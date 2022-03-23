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Культура

Кино без Бэтмена

Чем псковские кинотеатры заменят американские фильмы и повысят ли цену на билеты

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Светлана Синцова
23 марта 2022 года, 16:40
Фото: Дарья Хваткова
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В связи с последними событиями из российского проката уходит западное кино. Чем псковские кинотеатры заменят популярные американские фильмы, почему реклама перед сеансами уже не актуальна и повысятся ли цены на билеты, узнала «Псковская правда».

Без «тварей»

Начнем с хороших новостей: в условиях усложнившейся экономической ситуации кинотеатры цены не повышают. «Цены на билеты остались на том же уровне, на котором они у нас были до введения санкций. У нас остались те же скидки, которые были: для пенсионеров, для детей и для многодетных семей скидки в будние дни - 50%», - рассказала «Псковской правде» директор Silver Cinema в Пскове Инна Жакина.

Однако в связи с уходом крупных голливудских студий с российского рынка репертуар кинотеатра изменится и многие мировые премьеры псковский зритель теперь не увидит.

«2 марта у нас должен был выйти «Бэтмен», с 24 марта - «Морбиус»: кассовые фильмы, которые зрители ждали, на которые собирались ходить с хорошими отзывами, с хорошим рейтингом. Они не вышли. В репертуаре остались только фильмы, которые вышли до санкций, в том числе американские «Анчартед», «Смерть на Ниле». Они и сейчас продолжают идти», - отметила директор Silver Cinema.

Кино без Бэтмена
Долгожданных премьер зрители на большом экране не увидят
Фото v1.popcornnews.ru

Кстати, реклама на все зарубежные премьеры уже была заготовлена. Поэтому перед сеансами зарубежных фильмов зритель пока видит уже неактуальные трейлеры, поскольку они предоставляются кинотеатру вместе с фильмом.

По словам Инны Жакиной, в связи с массовым уходом с рынка голливудских студий российская киноиндустрия теряет порядка 80% прибыли. «В Пскове тоже количество зрителей уменьшилось. У нас было много любителей блокбастеров от Warner Brothers и Disney, которые сейчас с российским рынком не работают».

В репертуарном плане Silver Cinema до последнего момента стоял релиз фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», который должен выйти 14 апреля. Но 22 марта стало известно, что он удален из графика кинорелизов в России. То же самое было с «Бэтменом»: «Его сняли за два дня до премьеры», - напомнила Инна Жакина.

Ставка на карту

Но любителям сходить в кино все равно будет что посмотреть, уверяет она. Новинками репертуара станут старые фильмы. «Будем повторять старые фильмы. Состоятся специальные показы фильмов «Брат» и «Брат-2» к юбилею фильма Алексея Балабанова. Возможно, кинотеатр покажет старые фильмы 60-х годов. Советской классики у нас не было. А иностранную как-то показывали во времена пандемии. Например, фильм «Властелин колец». Зрители ходили, но не в большом количестве», - рассказала директор псковского Silver Cinema.

Кино без Бэтмена
Вместо американских боевиков псковский зритель увидит специальные показы фильмов «Брат» и «Брат-2»
Фото s3.wi-fi.ru

Кроме того, по ее словам, ожидаются неплохие отечественные фильмы. «Я смотрела репертуарную сетку до мая. Например, с 24 марта стартует показ мультфильма «Финник», - рассказала Инна Жакина.

Хорошие новости для тех, кто не успел посмотреть премьеры прошлых лет. «Под новый год вышел мультик «Три богатыря». Мы его показывали в новогодние праздники. Сейчас его опять поставили. Также будут выходить те фильмы, которые показывали в 2020 году». Поможет кинотеатру и работа с «Пушкинскими картами», по которым школьники и студенты могут приобретать билеты на российские фильмы и мультфильмы.

Ставка на Китай

А вот старейший кинотеатр Пскова, «Победа», из-за отсутствия новых картин и, как следствие, резкого снижения количества посетителей, закрылся. Об этом Псковскому агентству информации сообщил Александр Судома, директор киноразвлекательного центра «Волшебный город».

Кинотеатр «Смена», который также входит в состав «Волшебного города», пока работает. Но и там, констатирует Александр Судома, «нет наплыва зрителей». На следующей неделе попробуем запустить в повторный прокат «Брат» и «Брат-2» в «Смене», дальше будем думать уже», - резюмировал он.

Между тем, федеральные СМИ сообщают, что первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что западные фильмы в российском прокате есть чем заменить: «Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут [в России], и очень жаль - по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли».

Также, по ее мнению, в отечественных кинотеатрах можно показывать индийское кино и «интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана». Депутат отметила, что планирует обсудить соответствующее предложение с представителями Минкультуры РФ.

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