Дом, который построил Гельдт

Дом № 3/13 на улице Пушкина в Пскове, вот уже несколько лет реконструируемый под гостиницу, выставлен на продажу. «Псковская правда» узнала у его владельца, предпринимателя Алексея Филоновича, с чем это связано, намерен ли он продолжать реализацию проекта, как получилось выселить с улицы Пушкина чиновников и что удалось найти в тайниках внутри дома и в земле под ним.

Читайте также 05.03.2022 12:54 В Пскове продается реконструируемое под гостиницу здание на улице Пушкина

«Каждый после себя что-то хочет оставить»

– Чем вы занимаетесь и, собственно, как пришли к проекту создания гостиницы в центре Пскова? – Я живу в Пскове много лет. Занимаюсь предпринимательством в сфере строительства, реставрации. Наша компания реконструировала «Двор Подзноева», комплекс «Простория», строила многоквартирные жилые дома. Ну и захотел стать сопричастным к такому красивому проекту. Каждый после себя что-то хочет оставить. Вообще, здание на улице Пушкина интересно в первую очередь своей историей. Оно исторически, кстати, не было гостиницей «Россия». Оно, можно сказать, по ошибке так наречено. – Между тем, все убеждены в том, что это так... – Видимо, гостиница «Россия» находилась где-то поблизости. А это был доходный дом Карла Ивановича Гельдта, в нем располагались шесть барских квартир. Есть копия бухгалтерской ведомости, где расписано, какой этаж какую прибыль приносил в год: в архивных материалах удалось найти.

СПРАВКА Карл Иванович Гельдт (1837-1910 годы) — крупный псковский предприниматель земле- и домовладелец, общественный деятель. По оценке принадлежавшего ему имущества занимал первое место среди избирателей города.

Николай II, но за что конкретно - мы не знаем. Вероятно, за благотворительную деятельность. Ведь он был крупным предпринимателем, у него были лесоперерабатывающие заводы, производство керамики, он занимался строительством. В конце XIX века Гельду в Пскове принадлежало самое большое количество недвижимости. А вообще имя Гельдта, я считаю, не увековечено в Пскове должным образом. У него был интересный титул: почетный потомственный гражданин Российской империи. Ему его присвоил, но за что конкретно - мы не знаем. Вероятно, за благотворительную деятельность. Ведь он был крупным предпринимателем, у него были лесоперерабатывающие заводы, производство керамики, он занимался строительством. В конце XIX века Гельду в Пскове принадлежало самое большое количество недвижимости. И вроде бы от него остались какие-то частички: баня, которую все знают, жилое здание на углу Некрасова и Октябрьского. Сам он жил в особнячке, который сейчас является частью комплекса зданий администрации области. Широкой общественности известно о его сыне Владимире, который был такой чудаковатый, с проблемами. Но на самом деле у него было четверо сыновей и дочь.

СПРАВКА «Молодой бородатый мужчина в тулупе встретился мне на Великолуцкой и широко улыбнулся. Это был Володя Гельдт, городской сумасшедший. Он был сын богача Гельдта. Он ходил улыбаясь, показывая прекрасные белые зубы, и вдруг его румяное лицо становилось озабоченным, грустным». Вениамин Каверин, «Освещённые окна»

Оскаром, а также с их сестрой — неизвестно. Причем сестра жила в Пскове, но под другой фамилией. Натан Левин [известный псковский краевед - «ПП»] с ней даже встречался, но она настолько хотела оставаться в тени, что сейчас даже не узнать, какая у нее была новая фамилия. Натан Феликсович тоже скупо об этом рассказывал. Два сына эмигрировали: один в Верону, другой в Оксфорд. Что стало с Владимиром и, а также с их сестрой — неизвестно. Причем сестра жила в Пскове, но под другой фамилией.[известный псковский краевед -] с ней даже встречался, но она настолько хотела оставаться в тени, что сейчас даже не узнать, какая у нее была новая фамилия. Натан Феликсович тоже скупо об этом рассказывал. Но, тем не менее, это хоть какие-то крупицы. Отец Карла Ивановича, Иван Гельдт, приехал в Псков из латвийского города Валмиера. Там тоже остались их следы, есть какие-то вещи в местном латвийском музее, какая-то информация. Мы отправили запрос и получили ответ, что нас ждут в гости, чтобы все рассказать. Но тут как раз закрылись границы из-за коронавируса. Надеюсь, мы туда еще попадем. Я хочу когда-нибудь издать брошюру про семейство Гельдтов, про это здание. Потому что там останавливались в разное время, посещая с гастролями Псков, очень известные фамилии. Это все надо как-то подсвечивать, показывать.

«Здание было все выпотрошено»

- А что на счет собственно гостиницы на улице Пушкина? - Есть желание сделать там четырехзвездный бутик-отель. Я и сам специально прошел обучение гостиничному бизнесу. Это было интересно: лекции послушать, погрузиться в этот мир.

Проект действительно непростой с точки зрения того, что это памятник, он не подлежит каким-то изменениям. Это бесконечные экспертизы, исследования, согласования, все очень затягивается во времени. Самая основная проблема в том, что невозможно прогнозировать, сколько решение того или иного вопроса займет. Хотя рабочие отношения складывались со всеми удачно, я считаю. Те же археологи работали порядка 8 месяцев, хотя до этого заявляли, что в 4 месяца уложатся. Но тем не менее, я не могу сказать, что они специально что-то затягивали.

В принципе, мне грех жаловаться. Просто в эти интервалы ты не можешь ничего делать. Потому что ты не знаешь: пойдут у тебя в этой части инженерные сети или не пойдут? Ты сможешь там укреплять фундамент или не сможешь? У тебя встает весь проект, это же все связано. И архитектор тоже тебя ждать не будет. Он найдет новую работу. В общем, целый пазл. – Кстати, не нашли какой-то артефакт, который мог бы стать в будущем символом отеля, как во «Дворе Подзноева» и «Покровском» получилось? – Нет. Находили какие-то монетки, так называемые «чешуйки», но я так понимаю, что они большой исторической ценности не представляют. Кстати, там раньше никогда не производились раскопки. И когда археологи зашли, они настоящее кладбище откопали: три десятка захоронений, ориентированных головой на север. Я уже сам немножко археологом стал, потому что при всем этом присутствовал, участвовал. XIV-XV век, скорее всего, потому что в погребениях отсутствовали нательные кресты, как объяснили археологи. Здание, кстати, было все выпотрошено. Видимо в барских квартирах после революции искали тайники, вскрывали подоконники, дымоходы. Я сам лично там смотрел, лазил, интересно было. Единственное, что удалось найти в уже законсервированных дымоходах – газеты 1918-го года.

«Как ты в здравом уме будешь вбухивать какие-то деньги?»

- На какой стадии сейчас работы? - Восстановлена кровля, укреплен фундамент, отремонтирован центральный фасад, поменяны окна, замонолитены перекрытия третьего этажа. Памятнику ничего не угрожает: он смело еще 140 лет простоит. Но пока все процессы мы приостановили. Никакие работы не идут.