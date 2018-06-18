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Спорт

На тренажере до Санкт-Петербурга

Стертые в мозоли ладони, дикая усталость и море эмоций

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Ольга Нефёдова
18 июня 2018 года, 11:17
Фото: социальные сети участников марафона
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Целые сутки шесть псковичей, сменяя друг друга, гребли на одном тренажере. Псковская команда впервые приняла участие в гребном марафоне Nonstop 24 Openair. Подбадривали и даже подкармливали спортсменов неравнодушные жители Пскова.

БАНАНЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

Марафон начался 10 июня в 12 дня, завершился в это же время 11 июня. Днем девушки гребли по 5 минут, а мужчины – по 9. Ночью время, проведенное за тренажером, увеличили до 9 и 13 минут соответственно. В итоге выгадали примерно около часа на отдых. Получилось, что каждый участник садился на тренажер порядка 28 раз.

- Да, это было тяжело, порой даже очень, - делится впечатлениями член команды гребцов Алексей Иванов. - Спустя часов 12-13 после старта эта веселая затея обернулась каким-то адом. Слез с тренажера, попил, через не хочу перекусил, чтобы оставались силы на дальнейшую работу, сходил в туалет, прилег полежать, отключился, и тебя тут же будят со словами: «Тебе грести через 2 минуты». И ты встаешь, снимаешь теплую одежду и готовишься к новому подходу, а тебя трясет от озноба, сил нет, и ты слабо соображаешь, что происходит вокруг. Самым сложным было, пожалуй, заставлять себя держать намеченный темп. Воодушевляли старания остальных участников команды и люди, которые верили и поддерживали нас на протяжении практически всех суток.

Поддержать ребят в Финский парк пришли не только родные, близкие и друзья. Всячески подбадривали участников команды и жители города.

- Подходили совершенно незнакомые люди и подкармливали нас: приносили бананы, пиццу, воду, - вспоминает другой гребец Дмитрий Яковлев. - Все это было очень приятно, воодушевляло, добавляло сил.

Особенно сложно грести было ночью. Здорово выручала палатка с раскладушками, которую предоставили военные. Помощь в выборе площадки и предоставлении оборудования оказал призер Олимпийских игр по академической гребле пскович Сергей Матвеев.

- Всяческая поддержка и помощь была оказана нам в рамках проекта #Команда2018, - отметил Дмитрий. - Были созданы все условия для того, чтобы нам было комфортно проходить марафон. Признаюсь, что впервые пришлось ночевать в Финском парке, и надо сказать, что ночь прошла тихо и спокойно, неоднократно видели сотрудников ППС.

Итогом марафона стал рекорд области по гребле Индор24часа – 321 665 метров.
Фото из социальных сетей участников марафона

- Мы изначально делали расчет, прикидывали, какое расстояние сможем пройти. Так вот планировали догрести хотя бы до Санкт-Петербурга, - поясняет Дмитрий Яковлев. – Ближе к концу марафона понял, что есть вероятность даже перевалить за 300 км, поэтому собрали все силы и волю, поднажали и добрались до отметки в 321 км.

ШЕСТЕРО СМЕЛЬЧАКОВ

В России это уже третий подобный марафон. В прошлом году в нем участвовала 41 команда из 8 городов России. В числе городов-участников мог бы быть и Псков, но не сложилось, не подобралась команда

- В том году я просто не нашел тех, кто загорелся бы и хотел поучаствовать в марафоне, - рассказывает капитан команды, тренер одного из спортивных клубов Александр Бабич.

Несмотря на это, от идеи принять участие в мероприятии он не отказался. В течение года потенциальных участников команды присматривал, подбирал, о марафоне рассказывал и морально готовил.

- Мне всегда было интересно выйти за границы обычного фитнеса, поучаствовать в мероприятиях, которые команду сплачивают, - признается Александр. - Свою задачу вижу еще и в том, чтобы помочь людям обрести уверенность в себе, хочется, чтобы они поверили, что могут справиться с самой непосильной на первый взгляд задачей.

Когда дата проведения марафона стала известна, Александр начал набирать команду.

- Не скажу, что это было легко, - смеется он.

Но все получилось. Александр Бабич, Дмитрий Яковлев, Андрей Туманов, Алексей Иванов, Наталья Чернявская и Алевтина Куракина - четыре мужчины и две девушки. Все как требует регламент.

Из шести человек четверо – самые обычные люди, к профессиональному спорту не имеют никакого отношения. Алевтина Куракина работает в полиции. В спортзал пришла заниматься чуть больше года назад, там и познакомилась с Александром.

- Он такой зачинщик, - рассказывает она. – Всегда в курсе того, где и какие соревнования проходят. Зимой с его подачи принимали участие в «Гонке героев» в Санкт-Петербурге. Надо было преодолеть 6 километров с препятствиями. Призовые места пока не занимали, но надеемся, что это не за горами.

Алексей Иванов: «С утра, когда оставалась четверть дистанции, неотъемлемой частью нас стали боль в мышцах, сильная усталость, у некоторых стертая попа и ненависть к бананам».
Фото из социальных сетей участников марафона

С БАЙДАРКИ НА ТРЕНАЖЕР

Андрей Туманов, напротив, имеет звание кандидата в мастера спорта. Греблей на байдарках начал заниматься лет с 12. Всегда участвовал в многочисленных соревнованиях, неоднократно завоевывал первые места в индивидуальных дисциплинах, а также в командных видах.

- Как раз именно этот спорт и познакомил нас с Александром Бабичем (Александр имеет звание мастера спорта. – Прим. авт.), - говорит Андрей. - С ним мы были и соперниками на дистанциях, а также сплоченной командой в командных видах. Наши совместные тренировки греблей со временем переросли в увлечение CrossFit. Это функциональный тренинг для развития всех групп мышц и поднятия выносливости с использованием как гимнастических упражнений, так и упражнений из тяжелой атлетики. Как раз для этих тренировок иногда используются тренажеры Concept 2, на которых проходил 24-часовой марафон.

Nonstop 24 Openair – далеко не первые соревнования на тренажере, в которых ребята принимают участие. В прошлом году участвовали в триатлоне, в этом - в онлайн-соревнованиях «Кубок Великой Победы».

Именно Андрей с Александром, как более опытные члены команды, и готовили остальных к суточному марафону.

- Был разработан план, согласно которому участники менялись, - объясняет Андрей. - Заранее мы определили опытным путем скорость для мужчин и девушек, с которой мы сможем преодолеть такую большую дистанцию. С марта месяца в каждой нашей тренировке присутствовала отработка навыков на гребном тренажере. Все члены команды выдержали свои этапы, поддерживали необходимую скорость, а значит, были готовы к состязанию.

Несмотря на усталость после марафона, стертые в мозоли руки, ноющие во всем теле мышцы, все члены команды результатом остались довольны и готовы поучаствовать в марафоне в следующем году.  

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