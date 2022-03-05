В Пскове продается реконструируемое под гостиницу здание на улице Пушкина

За здание общей площадью 1063.4 м² владелец просит 130 миллионов рублей. Таким образом, цена одного квадратного метра превышает 122 тысячи. «Здание является объектом истории и культуры регионального значения», - предупреждает автор объявления.

В Пскове продается реконструируемое под гостиницу здание по адресу улица Пушкина, дом 3/13. Соответствующее объявление выставлено на сайте «Авито».

Ранее в доме № 3/13 по улице Пушкина размещались комитеты Псковской области по культуре и по охране объектов культурного наследия, а также Научно-производственный центр по охране памятников и Археологический центр Псковской области.

В декабре 2016 года на заседании регионального Совета по инвестициям при губернаторе было объявлено, что здание будет отреставрировано и приспособлено под гостиницу. Комитеты и организации в 2017 году переехали в здание на Конной, 2.

Строительство памятника архитектуры «Дом доходный (Бывшая гостиница «Россия»)» по адресу ул. Пушкина, д. 3/13, датировано 1886 годом. Заказчиком, по некоторым данным, выступал известный псковский предприниматель того времени Карл Иванович Гельдт.