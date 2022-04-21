Новое прочтение кино

К премьере готовится режиссерская версия фильма «Русь и Ганза. Путь навстречу». Его показ состоится на телеканале «Спас» в пятницу, 29 апреля, в 15:00 мск.
Впервые фильм был показан на международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове летом 2021 года. От того времени нас, кажется, отделяет целая эпоха.
О том, чем режиссерская версия картины отличается от первоначальной, о новом звучании и смыслах фильма мы поговорили с его автором, режиссером Виктором Вадимовичем Носкиным.
СПРАВКА
«Русь и Ганза. Путь навстречу" - документально-игровой исторического фильм. Режиссер Виктор Носкин. Продюсер Ксения Литвин. Оператор-постановщик Илья Круглов. В ролях: Лариса Лужина, Юрий Чернов, Эммануил Виторган, Александр Пашутин, Алексей Шейнин, Любовь Лушечкина, Никас Сафронов, Юрий Кузнецов, Татьяна Судец, Арнис Лицитис, Алексей Севастьянов, Максим Коновалов,Алексей Кондауров, Юлиана Арсеньева, Марк Рудинштейн.
Первый снятый в Псковской области фильм по системе регионального рибейта.
- Виктор Вадимович, в чем отличия режиссерской версии от первоначальной?
- Это расширенная версия. Если мы открывали этим фильмом международный кинофестиваль «Западные ворота» и в нем было 57 минут, то сейчас 1 час 22 минуты.
Это полная версия. Там новые эпизоды, увеличилось количество персонажей. И, конечно, более глубокий и расширенный рассказ о Ганзе, о Пскове.
- Какие из добавленных эпизодов для вас как режиссера наиболее важны?
Режиссер Виктор Носкин
novvedomosti.ru
- Появился эпизод, где ганзейские купцы-бюргеры рассказывают друг другу легенду о новгородском посаднике Добрыне. О том, как в те времена каралась коррупция. Посадник Добрыня позарился на деньги, которые ему посулили ганзейские купцы, чтобы поставить на месте православной церкви католический собор. И он за мзду разрешил им это сделать. Но, как гласит предание, когда он ехал через Волхов, Господь послал на него вихрь, и вместе с лошадьми, слугами его нечто подняло в воздух и бросило в воду, где посадник и утонул. На самом деле, есть у нас такая версия, это было сделано руками новгородцев.
В это сцене играют Александр Пашутин и Марк Григорьевич Рудинштейн, это его последняя роль в кино.
Добавили мы эпизод, как епископ Любекский в своей резеденции направляет ганзейских купцов на Русь и говорит о том, что русская страна, о которой раньше никто не думал, как о стране, в ней рождается что-то сильное и значимое. Поэтом, наставляет он, не дайте русам быть умнее, значительнее вас, не позволяйте им быть сильнее вас в торговле.
Кадр из фильма
kino-teatr.ru
Кадр из фильма
kino-teatr.ru
Кадр из фильма
kino-teatr.ru
Кадр из фильма
kino-teatr.ru
Кадр из фильма
kino-teatr.ru
Появилась сцена о том, насколько велико влияние православия на русский народ. Архиепископ Новгородский и Псковский Симеон разговаривает с архимандритом одного из монастырей и дает наставления: о том, как православие должно сделать Масленицу, языческий праздник, ведущим к посту и Пасхе.
Кадр из фильма
- Кажется, можно сказать о том, что в новых геополитических условиях фильм приобретает новое звучание…
- Скорее даже более глубокое, значимое. Потому что, если до того, что сейчас творится в мире, он мог рассматриваться просто как несущий информационную нагрузку, то теперь некоторые диалоги в фильме, а они не были написаны специально, под сегодняшнюю ситуацию, очень подходят к нынешнему времени.
Так получилось, что в устах одного из героев звучит: «С русскими лучше торговать, чем воевать». Это говорит ганзейский купец ливонскому рыцарю.
Таких посылов, параллелей с нынешним днем оказалось очень много. Так получилось.
- Виктор Вадимович, после показа на «Спасе» режиссерская версия «Ганза и Русь. Путь навстречу» будет доступна для открытого просмотра?
- Да, фильм будет на платформе телеканала.
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