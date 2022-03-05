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Экономика

Дом, который построил Гельдт

Алексей Филонович: Насколько позволяют мои резервы, я держусь

Текст:
Максим Андреев
5 марта 2022 года, 13:47
Фото: Андрей Степанов
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Дом № 3/13 на улице Пушкина в Пскове, вот уже несколько лет реконструируемый под гостиницу, выставлен на продажу. «Псковская правда» узнала у его владельца, предпринимателя Алексея Филоновича, с чем это связано, намерен ли он продолжать реализацию проекта, как получилось выселить с улицы Пушкина чиновников и что удалось найти в тайниках внутри дома и в земле под ним.

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«Каждый после себя что-то хочет оставить»

Дом, который построил Гельдт

Фото Андрея Степанова
– Чем вы занимаетесь и, собственно, как пришли к проекту создания гостиницы в центре Пскова?

– Я живу в Пскове много лет. Занимаюсь предпринимательством в сфере строительства, реставрации. Наша компания реконструировала «Двор Подзноева», комплекс «Простория», строила многоквартирные жилые дома. Ну и захотел стать сопричастным к такому красивому проекту. Каждый после себя что-то хочет оставить.

Вообще, здание на улице Пушкина интересно в первую очередь своей историей. Оно исторически, кстати, не было гостиницей «Россия». Оно, можно сказать, по ошибке так наречено.

– Между тем, все убеждены в том, что это так...

– Видимо, гостиница «Россия» находилась где-то поблизости. А это был доходный дом Карла Ивановича Гельдта, в нем располагались шесть барских квартир. Есть копия бухгалтерской ведомости, где расписано, какой этаж какую прибыль приносил в год: в архивных материалах удалось найти.

СПРАВКА

Карл Иванович Гельдт (1837-1910 годы) — крупный псковский предприниматель земле- и домовладелец, общественный деятель. По оценке принадлежавшего ему имущества занимал первое место среди избирателей города.

А вообще имя Гельдта, я считаю, не увековечено в Пскове должным образом. У него был интересный титул: почетный потомственный гражданин Российской империи. Ему его присвоил Николай II, но за что конкретно - мы не знаем. Вероятно, за благотворительную деятельность. Ведь он был крупным предпринимателем, у него были лесоперерабатывающие заводы, производство керамики, он занимался строительством. В конце XIX века Гельду в Пскове принадлежало самое большое количество недвижимости.

И вроде бы от него остались какие-то частички: баня, которую все знают, жилое здание на углу Некрасова и Октябрьского. Сам он жил в особнячке, который сейчас является частью комплекса зданий администрации области. Широкой общественности известно о его сыне Владимире, который был такой чудаковатый, с проблемами. Но на самом деле у него было четверо сыновей и дочь.

СПРАВКА

«Молодой бородатый мужчина в тулупе встретился мне на Великолуцкой и широко улыбнулся. Это был Володя Гельдт, городской сумасшедший. Он был сын богача Гельдта. Он ходил улыбаясь, показывая прекрасные белые зубы, и вдруг его румяное лицо становилось озабоченным, грустным». 

Вениамин Каверин, «Освещённые окна»

Два сына эмигрировали: один в Верону, другой в Оксфорд. Что стало с Владимиром и Оскаром, а также с их сестрой — неизвестно. Причем сестра жила в Пскове, но под другой фамилией. Натан Левин [известный псковский краевед - «ПП»] с ней даже встречался, но она настолько хотела оставаться в тени, что сейчас даже не узнать, какая у нее была новая фамилия. Натан Феликсович тоже скупо об этом рассказывал.

Но, тем не менее, это хоть какие-то крупицы. Отец Карла Ивановича, Иван Гельдт, приехал в Псков из латвийского города Валмиера. Там тоже остались их следы, есть какие-то вещи в местном латвийском музее, какая-то информация. Мы отправили запрос и получили ответ, что нас ждут в гости, чтобы все рассказать. Но тут как раз закрылись границы из-за коронавируса. Надеюсь, мы туда еще попадем.

Я хочу когда-нибудь издать брошюру про семейство Гельдтов, про это здание. Потому что там останавливались в разное время, посещая с гастролями Псков, очень известные фамилии. Это все надо как-то подсвечивать, показывать.

«Здание было все выпотрошено»

- А что на счет собственно гостиницы на улице Пушкина?

- Есть желание сделать там четырехзвездный бутик-отель. Я и сам специально прошел обучение гостиничному бизнесу. Это было интересно: лекции послушать, погрузиться в этот мир.

Дом, который построил Гельдт

Фото Андрея Степанова
Проект действительно непростой с точки зрения того, что это памятник, он не подлежит каким-то изменениям. Это бесконечные экспертизы, исследования, согласования, все очень затягивается во времени. Самая основная проблема в том, что невозможно прогнозировать, сколько решение того или иного вопроса займет. Хотя рабочие отношения складывались со всеми удачно, я считаю. Те же археологи работали порядка 8 месяцев, хотя до этого заявляли, что в 4 месяца уложатся. Но тем не менее, я не могу сказать, что они специально что-то затягивали.

