Потребность есть

Казалось бы, производство продуктов питания, особенно локальных — вечный и прибыльный бизнес. Главное — делай на совесть и не слишком гонись за маржой. Впрочем, и у представителей этой сферы разумеется есть проблемы. Какие именно и как их решать — обсуждали участники круглого стола «Поддержка местных производителей продуктов питания» в медиацентре ПАИ.

Чем поможете?

Во-первых, речь идет о компенсации части затрат хлебокомбинатам. Эта мера действует с 2021 года и предполагает компенсацию в 2,5 тысячи рублей за тонну хлебобулочной продукции с не длительным сроком хранения (до 5 суток). В 2022 году на эти цели из регионального и федерального бюджетов запланировано потратить 17,7 миллиона рублей.

Другая мера — это возмещение расходов на переработку сырого молока. В 2022 году на эти цели из бюджетов двух уровней псковские предприниматели могут получить 14 миллионов рублей. На нее 10 претендентов.

За длинным рублём

Но производители продуктов питания также нуждаются и в информации. ООО «ТД ФОРЕСТ» Олега Скородумова производит продукцию из овощей, фруктов и ягод. И ищет, но не может найти в Псковской области их поставщиков. По мнению предпринимателя, выходом мог бы стать сайт, аккумулирующий информацию о фермерах и садоводах, готовых поставлять продукцию.

Однако сегодня они разбросаны по многочисленным площадкам в соцсетях, зачастую с причудливыми названиями а-ля «Комбикорм псковский». Создать большой и эффективный маркетплейс пока никому не удалось: даже профильному банку. «Фермер не может обеспечить логистику, а это самое главное», - поясняет руководитель Центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова .

Долго ли умеючи?

Казалось бы, надо выманить фермеров на красивые и удобные оффлайн-площадки для торговли, которые могли бы стать не только излюбленным местом для покупок псковичей, но и туристическим аттракционом. Но и тут не все так просто.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков говорит, что в дизайн-коде областной столицы тема таких фермерских ярмарок, что называется, раскрыта: «Там идеальная картинка, все по уму. А сделать никто не может». По его словам, предприниматели попросту «не видят в этом бизнеса»: органы власти пытаются их подтолкнуть, но они «не готовы идти».

В этой связи многие вспоминают попытку создать фермерский рынок под крышей одного из псковских торгово-развлекательных центров: несмотря на наличие команды и инвестиций, идея, как говорится, «не взлетела».

«В России есть кейс, посвященный ярмаркам, предприниматель из Казани его реализовал. В четырех городах он открыл площадки для местных производителей. И объясняет: недостаточно дать дешевые торговые места», - поясняет председатель комитета по молодёжному предпринимательству Псковского регионального отделения «Опора России» Сергей Пакреев.

Секрет, по его словам, прост: «Фермеры хорошо производят но плохо продают. Нужен менеджмент. Те, кто будет заниматься отбором товаров, делать «красиво», причем системно». «В Пскове пока нет кого-то, кто готов этим управлять», - констатирует он.