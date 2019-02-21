Упёрлись в потолок

После закрытия «Машиностроителя» на ремонт псковские спортсмены занимаются в зале меньшей площадью и с потолком, не позволяющим подбрасывать предметы на нужную высоту. Художественная гимнастика — вид спорта, которым в России по праву гордятся. В олимпийском зачете Россия — фаворит. Однако псковская художественная гимнастика все еще на стадии подъема к своим вершинам. Даже несмотря на то, что ее история насчитывает 55 лет. За последнюю пару десятилетий более 50 спортсменок из Пскова сумели выполнить нормативы мастеров спорта — в групповых упражнениях наши девчонки были лучшими на Северо-Западе. Однако в последние 10 лет никому из псковичек не удавалось приблизиться к сборной команде страны. Художественно-гимнастическими традициями в Пскове занимаются, как водится, женщины. Среди них мать и дочь Валентина Ивановна Жидоморова и Наталья Анатольевна Яковлева. На их плечах и на плечах руководителей частных школ художественной гимнастики сегодня весь груз ответственности по подготовке молодых спортсменок. И результаты есть. Что мешает более громкому успеху, узнала «Псковская правда».

Вспомнить за минуту

До того как художественная гимнастика обрела дом на стадионе «Машиностроитель», ею занимались в Пскове на разных площадках — в Доме спорта, в военных городках. Проблемы с залами существовали, но были терпимыми. Настоящая проблема вернулась в прошлом году, когда на «Машинке» начался демонтаж — «Гармонию» выселили в бывший спортклуб «Пауэр» во дворе на улице Гоголя (экс-Дом физкультурника). — Здесь все, как было 25 лет назад, в начале девяностых, когда мы также вынужденно тренировались здесь, — вспоминает Наталья Яковлева. — Потолок, наверное, еще помнит следы ударов от моего мяча, — шутя добавляет она. Гимнастика — прихотливый вид спорта. Кроме красивых нарядов нужен хороший зал: 13 на 13 метров с запасом площади и потолок выше 8 метров. В «Пауэре» все не так. По одной стороне зал — 8 метров, что существенно усложняет тренировки групповых упражнений. А потолок и вовсе никуда не годится: не выше 6 метров. Еще хуже обстоит дело, когда одновременно занимаются две группы — старшая и младшая. 50 человек на зал «Пауэра» — это слишком. — Мы приезжаем на чемпионаты и первенства и завидуем остальным. У всех прекрасные залы, в том числе новые, построенные вот-вот, — сокрушается Валентина Жидоморова. — Нам не повезло. У нас сейчас нет зала, арендную стоимость других площадок в Пскове нам не потянуть. Ко всему помост у нас не должен быть скользким — поэтому нам не подходят Дом спорта или «Олимп». Девчонки за последнее время привыкли уже, что предмет попадает в потолок, и на серьезных стартах им за пару минут разминок приходится вспоминать, что можно подбрасывать предмет высоко. Ведь за амплитуду тоже дают дополнительные баллы.

Большая проблема