Дом, который построил Гельдт

Фото Андрея Степанова
В принципе, мне грех жаловаться. Просто в эти интервалы ты не можешь ничего делать. Потому что ты не знаешь: пойдут у тебя в этой части инженерные сети или не пойдут? Ты сможешь там укреплять фундамент или не сможешь? У тебя встает весь проект, это же все связано. И архитектор тоже тебя ждать не будет. Он найдет новую работу. В общем, целый пазл.

– Кстати, не нашли какой-то артефакт, который мог бы стать в будущем символом отеля, как во «Дворе Подзноева» и «Покровском» получилось?

– Нет. Находили какие-то монетки, так называемые «чешуйки», но я так понимаю, что они большой исторической ценности не представляют. Кстати, там раньше никогда не производились раскопки. И когда археологи зашли, они настоящее кладбище откопали: три десятка захоронений, ориентированных головой на север. Я уже сам немножко археологом стал, потому что при всем этом присутствовал, участвовал. XIV-XV век, скорее всего, потому что в погребениях отсутствовали нательные кресты, как объяснили археологи.

Здание, кстати, было все выпотрошено. Видимо в барских квартирах после революции искали тайники, вскрывали подоконники, дымоходы. Я сам лично там смотрел, лазил, интересно было. Единственное, что удалось найти в уже законсервированных дымоходах – газеты 1918-го года.

«Как ты в здравом уме будешь вбухивать какие-то деньги?»

- На какой стадии сейчас работы?

- Восстановлена кровля, укреплен фундамент, отремонтирован центральный фасад, поменяны окна, замонолитены перекрытия третьего этажа. Памятнику ничего не угрожает: он смело еще 140 лет простоит. Но пока все процессы мы приостановили. Никакие работы не идут.

Дом, который построил Гельдт

Фото Андрея Степанова
Дом, который построил Гельдт

Фото Андрея Степанова
Дом, который построил Гельдт

Фото Андрея Степанова
– А почему здание выставлено на «Авито»?

– В текущей своей деятельности я привлекаю кредитные средства. И естественно, мне для своей кредитной истории важно показывать, что у меня есть активы, которые чего-то стоят, так скажем. Даже на основании выложенных объявлений.

- Тогда какие у вас планы относительно здания?

- Постоянно поступают какие-то предложения на счет сдачи в аренду. Понятно, что всем это место интересно. Но я не хочу этого! Насколько позволяют мои резервы и возможности, я держусь. А стоимость, которая у меня выставлена на «Авито», в принципе, соответствует тому, какие у меня на круг получились затраты.

Сейчас время такое, что я не могу прогнозировать, когда можно будет продолжить работы. Может, я смогу их продолжить в этом году, а может, еще через 3 года. Я не знаю.

– То есть, дело в общеэкономической ситуации?

– Конечно. Как ты в здравом уме в этот период будешь вбухивать какие-то деньги? Я, как предприниматель, занимаю выжидательную позицию. Просто наблюдаю, что происходит с рынком. При этом, если я вложу там 5-10 миллионов, картина глобально не изменится. Инвестиции сразу должны быть – первый шаг 50 миллионов. Что в этой ситуации ты сейчас сделаешь? Ничего.

Я же вкладываю личные средства, никакого участия бюджетных денег нет и не предполагалось. Это такой личный проект.

« Даст Бог, еще получится»

– В какую сумму вы оцениваете его завершение?

– 100-120 миллионов. У меня же еще согласована пристройка по улице Ленина. Там изначально было здание, фундаменты остались. Это путь регенерации так называемый. Эта пристройка необходима с точки зрения функционирования отеля. На самом деле, там все просчитано вдоль и поперек.

Дом, который построил Гельдт

Фото Андрея Степанова
– Но сразу возникает вопрос: а где будет парковка?

– Я бы хотел использовать парковочные места на территории театра. А для более дорогой категории номеров предполагается парковка во дворе здания. В том числе, прорабатывался вопрос, чтобы установить там зарядную станцию для автомобилей Tesla, чтобы Псков появился на их карте. Соответствующие электрические мощности я подтянул туда. Но даже если не Tesla, то обычная электрозарядка там точно предполагается.

– Когда проект впервые презентовали на региональном Совете по инвестициям в конце 2016 года, это делал Дмитрий Месхиев [на тот момент — руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области - «ПП»]. И у многих было ощущение, что за проектом стоит он сам или его питерские друзья. Тем более, что из здания взяли и выселили чиновников. Насколько это реально для простого смертного инвестора? Как вы это объясните?

– А что здесь такого?

– Нет, ясно, что их не на мороз отправили. Но все-таки — увезли из центра города, ухудшили условия…

– Условия улучшились: как минимум в 2,5 раза площади они увеличили. И вообще, новое административное здание более соответствует их нуждам. А так, конечно, нет, это не проект Месхиева. Просто была поддержка со стороны Дмитрия Дмитриевича.

– А как тогда получилось ее получить?

– На самом деле, этот проект возник давно. Я и раньше слышал, что есть план, чтобы там располагалась гостиница. Меня это привлекло. Я люблю город. Мне захотелось воплотить такой проект. В принципе, я от идеи этой еще не отказался. Даст Бог, еще получится.

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