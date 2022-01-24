Взгляните на облака

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Экономика

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«Ростелеком» рассказал, как цифровые тренды меняют нашу жизнь

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Светлана Синцова
24 января 2022 года, 12:10
Фото: РБК
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В последние годы мир стремительно цифровизируется: больничные, трудовые книжки, полисы ОСАГО становятся электронными. Даже главный документ, - паспорт, - скоро не нужно будет носить с собой, поскольку он станет мобильным приложением. Что еще поменяется в мире в ближайшее время и изменит нашу жизнь? Разобраться в цифровых трендах «Псковской правде» помог старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

Мигрировали в цифру

Ежегодно компания «Ростелеком» проводит исследования научных публикаций и патентов в сфере IT и определяет, что с точки зрения патентования является трендом.

«Надо отметить рост расходов на IT в мире и в России, в частности. В 2020 году все мы столкнулись с пандемией и это заставило многие компании сильно мигрировать в цифру. В 2021 году мы видим еще большие инвестиции в эту сферу и активную роль государства в импровизации, - отметил Кирилл Меньшов. - В настоящее время правительством прикладываются усилия, чтобы мир стал цифровым. И мы не можем этого не учитывать. Мир меняется и мы должны успевать меняться вслед за ним».

А это не просто, потому что процесс этот с каждым годом ускоряется, рассказывает старший вице-президент ПАО «Ростелеком»: «Технологии приходят друг за другом и наслаиваются. Мы еще не перестали пользоваться SMS, а уже пришли мессенджеры. Мессенджеры не ушли - пришли соцсетти. Все еще пользуются Facebook, но уже пришел Instagram. Технологии эти существуют одновременно. И люди делятся на категории, которые по-разному используют одни и же же технологии. То же самое и с трендами - они не сменяют друг друга, а начинают добавляться и наслаиваться, все быстрее меняясь».

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«Ростелеком» ежегодно определяет тренды в IT-сфере
Фото РБК

Поэтому для успешности любой деятельности необходимо понимать цифровые тренды, которые актуальны сегодня и в будущем. Это как стабильно развивающиеся мегатренды, позволяющие компаниям строить долгосрочные планы развития, так тренды ближайшей перспективы.

Что касается первых, они остаются стабильными на протяжении последних лет. Это искусственный интеллект, квантовые вычисления, электронное здоровье, интернет вещей, роботизация, информационная безопасность, е-коммерс, облачные вычисления, автопилоты, 5G.

Тренды ближайшей перспективы меняются и наслаиваются друг на друга. Так, для 2021 года была характерна ориентация на людей. Пандемия подвигла бизнес внимательнее относиться к каждому клиенту, чтобы не потерять их в эти сложные времена.

«Прогноз на 2021 год формировался в 2020-м, в разгар пандемии, - уверен Кирилл Меньшов. - И, конечно, выживал тот бизнес, который научился никак не зависеть от физической инфраструктуры. Поэтому другим ключевым трендом была возможность осуществлять операции в любом месте».

Кроме того, по его словам, в связи с работой на удаленке стала важна кибербезопасность. Также получили новый импульс развития такие тренды, как искусственный интеллект и гиперавтоматизация.

Где же роботы?

В 2022 году мир адаптировался к жизни в новой реальности, говорит спикер: «Все привыкли к Zoom, научились включать микрофоны, не пускать котов на клавиатуру. Но мы видим следующий вызов: если в доковидные времена компании работали в офисах, то в ковид научились работать удаленно. В этом году и в следующем идет вторая волна адаптации под ковид, когда режим может быть не только удаленный или офисный, но и гибридный. Для многих компаний это серьезный вызов, который привносит новую проблематику. Кто научился проводить совещания, мозговые штурмы в гибридном режиме? Мало кто. Это большой вызов, попробуем справиться».

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Работа в гибридном режиме стала новым вызовом 2022 года
Фото invest.fobirgroup.ru

Информационная безопасность, по его словам, по-прежнему является топовой: «Мошенники тоже цифровизируются быстрее всех. Преступность более активна в виртуальном мире. Давно ли с вами случалось преступление в реальном мире? Скорее всего, нет. А как часто вам звонят в течение месяца люди, которые хотят у вас украсть деньги с кредитной карты? Они тоже активно развиваются».

Также актуальными остаются искусственный интеллект и гиперавтоматизация. По словам Кирилла Меньшова, не все люди хотят возвращаться после ковида к активной работе. За время пандемии они поняли, что можно тратить меньше и работать меньше: «В этом смысле гиперавтоматизация основывается на новой базе. Мы долго боялись, что роботы заменят людей. А теперь новый тренд выглядит так: «А где же эти роботы, которые нас заменят, а мы будем работать 4 дня неделю?»

Ключевым же трендом в 2022 году станет генеративный искусственный интеллект, который может принимать решение за пределами обучающих выборок. По словам представителя «Ростелекома», обычная нейросеть этого сделать не может. Кроме того, важен такой тренд, как универсальный опыт, когда компании не фокусируются на опыте клиента во взаимодействии с сервисом, а учитывают опыт сотрудников и мультиопыт, который формируется благодаря общению в соцсетях.

Всеобщая цифровизация

Кирилл Меньшов призвал обратить внимание на цифровизацию государства: «Если вы на это не смотрите, государство может цифровизироваться неожиданно для вас. И вам придется очень быстро меняться».

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Паспорт гражданина РФ тоже скоро станет электронным
Фото lifedd.ru

Для развития цифровой экономики важно создание цифрового фундамента, связанное в первую очередь к подключением к интернету тех или иных цифровых объектов.

«Очевидно, если мы хотим цифровизировать образование, то каждая школа без исключения должна быть подключена к интернету на определенном уровне. Иначе цифровые образовательные платформы конкретно в этой школе доступны не будут. То же самое в медицине: все без исключения учреждения, в том числе ФАПы, должны быть подключены к интернету», - уверен он.

КСТАТИ

В Псковской области в рамках программы «Цифровая экономика» был реализован проект по устранению цифрового неравенства. Речь идет об установке точек Wi-Fi в общественных местах в населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек по всей России. Теперь в регионе у 37 тысяч жителей ста малых населенных пунктов есть возможность бесплатно пользоваться интернетом через эти точки доступа. Они дают круговое покрытие радиусом до 100 метров и размещены так, чтобы в зоне охвата находились социально значимые объекты: школы, больницы, библиотеки.

Еще один вопрос, который решается в настоящее время - создание электронной платформы для хранения документов. Очевидно, что в ближайшем станем договора и другие документы перестанут существовать в бумажном виде. То же самое коснется и паспорта, который станет электронным. Но при этом, считает Кирилл Меньшов, у людей все равно останется альтернатива - использовать новые технологии или пользоваться привычными старыми.

«Безусловно, после какого то момента жить не в цифре станет менее комфортно, - говорит он. - Но тем не менее, возможность такая будет. Даже, когда мы говорим про электронный паспорт, все таки физическое его воплощение тоже планируется - в виде карточки. То самое: сейчас вы можете использовать электронный полис ОСАГО, а можете возить с собой бумажную распечатку».

На сегодня у каждой отрасли есть своя программа цифровизации, свои проекты, свое нормативное регулирование. И каждому представителю бизнеса важно понимать, что происходит конкретно в его индустрии: «Мы собрали базовые ориентиры. Нужно понимать, что будет цифровизировано, какие системы появятся и как мы это можем использовать, в том числе, для наших клиентов».

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