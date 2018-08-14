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Спорт

Императорский приём

150 псковских спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов пришли на мастер-класс Фёдора Емельяненко

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Арслан Байрамов
14 августа 2018 года, 11:20
Фото: Андрей Степанов
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В субботу один из лучших бойцов мира по смешанным боевым единоборствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо, участник «Команды 2018» Фёдор Емельяненко провел мастер-класс для спортсменов Псковской области. Тренировка с легендой прошла в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове.

Вначале врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников встречи и поздравил всех, кто имеет отношение к спорту, с Днем физкультурника.

— Мы в своей работе стараемся большое внимание уделять спорту. В регионе реализуется целый ряд проектов: «Лига дворового футбола», российский этап чемпионата мира по воркауту, спортивный фестиваль «Земля Великих Побед». Мы благодарны нашим друзьям, известным спортсменам, добившимся признания своим ежедневным трудом, за то, что они приезжают в Псковскую область и дают возможность нашим ребятам перенимать их опыт, — сказал руководитель региона.

В свою очередь Фёдор Емельяненко отметил, что рад сегодня быть здесь, и поблагодарил Михаила Ведерникова за приглашение на Псковскую землю. Познакомиться с выдающимся бойцом и получить от него профессиональные советы пришли порядка 150 ребят из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов. В основном они занимаются в секциях ММА, кудо и джиу-джитсу. Были и представители других направлений — на коврах и трибунах небывалый аншлаг. Спортсмены приветствовали «Последнего императора» бурными аплодисментами. Фёдор Емельяненко показал им ударную технику, некоторые болевые приемы и рассказал о том, как правильно атаковать и держать защиту.

Среди участников встречи были председатель областного отделения Союза смешанных боевых единоборств — ММА, который на федеральном уровне возглавляет Емельяненко, Аркадий Мурылев и восходящая звезда ММА из Великих Лук Руслан Шамилов. Все, от Емельяненко до совсем юных бойцов, выкладывались на тренировке по полной — потом были пропитаны футболки, он образовывал лужицы на ковре.

Звездной «науки» хватит псковичам надолго.
Фото Андрея Степанова
Тренер Шамилова Андрей Ткаченко остался под большим впечатлением от тренировки с мастером:

— Чувствуется огромная мощь и энергетика от этого человека. Мастер-класс — мероприятие небольшое, но нового опыта нам хватит надолго, — поделился эмоциями Андрей Ткаченко. К слову, Союз ММА Фёдора Емельяненко и администрация области оказывают максимальную поддержку Руслану Шамилову — этим летом он проводит сборы вместе с национальной командой по смешанным единоборствам на Черном море и в Калининграде. А уже в сентябре в Казани его ждет бой с американским нокаутером Майком Джаспером в серии #m1. Кстати, самого Емельяненко осенью также ждет важный бой — с Чейлом Сонненом, но успевает легенда везде.

О том, как со всем справляется — с административной работой, детьми, соперниками — и о многом другом шел разговор Фёдора Владимировича с участниками «Команды 2018» в Общественном штабе Михаила Ведерникова.

В ходе разговора представители ММА Пскова обсудили с Емельяненко возможность проведения в регионе ежегодного турнира по смешанным единоборствам. Идею поддержали и сам боец, и врио.

— Мы еще думаем над форматом. Либо это будет частью общей сетки, либо отдельным мероприятием, в котором примут участие не только спортсмены из Псковской области, но и из других регионов России и зарубежных стран, — сказал Михаил Ведерников.

Оставил Емельяненко и автограф на стене Общественного штаба: «С Божьей помощью мы победим!» Фёдор — глубоко верующий человек и, кроме общественно-спортивной деятельности в регионе, уделил время и посещению наших святынь.

Кроме того, после проведения мастер-класса Ведерников и прославленный гость посетили недавно открывшуюся в центре Пскова воркаут-площадку, куда их пригласил лидер псковских уличных гимнас­тов, член «Команды 2018» Виталий Дидыч. Несмотря на поздний час, гимнасты занимались на турниках. Многие пришли со своими детьми.

Ведерников и Емельяненко поблагодарили парней за стремление вести здоровый образ жизни и за то, что показывают правильный пример подрастающему поколению. Также они пожелали любителям спорта дальнейших успехов.

Несмотря на то, что жизнь «Последнего императора» расписана по часам, он обещал приезжать в Псковскую область. Везде ему будут рады. 

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