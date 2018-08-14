Императорский приём

В субботу один из лучших бойцов мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо, участник «Команды 2018» Фёдор Емельяненко провел мастер-класс для спортсменов Псковской области. Тренировка с легендой прошла в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове.

Вначале врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников встречи и поздравил всех, кто имеет отношение к спорту, с Днем физкультурника.

— Мы в своей работе стараемся большое внимание уделять спорту. В регионе реализуется целый ряд проектов: «Лига дворового футбола», российский этап чемпионата мира по воркауту, спортивный фестиваль «Земля Великих Побед». Мы благодарны нашим друзьям, известным спортсменам, добившимся признания своим ежедневным трудом, за то, что они приезжают в Псковскую область и дают возможность нашим ребятам перенимать их опыт, — сказал руководитель региона.

В свою очередь Фёдор Емельяненко отметил, что рад сегодня быть здесь, и поблагодарил Михаила Ведерникова за приглашение на Псковскую землю. Познакомиться с выдающимся бойцом и получить от него профессиональные советы пришли порядка 150 ребят из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов. В основном они занимаются в секциях ММА, кудо и джиу-джитсу. Были и представители других направлений — на коврах и трибунах небывалый аншлаг. Спортсмены приветствовали «Последнего императора» бурными аплодисментами. Фёдор Емельяненко показал им ударную технику, некоторые болевые приемы и рассказал о том, как правильно атаковать и держать защиту.

Среди участников встречи были председатель областного отделения Союза смешанных боевых единоборств — ММА, который на федеральном уровне возглавляет Емельяненко, Аркадий Мурылев и восходящая звезда ММА из Великих Лук Руслан Шамилов. Все, от Емельяненко до совсем юных бойцов, выкладывались на тренировке по полной — потом были пропитаны футболки, он образовывал лужицы на ковре.