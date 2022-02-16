Планов громадьё

Глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал о планах по строительству в городе в 2022 году школ, социального жилья, стадионов и других крупных объектов. «В части строительства большие планы. Такого объема, как в этом году, еще не было никогда», - отметил Борис Елкин.

1 сентября — в обновленные школы

По словам сити-менеджера, только в сфере образования в этом году идет строительство сразу двух школ - на улицах Юбилейная и Киселева. Кроме того, в семи школах будет проведен капитальный ремонт. «Капитально ремонтируем Псковский технический лицей на улице Некрасова. В этом здании неоднократно был, памятник культурного наследия, достаточно сложный объект. Сейчас выполняется большой объем работы», - сообщил он. Борис Елкин рассказал, что в первую очередь на объекте выполнялись работы по усилению фундамента. Работы на фасаде здания пока не позволяют делать погодные условия. «Но уже поменяли окна, кровлю. Думаю, в этом году мы этот объект введем в эксплуатацию, и 1 сентября школьники пойдут в обновленный лицей пойдут туда», - отметил глава администрации Пскова. Также в этом году в Пскове продолжается реконструкция здания кинотеатра «Октябрь»: большой объем работ выполняется внутри здания, фасадные работы начнутся при положительных температурах.

Параллельные истории

Борис Елкин сообщил и о социальном направлении, которое реализуется администрацией города. В первую очередь, об участии в программе расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В прошлом году мы заключили контракт на строительство большого многоквартирного дома на Запсковье, на пересечении улиц Юности и Инженерной. Это огромный 9-этажный дом площадью 8 тысяч квадратных метров. Проектные работы по нему уже заканчиваются, и строительство скоро начнется. Борис Елкин, глава администрации Пскова

Другая «социальная» стройка предполагает возведение пяти домов для выпускников детских домов и интернатов. «В этом году принято решение - для нашего города эксклюзивное, начать строительство домов для детей-сирот. Если для этого мы прибегали только к покупке квартир для детей сирот, то сейчас понимаем, что помимо покупки есть возможность строить дома. Если в многоквартирных домах, в соответствии с действующими нормативными документами, мы можем использовать не более 25% от фонда, то здесь можем полностью построить дома для детей сирот», - рассказал он. Планируется построить небольшие 8-квартирные дома. «Мы хотим построить пять домов. Это первый наш такой опыт. Это три дома на ул. Новгородской и два дома на разных участках на улице Инженерной и улице Алтаева. Но это не значит, что мы отказывается от покупки квартир в новых домах. Это две параллельных истории, которые мы планируем реализовывать», - подернул глава администрации Пскова.

ЦИФРЫ В Пскове уже в этом году было приобретено 12 квартир для детей-сирот. Из них 10 квартир - в новых домах и 2 квартиры - на вторичном рынке.

Борис Елкин отметил, что детей-сирот в Пскове «огромное количество - не одна сотня человек». Поэтому необходимо наращивать объемы предоставления жилья. И чтобы не зависеть напрямую от ввода жилья в эксплуатацию, было принято решение о строительстве новых домов. «Надеюсь, опыт будет положительным. И мы сможем сделать типовой проект, который потом будем в разных районах города реализовывать. Будем продолжать работу по поиску участков, чтобы была возможность строить такие дома», - сказал сити-менеджер.

Есть проекты и по обновлению спортивной сферы города. «Большие планы по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов открытого плана и обычных. По этому вопросу ведутся переговоры с «Газпромом». Но также мы за счет муниципального бюджета начинаем реализацию строительства в физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы № 20. В этом году стадион будет построен», - пообещал Борис Елкин. Оборудование для нового спортивного объекта уже есть, оно куплено в рамках федерального финансирования. Строительство стадиона будет проводиться за счет средств муниципального бюджета. Борис Елкин анонсировал также реализацию крупномасштабного проекта, связанного со строительством ливневой канализации на Сиреневом бульваре и на проспекте Энтузиастов. «Там постоянная проблема подтопления, реализация этого проекта позволит нам эту проблему решить. А поскольку участок доходит до улицы Ипподром ной, уже готовится проект по капитальной реконструкции улицы Ипподромной от проспекта Энтузиастов до Л. Поземского с устройством полноценного освещения, тротуаров», - сообщил он.

Транспортная доступность