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Экономика

Сушка и утряска

Псковский центр переработки фермерской продукции подвел итоги года работы

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Светлана Синцова
23 декабря 2021 года, 12:57
Фото: Арсений Тимашов
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Псковские фермерские продукты - это не только полезно и вкусно, но теперь еще и красиво. Перерабатывать и оригинально упаковывать овощи-фрукты местным производителям помогает органик-центр «Активное село». «Псковская правда» узнала, с какими итогам Центр подошел к концу своего первого года работы.

«Пока еще стартап»

В августе 2020 года, накануне старта работы органик-центра, «Псковская правда» подробно рассказывала о планах «Активного села» и ожиданиях, которые с ним связывали фермеры. Звучали они более чем оптимистично: благодаря российско-эстонскому проекту предполагалось предоставить псковским небольшим сельхозпроизводителям и обычным дачникам по льготной цене перерабатывать (преимущественно в формате сушки) зелень и травы, фрукты и овощи, ягоды и грибы. Центр построен по Программе приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годы.

Сушка и утряска
Органик-центр «Активное село» работает уже почти год
Фото Арсения Тимашова

На сегодняшний день тестовый период работы органик-центра не завершен: по словам его директора, Анны Войченко, он будет длиться еще не меньше полугода, чтобы обкатать все технологии. Тем не менее, первые выводы уже можно сделать.

Вместе с открытием органик-центра появился бренд «Псковские заездки», который теперь входит в топ-лист «Вкусы России». Этот продукт - результат нашей совместной работы с фермерами. Например, фермер из Палкинского района Елена Боброва сдала нам на переработку редис и кабачок, и мы сделали из него слайсы. Свою продукцию в органик-центр могут сдавать и дачники, но - большими партиями, от 50 килограммов и больше.

Сушка и утряскаАнна Войченко, директор органик-центра "Активное село"

В виде слайсов псковичи уже могут попробовать яблоки, грушу, клубнику, редиску. На каждой упаковке «Псковских заедок» - приглашение в Псковскую область, фотография фермера с продукцией и информация, куда приехать и какие услуги можно получить. Анна Войченко не скрывает:

- У нас амбициозные планы по продвижению этого бренда. Надеемся, что большое количество хозяйств будет пользоваться услугами нашего центра.

Сушка и утряска
В органик-центре изготавливается новое оборудование для сушки больших объемов трав
Фото Арсения Тимашова

Сейчас по разработанному благодаря Инжиниринговому центру Псковской области проекту изготавливается новое оборудование - аппарат для естественной сушки больших объемов трав, растений, грибов.

- Если все получится, будем рекомендовать такие сушилки на аналогичные производства, - говорит Анна Войченко.

Кроме того, директор «Активного села» рассчитывает на расширение производства за счет внедрения новых технологий переработки:

- Мы надеемся, что в дальнейшем будем оказывать услуги не только по сушке продукции, но и по другим видам переработки: производству соков, переработке молока, мяса. Пока наш проект - еще стартап. Но уже как стартап он выиграл региональную премию «Бизнес-успех» и на федеральном уровне в мае этого года мы вошли в Топ-30.

Как растет репка?

Отдельное направление работы Центра - внедрение в регионе современных международных правил пищевой переработки продукции, в том числе, эко-продукции.

- В Эстонии подобный центр, но не по сушке, а по заморозке, обслуживает в том числе эко-фермеров. Там их на юго-востоке Эстонии 40% от общего количества. У нас пока только у двух хозяйств имеется эко-сертификация на сырье: кооператив «Кипрей» и производитель эко-овощей, - рассказывает директор «Активного села».

Сушка и утряска
В ближайшем будущем в Центре откроется дегустационное эко-кафе
Фото Арсения Тимашова

По словам Анны Войченко, эко-сертификацию пройти сложно и она довольно дорогостоящая. Кроме того, такие предприятия должны выполнять ряд требований:

- Например, берутся пробы земли, где кооператив собирает Иван-чай. Важно, чтобы почва была без следов химобработки.

Территорию вокруг производственного помещения органик-центра тоже планируется использовать. Там будут разработаны экологические тропы для детей, на которых ребятам станут показывать, как растут репка, брюква, топинамбур, дайкон. Кроме того, в ближайшем будущем в Центре откроется дегустационное эко-кафе.

Сушка и утряска
В виде слайсов псковичи уже могут попробовать яблоки, грушу и даже редис
Фото Арсения Тимашова

- Производственные помещения изначально не были разработаны для дегустаций и экскурсий, и мы испытываем некоторые сложности из-за количества принимаемых групп. Поэтому у нас будет отдельное помещение - эко-кафе на этой же территории, - поясняет Анна Войченко.

По ее словам, в меню будущего кафе обязательно будут и «Псковский чай», и «Псковские заедки». Оба продукта - уже узнаваемые псковские бренды.

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