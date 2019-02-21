Упёрлись в потолок

После закрытия «Машиностроителя» на ремонт псковские спортсмены занимаются в зале меньшей площадью и с потолком, не позволяющим подбрасывать предметы на нужную высоту.
Художественная гимнастика — вид спорта, которым в России по праву гордятся. В олимпийском зачете Россия — фаворит. Однако псковская художественная гимнастика все еще на стадии подъема к своим вершинам. Даже несмотря на то, что ее история насчитывает 55 лет. За последнюю пару десятилетий более 50 спортсменок из Пскова сумели выполнить нормативы мастеров спорта — в групповых упражнениях наши девчонки были лучшими на Северо-Западе. Однако в последние 10 лет никому из псковичек не удавалось приблизиться к сборной команде страны. Художественно-гимнастическими традициями в Пскове занимаются, как водится, женщины. Среди них мать и дочь Валентина Ивановна Жидоморова и Наталья Анатольевна Яковлева. На их плечах и на плечах руководителей частных школ художественной гимнастики сегодня весь груз ответственности по подготовке молодых спортсменок. И результаты есть. Что мешает более громкому успеху, узнала «Псковская правда».
До того как художественная гимнастика обрела дом на стадионе «Машиностроитель», ею занимались в Пскове на разных площадках — в Доме спорта, в военных городках. Проблемы с залами существовали, но были терпимыми. Настоящая проблема вернулась в прошлом году, когда на «Машинке» начался демонтаж — «Гармонию» выселили в бывший спортклуб «Пауэр» во дворе на улице Гоголя (экс-Дом физкультурника).
— Здесь все, как было 25 лет назад, в начале девяностых, когда мы также вынужденно тренировались здесь, — вспоминает Наталья Яковлева. — Потолок, наверное, еще помнит следы ударов от моего мяча, — шутя добавляет она.
Гимнастика — прихотливый вид спорта. Кроме красивых нарядов нужен хороший зал: 13 на 13 метров с запасом площади и потолок выше 8 метров. В «Пауэре» все не так. По одной стороне зал — 8 метров, что существенно усложняет тренировки групповых упражнений. А потолок и вовсе никуда не годится: не выше 6 метров. Еще хуже обстоит дело, когда одновременно занимаются две группы — старшая и младшая. 50 человек на зал «Пауэра» — это слишком.
— Мы приезжаем на чемпионаты и первенства и завидуем остальным. У всех прекрасные залы, в том числе новые, построенные вот-вот, — сокрушается Валентина Жидоморова. — Нам не повезло. У нас сейчас нет зала, арендную стоимость других площадок в Пскове нам не потянуть. Ко всему помост у нас не должен быть скользким — поэтому нам не подходят Дом спорта или «Олимп». Девчонки за последнее время привыкли уже, что предмет попадает в потолок, и на серьезных стартах им за пару минут разминок приходится вспоминать, что можно подбрасывать предмет высоко. Ведь за амплитуду тоже дают дополнительные баллы.
Лучшая на сегодняшний день гимнастка Псковской области еще не решила, посвятить ли полностью свою жизнь спорту.
Фото из личного архива Натальи Яковлевой
Несмотря на трудности, псковская художественная гимнастика вновь показала себя во всей красе и сумела подготовить спортсменку (впервые за много лет) для выступления на первенстве России до 15 лет — самый конкурентный возраст, когда лидеры уже претендуют не только на первенство в России, но и на мировое признание.
Юной принцессой псковской школы стала 13-летняя Дарья Сергеева. С пятого места на окружном чемпионате в Архангельске именно она отобралась от Псковской области на первенство страны в Казани. Там ей конкурировать было сложно, но для старта это не главное.
— Гимнастика мне дает очень многое: дисциплину, настоящих друзей, а главное — характер. В гимнастике я с 3 лет. В 6-7 начала тренировки в «Гармонии». До сих пор точно не знаю, спорт ли это для меня или хобби, — говорит девушка. — Но к делу я отношусь очень ответственно. Хорошо, что в школе с пониманием относятся к моим занятиям спортом — всегда отпускают на тренировки. Ну и я стараюсь всегда поддержать школу — выступаю на праздниках, капустниках с номерами.
В здоровом теле — здоровый дух. Даша — отличница в учебе.
— Мои примеры для подражания — Александра Солдатова и Яна Кудрявцева. Но я пока для себя не решила, что будет дальше: стану ли я профессиональным спортсменом, — продолжает гимнастка. — Но сегодня, конечно же, мне, как и остальным, хочется тренироваться в зале с высокими потолками. Это действительно большая проблема для всех нас.
Создаваемый в Пскове «Немов-центр» для спортивной гимнастики не подходит для художественной. Председатель Федерации художественной гимнастики Псковской области, предприниматель Игорь Голобородько хоть и находит средства для поддержки движения в целом, а вот с залом пока помочь не может. Здесь,вероятно, нужны общие усилия. Прямо во время беседы на тренировке Валентина Жидоморова и Наталья Яковлева перебирали в голове варианты с помещением, но ничего путного на ум не пришло. Похоже, что до возвращения в «Гармонию» придется довольствоваться тем, что есть.
Александр Гаврилов, председатель городского спорткомитета, в осенних интервью призвал спортсменов и тренеров к главному: потерпеть. Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в беседе с «Псковской правдой» высказал созвучную позицию: после реконструкции художественная гимнастика вернется на «Машиностроитель». Следовательно, надо терпеть. Это тоже проверка характера.