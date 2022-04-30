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Экономика

Потребность есть

Производители продуктов питания нуждаются в инвестициях, партнерах и торговых площадках

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Максим Андреев
30 апреля 2022 года, 19:30
Фото: Андрей Степанов
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Казалось бы, производство продуктов питания, особенно локальных — вечный и прибыльный бизнес. Главное — делай на совесть и не слишком гонись за маржой. Впрочем, и у представителей этой сферы разумеется есть проблемы. Какие именно и как их решать — обсуждали участники круглого стола «Поддержка местных производителей продуктов питания» в медиацентре ПАИ.

Чем поможете?

Псковские производители продуктов питания могут рассчитывать на меры государственной поддержки. Впрочем, их немного — всего три, рассказала зампредседателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Юлия Ким.

Во-первых, речь идет о компенсации части затрат хлебокомбинатам. Эта мера действует с 2021 года и предполагает компенсацию в 2,5 тысячи рублей за тонну хлебобулочной продукции с не длительным сроком хранения (до 5 суток). В 2022 году на эти цели из регионального и федерального бюджетов запланировано потратить 17,7 миллиона рублей.

Потребность есть

Фото Андрея Степанова
Юлия Ким признает, что это не много: крупные предприятия ею не пользуются, ибо «капля в море» в условиях резкого удорожания сырья. К тому же, получив субсидию, хлебозавод не должен повышать цены до конца месяца. Так что в этом году ею воспользовались 9 предприятий: в основном из районов, относящиеся к сети потребкооперации.

Другая мера — это возмещение расходов на переработку сырого молока. В 2022 году на эти цели из бюджетов двух уровней псковские предприниматели могут получить 14 миллионов рублей. На нее 10 претендентов.

Потребность есть

Фото Андрея Степанова
Наконец, в Псковской области есть и программа льготного кредитования. Раньше предприниматель получал кредит, а затем комитет компенсировал ему часть процентной ставки. Теперь же кредитополучателей отбирает сам банк, областные власти только согласовывают реестр заемщиков, которые потенциально могут получить деньги на льготных условиях. В 2022 году на кону 310 миллионов рублей.

За длинным рублём

Деньги, между тем, это первое, в чем нуждаются производители. «Длинные и дешевые деньги», - уточняют они. Генеральный директор великолукского ООО «Фабрика мороженого» Елена Варламова говорит, что ее предприятие остро нуждается в инвестициях, но договориться с банками так и не удается: «Обращались на получение льготных кредитов - не пробиться нигде».

Но производители продуктов питания также нуждаются и в информации. ООО «ТД ФОРЕСТ» Олега Скородумова производит продукцию из овощей, фруктов и ягод. И ищет, но не может найти в Псковской области их поставщиков. По мнению предпринимателя, выходом мог бы стать сайт, аккумулирующий информацию о фермерах и садоводах, готовых поставлять продукцию.

Потребность есть

Фото Арсения Тимашова
Электронная площадка для продаж нужна и самим фермерам, говорит директор АНО «Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» Полина Золина. По ее словам, многие из небольших сельхозпроизводителей как ушли в онлайн во время коронавируса, так и остались там: «Потому, что удобнее, чем стоять на рынке».

Однако сегодня они разбросаны по многочисленным площадкам в соцсетях, зачастую с причудливыми названиями а-ля «Комбикорм псковский». Создать большой и эффективный маркетплейс пока никому не удалось: даже профильному банку. «Фермер не может обеспечить логистику, а это самое главное», - поясняет руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

Долго ли умеючи?

Казалось бы, надо выманить фермеров на красивые и удобные оффлайн-площадки для торговли, которые могли бы стать не только излюбленным местом для покупок псковичей, но и туристическим аттракционом. Но и тут не все так просто.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков говорит, что в дизайн-коде областной столицы тема таких фермерских ярмарок, что называется, раскрыта: «Там идеальная картинка, все по уму. А сделать никто не может». По его словам, предприниматели попросту «не видят в этом бизнеса»: органы власти пытаются их подтолкнуть, но они «не готовы идти».

В этой связи многие вспоминают попытку создать фермерский рынок под крышей одного из псковских торгово-развлекательных центров: несмотря на наличие команды и инвестиций, идея, как говорится, «не взлетела».

«В России есть кейс, посвященный ярмаркам, предприниматель из Казани его реализовал. В четырех городах он открыл площадки для местных производителей. И объясняет: недостаточно дать дешевые торговые места», - поясняет председатель комитета по молодёжному предпринимательству Псковского регионального отделения «Опора России» Сергей Пакреев.

Секрет, по его словам, прост: «Фермеры хорошо производят но плохо продают. Нужен менеджмент. Те, кто будет заниматься отбором товаров, делать «красиво», причем системно». «В Пскове пока нет кого-то, кто готов этим управлять», - констатирует он.

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