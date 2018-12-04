Боец на льду

Насте Тельновой 11 лет, девочка занимается в местном хоккейном клубе «Торнадо» и приглашена в Канаду в тренировочный лагерь Фонда Колина Хоува. Турнир канадского фонда пройдет в январе в американской Флориде, российская команда поедет туда впервые. В ее составе — наша Настя. Все расходы — на плечах участников. Родителям Насти их не потянуть, поэтому они обратились за помощью к губернатору Михаилу Ведерникову. На личном приеме 29 ноября глава региона сообщил о выделении средств на поездку талантливой хоккеистки.

В Пскове девочка тренируется в мужской команде, на льду она не боится сталкиваться лбом с парнями, а ее право играть на равных перед родителями мальчишек помог отстоять Третьяк. Вместе с родителями Насти Сергеем и Юлией за тренировкой на льду в Борисовичах наблюдала «Псковская правда». — Почему вы обратились за помощью к губернатору? — Мы вообще не очень хотели обращаться за поддержкой, но сегодня во многих семьях каждая копейка на счету, и наша старшая дочь сегодня выпускница, поэтому жена попробовала. Попытка не пытка. В федерации отказали, а вот в области — нашли резервы.

— Ваша дочь — хоккеист. Кто к этому причастен? Кто направил девочку в традиционно мужской спорт? — Ну, во-первых, женский хоккей — вид спорта олимпийский, тут мы ничего не придумали. А самое главное — что ни Настю, ни Катю — ее старшую сестру, также добившуюся многого в юношеском хоккее, мы не заставляли идти на лед. Это их выбор. Настя-то пошла, по сути, за Катей — тут все просто. А вот Катя, которой скоро будет 18 лет, пришла в Ледовый дворец в год его открытия, имея уже к тому времени успехи в художественной гимнастике. И выбрала именно хоккей! Ведь ей предлагали и в фигурное катание пойти. Но она решила, сама. И завертелось.

— Куда же привел скользкий лед и острые лезвия коньков Катю? — Она остановилась в шаге от сборной. Ей были готовы оплатить обучение в Канаде в течение трех лет, а затем взять в сборную страны. Но Катя, мы вместе, выбрали двигаться в учебе. Она идет на золотую медаль в одной из лучших школ города, будет поступать в Санкт-Петербург. Играет за «Родину», всегда сможет играть в хоккей. Но от профессиональной карьеры мы решили отказаться, хотя и вложили в нее много сил. Катя играла в открытых чемпионатах Латвии, Мособласти, ездила по тренировочным кэпмам по всему миру — спасибо родственникам. Ее звали профессиональные клубы. Но мы сделали другой выбор.

— И теперь проторенной дорожкой к такому же выбору ведете Настю? — Схожесть их путей — только в хоккее. У Насти неожиданно стало получаться еще больше. Сначала мы вообще просто смотрели на занятия сквозь пальцы. А когда в Беларуси на турнире Настя лоб в лоб столкнулась с парнем и оба оказались в отключке, поняли, что для нее это страсть. Настя успела поработать с замечательными специалистами в нашем Ледовом дворце: занималась у Лесникова, Пузанова, теперь у Маркелова. Посещала мастер-классы и тренировочные лагеря в России и за рубежом. Вот теперь новое приключение — игры за российский коллектив с лучшими сверстницами в мире.

Мешают, как ни странно, больше всего родители мальчишек, некоторые из них прямо-таки жить спокойно не могут, если девчонка на равных с их чадом занимается хоккеем.

— Что за коллектив представляет Настя? Это сборная? — Нет, это не сборная. В таком возрасте сборной страны еще нет. Есть детские клубы при серьезных коллективах, куда нас часто зовут. Но пойти сейчас на контракт значит связать будущее с чем-то конкретным, а мы пока растем, и форсировать события рано. Родители со схожей позицией объединили свободных игроков Настиного возраста в команду Agility Blades — «Ловкие лезвия». Мы дебютировали на мощнейшем турнире «Прорыв» в Сергиевом Посаде и стали шестыми среди мальчишеских коллективов соответствующего возраста. Хоккейная команда мальчишек ЦСКА после этого предложила нам на их инфраструктуре проводить ежемесячные товарищеские игры. С армейскими мальчатами выступали на равных, хотя у наших девчат гораздо меньше возможностей играть. А в ЦСКА, уж поверьте, выращивают будущих Овечкиных и Малкиных.

— Понятное дело, что все упирается в деньги, но что кроме них может мешать девчонке пробиться? — Решают не только деньги. Но и желание самих спортсменов. Мы не подпихиваем их дальше. А только помогаем. Всего Настя и Катя добиваются на льду сами. А вот мешают им как не странно больше всего родители мальчишек, некоторые из которых прямо-таки жить спокойно не могут, если девчонка на равных с их чадом занимается хоккеем. Для Кати мы писали письмо на Третьяка, потому что ей запрещали по просьбе родителей выступать. Вот так мы готовы лоббировать дочерей в хоккее. Еще немного мешает отсутствие хорошей школы женского хоккея. Девчонки в основном работают по мужских лекалам. Тогда как им нужны массаж, бассейн, правильные занятия в зале, чтобы сохранять фигуру. Мы об этом тоже стараемся заботиться.