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Спорт

Сила улиц

В Пскове прошел Кубок мира по воркауту — в наследство регион получил спортплощадку на открытом воздухе в 600 квадратных метров

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Арслан Байрамов
25 июля 2018 года, 09:42
Фото: Дарья Хваткова
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В субботу, в День города Пскова, на новой спортивной площадке в Пскове прошел российский этап Кубка мира по воркауту. Псков стал единственным российским городом в компании 17 городов, выбранных для проведения Мирового кубка, финал которого пройдет в Египте. Старт соревнованиям дали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и президент Федерации воркаута России Максим Попов.

Максим Попов уже приезжал в Псковскую область. Как и в случае с другими именитыми гостями Михаила Ведерникова, первый визит был разведывательным. Попов и Ведерников выбирали место, где можно установить новую современную площадку для воркаута — уличной гимнастики. Изначально предполагалось, что местом ее будет стадион «Машиностроитель» после реконструкции, но псковские воркаутеры на форуме инициатив «Команда 2018» заявили о том, что площадка в Пскове им нужна прямо сейчас. И новые турники (а также футбольный октагон — клетка для футбола 1х1) появились на набережной Великой рядом с гребной базой ДЮСШ «Ника».

Именно ее директор Константин Чижов утром 21 июля одним из первых появился у нового спортивного ядра. Теперь юным байдарочникам и каноистам Пскова будет где заниматься общефизической подготовкой. Но вообще вход на площадку открыт для всех. И она обещает быть не единственной — подобные комплексы Михаил Ведерников пообещал открыть в достаточном количестве в Пскове и во всех районах Псковской области.

Спортивная площадка открыта для всех.
Фото Дарьи Хватковой
Набор турников и перекладин установщики согласовывают с представителями Федерации воркаута Псковской области. Ее лидер Виталий Дидыч, который был включен наряду с еще несколькими псковскими ребятами в сетку Кубка мира, вместе со своими партнерами участвовал и в выборе турников на эту площадку. Получилось круто.

— От лица всех уличных гимнастов региона благодарю врио губернатора и других причастных и за то, что учли наши пожелания при разработке функционала площадок, и за то, что дали четырем нашим лучшим ребятам посоревноваться с лучшими спортсменами мира. Ну и, конечно, за сам Кубок — такого праздника Псков еще не видел, — прокомментировал Дидыч.

Известный в Пскове фитнес-тренер Александр Бабич, присутствовавший на Кубке по воркауту, как и несколько тысяч зрителей, собравшихся вокруг шоу, был приятно удивлен качеством.

— Площадку установила известнейшая во всем мире компания «Кенгуру» — это очень высокая марка. Уверен, что здесь всегда будет много псковичей, занимающихся спортом. Мы с друзьями уже испытали турнички — играли в волейбол у Мирожки, переплыли Великую, подтянулись и обратно вплавь, — рассказал Бабич. 

Размер спортивного комплекса под открытым небом 600 кв. метров. Он состоит из шведских стенок, брусьев, рукоходов, конструкций для выполнения трюков, двух полос с препятствиями, а также включает в себя оборудование для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь за первое место в дисциплине «фристайл» соревновались 23 атлета из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Омска, Челябинска, Республик Казахстан и Крым, Беларуси, Латвии, Эстонии, Украины и Финляндии. Наш регион представляли Виталий Дидыч, Максим Клементьев, Владимир Бессонов и Андрей Цепков. Вместо традиционного разрезания символической красной ленточки Ведерников и Попов, открывая соревнования, перекусили огромными кусачками металлическую цепь. Вместе с ними в церемонии участвовали глава администрации Пскова Александр Братчиков и президент Международной федерации StreetWorkout и калистеники Марис Слезиньш.

Больше всех внимание зрителей к себе приковывал темнокожий участник соревнований, уроженец Мозамбика, гражданин Финляндии Эдгар Зиндога. Воркаутом он занимается чуть больше двух лет. Но уже входит в мировую элиту и устраивает соответствующий движ в Суоми.

— У вас классные спорт­смены, великолепная новая площадка и замечательный город, — делился впечатлениями на смеси английского и русского атлет, являющийся чемпионом мира и Европы. — Здорово, если в Пскове будут часто проходить международные старты, мы — спортсмены — любим путешествовать.

Старты, Эдгар, еще будут, это точно. А пока Михаил Ведерников анонсировал сумасшедший по насыщенности август. В череде мероприятий проекта «Команда 2018» значатся: большой фестиваль смешанных единоборств «Земля Великих Побед» и ивент АСВ КВ-17, который пройдет 5 августа в Ледовом дворце Пскова.

— В нем будут участвовать именитые кикбоксеры. Вместе с ними на ринг выйдут два спортсмена из Псковской области. Я всех приглашаю приходить болеть. Это будет яркое событие, — сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, рассказал врио губернатора, регион посетит многократный чемпион России и мира по смешанным боевым единоборствам, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Фёдор Емельяненко. Выдающийся спортсмен даст мастер-класс для псковских спортсменов.

— Вообще, считаю, что спортивную жизнь города и области нужно максимально активизировать, — заключил Михаил Ведерников. А сам пообещал посещать площадку в качестве обычного горожанина. Кстати, после окончания Кубка, как обычный горожанин, Ведерников на велосипеде приехал к отдыхавшим после тяжелого дня в вейк-парке Пскова спортсменам.

Везет региону на спортивных руководителей. 

КСТАТИ

Известный российский актер, певец, продюсер, член «Команды 2018» Гоша Куценко приедет 28 июля в Псковскую область с благотворительным концертом.

В рамках визита планируется подписать соглашение о сотрудничестве между фондом развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» и фондом Гоши Куценко «Шаг вместе», который помогает детям с ДЦП.

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