не первое предприятие, которое переживает подобный кризис. В свое время тяжелая ситуация была и на Псковском хлебокомбинате. Но там, благодаря оперативным мерам и здоровой упертости руководства и собственников предприятие удалось вывести из пике и спасти.

«Псковмясопром», доведя дело до крайности, может избрать несколько путей развития ситуации. Первый: прислушаться к рекомендациям игроков рынка; привлечь инвесторов. Второй: переложить ответственность за свои ошибки на третью сторону.

Окончательные выводы, надеемся, пока делать рано.