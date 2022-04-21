Новое прочтение кино

К премьере готовится режиссерская версия фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу». Его показ состоится на телеканале «Спас» в пятницу, 29 апреля, в 15:00 мск. Впервые фильм был показан на международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове летом 2021 года. От того времени нас, кажется, отделяет целая эпоха. О том, чем режиссерская версия картины отличается от первоначальной, о новом звучании и смыслах фильма мы поговорили с его автором, режиссером Виктором Вадимовичем Носкиным.

СПРАВКА «Русь и Ганза. Путь навстречу" - документально-игровой исторического фильм. Режиссер Виктор Носкин. Продюсер Ксения Литвин. Оператор-постановщик Илья Круглов. В ролях: Лариса Лужина, Юрий Чернов, Эммануил Виторган, Александр Пашутин, Алексей Шейнин, Любовь Лушечкина, Никас Сафронов, Юрий Кузнецов, Татьяна Судец, Арнис Лицитис, Алексей Севастьянов, Максим Коновалов,Алексей Кондауров, Юлиана Арсеньева, Марк Рудинштейн.



Первый снятый в Псковской области фильм по системе регионального рибейта.

- Виктор Вадимович, в чем отличия режиссерской версии от первоначальной? - Это расширенная версия. Если мы открывали этим фильмом международный кинофестиваль «Западные ворота» и в нем было 57 минут, то сейчас 1 час 22 минуты. Это полная версия. Там новые эпизоды, увеличилось количество персонажей. И, конечно, более глубокий и расширенный рассказ о Ганзе, о Пскове.

- Какие из добавленных эпизодов для вас как режиссера наиболее важны? - Появился эпизод, где ганзейские купцы-бюргеры рассказывают друг другу легенду о новгородском посаднике Добрыне. О том, как в те времена каралась коррупция. Посадник Добрыня позарился на деньги, которые ему посулили ганзейские купцы, чтобы поставить на месте православной церкви католический собор. И он за мзду разрешил им это сделать. Но, как гласит предание, когда он ехал через Волхов, Господь послал на него вихрь, и вместе с лошадьми, слугами его нечто подняло в воздух и бросило в воду, где посадник и утонул. На самом деле, есть у нас такая версия, это было сделано руками новгородцев. В это сцене играют Александр Пашутин и Марк Григорьевич Рудинштейн, это его последняя роль в кино. Добавили мы эпизод, как епископ Любекский в своей резеденции направляет ганзейских купцов на Русь и говорит о том, что русская страна, о которой раньше никто не думал, как о стране, в ней рождается что-то сильное и значимое. Поэтом, наставляет он, не дайте русам быть умнее, значительнее вас, не позволяйте им быть сильнее вас в торговле.