Сушка и утряска

Псковские фермерские продукты - это не только полезно и вкусно, но теперь еще и красиво. Перерабатывать и оригинально упаковывать овощи-фрукты местным производителям помогает органик-центр «Активное село». «Псковская правда» узнала, с какими итогам Центр подошел к концу своего первого года работы.

«Пока еще стартап»

В августе 2020 года, накануне старта работы органик-центра, «Псковская правда» подробно рассказывала о планах «Активного села» и ожиданиях, которые с ним связывали фермеры. Звучали они более чем оптимистично: благодаря российско-эстонскому проекту предполагалось предоставить псковским небольшим сельхозпроизводителям и обычным дачникам по льготной цене перерабатывать (преимущественно в формате сушки) зелень и травы, фрукты и овощи, ягоды и грибы. Центр построен по Программе приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годы.

На сегодняшний день тестовый период работы органик-центра не завершен: по словам его директора, Анны Войченко, он будет длиться еще не меньше полугода, чтобы обкатать все технологии. Тем не менее, первые выводы уже можно сделать.

Вместе с открытием органик-центра появился бренд «Псковские заездки», который теперь входит в топ-лист «Вкусы России». Этот продукт - результат нашей совместной работы с фермерами. Например, фермер из Палкинского района Елена Боброва сдала нам на переработку редис и кабачок, и мы сделали из него слайсы. Свою продукцию в органик-центр могут сдавать и дачники, но - большими партиями, от 50 килограммов и больше. Анна Войченко, директор органик-центра "Активное село"

В виде слайсов псковичи уже могут попробовать яблоки, грушу, клубнику, редиску. На каждой упаковке «Псковских заедок» - приглашение в Псковскую область, фотография фермера с продукцией и информация, куда приехать и какие услуги можно получить. Анна Войченко не скрывает: - У нас амбициозные планы по продвижению этого бренда. Надеемся, что большое количество хозяйств будет пользоваться услугами нашего центра.

Сейчас по разработанному благодаря Инжиниринговому центру Псковской области проекту изготавливается новое оборудование - аппарат для естественной сушки больших объемов трав, растений, грибов. - Если все получится, будем рекомендовать такие сушилки на аналогичные производства, - говорит Анна Войченко. Кроме того, директор «Активного села» рассчитывает на расширение производства за счет внедрения новых технологий переработки: - Мы надеемся, что в дальнейшем будем оказывать услуги не только по сушке продукции, но и по другим видам переработки: производству соков, переработке молока, мяса. Пока наш проект - еще стартап. Но уже как стартап он выиграл региональную премию «Бизнес-успех» и на федеральном уровне в мае этого года мы вошли в Топ-30.

Как растет репка?

Отдельное направление работы Центра - внедрение в регионе современных международных правил пищевой переработки продукции, в том числе, эко-продукции. - В Эстонии подобный центр, но не по сушке, а по заморозке, обслуживает в том числе эко-фермеров. Там их на юго-востоке Эстонии 40% от общего количества. У нас пока только у двух хозяйств имеется эко-сертификация на сырье: кооператив «Кипрей» и производитель эко-овощей, - рассказывает директор «Активного села».

По словам Анны Войченко, эко-сертификацию пройти сложно и она довольно дорогостоящая. Кроме того, такие предприятия должны выполнять ряд требований: - Например, берутся пробы земли, где кооператив собирает Иван-чай. Важно, чтобы почва была без следов химобработки. Территорию вокруг производственного помещения органик-центра тоже планируется использовать. Там будут разработаны экологические тропы для детей, на которых ребятам станут показывать, как растут репка, брюква, топинамбур, дайкон. Кроме того, в ближайшем будущем в Центре откроется дегустационное эко-кафе.