Кино без Бэтмена

В связи с последними событиями из российского проката уходит западное кино. Чем псковские кинотеатры заменят популярные американские фильмы, почему реклама перед сеансами уже не актуальна и повысятся ли цены на билеты, узнала «Псковская правда».

Без «тварей»

Начнем с хороших новостей: в условиях усложнившейся экономической ситуации кинотеатры цены не повышают. «Цены на билеты остались на том же уровне, на котором они у нас были до введения санкций. У нас остались те же скидки, которые были: для пенсионеров, для детей и для многодетных семей скидки в будние дни - 50%», - рассказала «Псковской правде» директор Silver Cinema в Пскове Инна Жакина. Однако в связи с уходом крупных голливудских студий с российского рынка репертуар кинотеатра изменится и многие мировые премьеры псковский зритель теперь не увидит. «2 марта у нас должен был выйти «Бэтмен», с 24 марта - «Морбиус»: кассовые фильмы, которые зрители ждали, на которые собирались ходить с хорошими отзывами, с хорошим рейтингом. Они не вышли. В репертуаре остались только фильмы, которые вышли до санкций, в том числе американские «Анчартед», «Смерть на Ниле». Они и сейчас продолжают идти», - отметила директор Silver Cinema.

Кстати, реклама на все зарубежные премьеры уже была заготовлена. Поэтому перед сеансами зарубежных фильмов зритель пока видит уже неактуальные трейлеры, поскольку они предоставляются кинотеатру вместе с фильмом. По словам Инны Жакиной, в связи с массовым уходом с рынка голливудских студий российская киноиндустрия теряет порядка 80% прибыли. «В Пскове тоже количество зрителей уменьшилось. У нас было много любителей блокбастеров от Warner Brothers и Disney, которые сейчас с российским рынком не работают». В репертуарном плане Silver Cinema до последнего момента стоял релиз фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», который должен выйти 14 апреля. Но 22 марта стало известно, что он удален из графика кинорелизов в России. То же самое было с «Бэтменом»: «Его сняли за два дня до премьеры», - напомнила Инна Жакина.

Ставка на карту

Но любителям сходить в кино все равно будет что посмотреть, уверяет она. Новинками репертуара станут старые фильмы. «Будем повторять старые фильмы. Состоятся специальные показы фильмов «Брат» и «Брат-2» к юбилею фильма Алексея Балабанова. Возможно, кинотеатр покажет старые фильмы 60-х годов. Советской классики у нас не было. А иностранную как-то показывали во времена пандемии. Например, фильм «Властелин колец». Зрители ходили, но не в большом количестве», - рассказала директор псковского Silver Cinema.

Кроме того, по ее словам, ожидаются неплохие отечественные фильмы. «Я смотрела репертуарную сетку до мая. Например, с 24 марта стартует показ мультфильма «Финник», - рассказала Инна Жакина. Хорошие новости для тех, кто не успел посмотреть премьеры прошлых лет. «Под новый год вышел мультик «Три богатыря». Мы его показывали в новогодние праздники. Сейчас его опять поставили. Также будут выходить те фильмы, которые показывали в 2020 году». Поможет кинотеатру и работа с «Пушкинскими картами», по которым школьники и студенты могут приобретать билеты на российские фильмы и мультфильмы.

Ставка на Китай