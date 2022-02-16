Планов громадьё

Глава администрации Пскова Борис Елкин рассказал о планах по строительству в городе в 2022 году школ, социального жилья, стадионов и других крупных объектов. «В части строительства большие планы. Такого объема, как в этом году, еще не было никогда», - отметил Борис Елкин.
1 сентября — в обновленные школы
По словам сити-менеджера, только в сфере образования в этом году идет строительство сразу двух школ - на улицах Юбилейная и Киселева. Кроме того, в семи школах будет проведен капитальный ремонт.
«Капитально ремонтируем Псковский технический лицей на улице Некрасова. В этом здании неоднократно был, памятник культурного наследия, достаточно сложный объект. Сейчас выполняется большой объем работы», - сообщил он.
Борис Елкин рассказал, что в первую очередь на объекте выполнялись работы по усилению фундамента. Работы на фасаде здания пока не позволяют делать погодные условия. «Но уже поменяли окна, кровлю. Думаю, в этом году мы этот объект введем в эксплуатацию, и 1 сентября школьники пойдут в обновленный лицей пойдут туда», - отметил глава администрации Пскова.
Также в этом году в Пскове продолжается реконструкция здания кинотеатра «Октябрь»: большой объем работ выполняется внутри здания, фасадные работы начнутся при положительных температурах.
Борис Елкин сообщил и о социальном направлении, которое реализуется администрацией города. В первую очередь, об участии в программе расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
В прошлом году мы заключили контракт на строительство большого многоквартирного дома на Запсковье, на пересечении улиц Юности и Инженерной. Это огромный 9-этажный дом площадью 8 тысяч квадратных метров. Проектные работы по нему уже заканчиваются, и строительство скоро начнется.
Борис Елкин, глава администрации Пскова
Другая «социальная» стройка предполагает возведение пяти домов для выпускников детских домов и интернатов. «В этом году принято решение - для нашего города эксклюзивное, начать строительство домов для детей-сирот. Если для этого мы прибегали только к покупке квартир для детей сирот, то сейчас понимаем, что помимо покупки есть возможность строить дома. Если в многоквартирных домах, в соответствии с действующими нормативными документами, мы можем использовать не более 25% от фонда, то здесь можем полностью построить дома для детей сирот», - рассказал он.
Планируется построить небольшие 8-квартирные дома. «Мы хотим построить пять домов. Это первый наш такой опыт. Это три дома на ул. Новгородской и два дома на разных участках на улице Инженерной и улице Алтаева. Но это не значит, что мы отказывается от покупки квартир в новых домах. Это две параллельных истории, которые мы планируем реализовывать», - подернул глава администрации Пскова.
ЦИФРЫ
В Пскове уже в этом году было приобретено 12 квартир для детей-сирот. Из них 10 квартир - в новых домах и 2 квартиры - на вторичном рынке.
Борис Елкин отметил, что детей-сирот в Пскове «огромное количество - не одна сотня человек». Поэтому необходимо наращивать объемы предоставления жилья. И чтобы не зависеть напрямую от ввода жилья в эксплуатацию, было принято решение о строительстве новых домов. «Надеюсь, опыт будет положительным. И мы сможем сделать типовой проект, который потом будем в разных районах города реализовывать. Будем продолжать работу по поиску участков, чтобы была возможность строить такие дома», - сказал сити-менеджер.
У псковской школы №20 в этом году появится новый стадион
Фото Андрея Степанова
Есть проекты и по обновлению спортивной сферы города. «Большие планы по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов открытого плана и обычных. По этому вопросу ведутся переговоры с «Газпромом». Но также мы за счет муниципального бюджета начинаем реализацию строительства в физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы № 20. В этом году стадион будет построен», - пообещал Борис Елкин.
Оборудование для нового спортивного объекта уже есть, оно куплено в рамках федерального финансирования. Строительство стадиона будет проводиться за счет средств муниципального бюджета.
Борис Елкин анонсировал также реализацию крупномасштабного проекта, связанного со строительством ливневой канализации на Сиреневом бульваре и на проспекте Энтузиастов.
«Там постоянная проблема подтопления, реализация этого проекта позволит нам эту проблему решить. А поскольку участок доходит до улицы Ипподром ной, уже готовится проект по капитальной реконструкции улицы Ипподромной от проспекта Энтузиастов до Л. Поземского с устройством полноценного освещения, тротуаров», - сообщил он.
В этом году городской администрации предстоит решить и проблемы городских кладбищ. В настоящее время идет строительство еще одной очереди кладбища Белый Мох. «Кладбище в Орлецах уже закрыто. Единственном действующим кладбищем на территории города остается Белый Мох. Объемы захоронения растут и необходимо его расширять», - рассказал Борис Елкин.
А параллельно будет решаться вопрос и транспортной доступности этого объекта. «Вместе с комитетом по транспорту проработали вопрос. Реализуя предыдущие очереди, мы столкнулись с такой проблемой: людям приходится очень далеко ходить от остановки до могил, где захоронены их родственники и близкие. И сейчас в финишной стадии мы прорабатываем вопрос о доставке до крайних точек кладбища, потому что внутриквартальные проезды не позволяют запустить туда полноценное автобусное движение», - пояснил глава администрации.
Для решения этой проблемы сейчас изыскиваются средства. «Будем заключать договор на обслуживание наших граждан в части подвоза на территории кладбища», - сказал он.
По его словам, такая же необходимость есть и посетителей кладбища в Орлецах. «Доступность второй и третьей очереди оставляет желать лучшего. Особенно маломобильным гражданам и гражданам в возрасте тяжело добираться до захоронений», - сказал он. Пояснив, что такая услуга будет действовать не ежедневно, а в религиозные праздники, связанные с массовым посещением кладбища.