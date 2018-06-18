На тренажере до Санкт-Петербурга

Целые сутки шесть псковичей, сменяя друг друга, гребли на одном тренажере. Псковская команда впервые приняла участие в гребном марафоне Nonstop 24 Openair. Подбадривали и даже подкармливали спортсменов неравнодушные жители Пскова.

БАНАНЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

Марафон начался 10 июня в 12 дня, завершился в это же время 11 июня. Днем девушки гребли по 5 минут, а мужчины – по 9. Ночью время, проведенное за тренажером, увеличили до 9 и 13 минут соответственно. В итоге выгадали примерно около часа на отдых. Получилось, что каждый участник садился на тренажер порядка 28 раз. - Да, это было тяжело, порой даже очень, - делится впечатлениями член команды гребцов Алексей Иванов. - Спустя часов 12-13 после старта эта веселая затея обернулась каким-то адом. Слез с тренажера, попил, через не хочу перекусил, чтобы оставались силы на дальнейшую работу, сходил в туалет, прилег полежать, отключился, и тебя тут же будят со словами: «Тебе грести через 2 минуты». И ты встаешь, снимаешь теплую одежду и готовишься к новому подходу, а тебя трясет от озноба, сил нет, и ты слабо соображаешь, что происходит вокруг. Самым сложным было, пожалуй, заставлять себя держать намеченный темп. Воодушевляли старания остальных участников команды и люди, которые верили и поддерживали нас на протяжении практически всех суток. Поддержать ребят в Финский парк пришли не только родные, близкие и друзья. Всячески подбадривали участников команды и жители города. - Подходили совершенно незнакомые люди и подкармливали нас: приносили бананы, пиццу, воду, - вспоминает другой гребец Дмитрий Яковлев. - Все это было очень приятно, воодушевляло, добавляло сил. Особенно сложно грести было ночью. Здорово выручала палатка с раскладушками, которую предоставили военные. Помощь в выборе площадки и предоставлении оборудования оказал призер Олимпийских игр по академической гребле пскович Сергей Матвеев. - Всяческая поддержка и помощь была оказана нам в рамках проекта #Команда2018, - отметил Дмитрий. - Были созданы все условия для того, чтобы нам было комфортно проходить марафон. Признаюсь, что впервые пришлось ночевать в Финском парке, и надо сказать, что ночь прошла тихо и спокойно, неоднократно видели сотрудников ППС.

- Мы изначально делали расчет, прикидывали, какое расстояние сможем пройти. Так вот планировали догрести хотя бы до Санкт-Петербурга, - поясняет Дмитрий Яковлев. – Ближе к концу марафона понял, что есть вероятность даже перевалить за 300 км, поэтому собрали все силы и волю, поднажали и добрались до отметки в 321 км.

ШЕСТЕРО СМЕЛЬЧАКОВ

В России это уже третий подобный марафон. В прошлом году в нем участвовала 41 команда из 8 городов России. В числе городов-участников мог бы быть и Псков, но не сложилось, не подобралась команда - В том году я просто не нашел тех, кто загорелся бы и хотел поучаствовать в марафоне, - рассказывает капитан команды, тренер одного из спортивных клубов Александр Бабич. Несмотря на это, от идеи принять участие в мероприятии он не отказался. В течение года потенциальных участников команды присматривал, подбирал, о марафоне рассказывал и морально готовил. - Мне всегда было интересно выйти за границы обычного фитнеса, поучаствовать в мероприятиях, которые команду сплачивают, - признается Александр. - Свою задачу вижу еще и в том, чтобы помочь людям обрести уверенность в себе, хочется, чтобы они поверили, что могут справиться с самой непосильной на первый взгляд задачей. Когда дата проведения марафона стала известна, Александр начал набирать команду. - Не скажу, что это было легко, - смеется он. Но все получилось. Александр Бабич, Дмитрий Яковлев, Андрей Туманов, Алексей Иванов, Наталья Чернявская и Алевтина Куракина - четыре мужчины и две девушки. Все как требует регламент. Из шести человек четверо – самые обычные люди, к профессиональному спорту не имеют никакого отношения. Алевтина Куракина работает в полиции. В спортзал пришла заниматься чуть больше года назад, там и познакомилась с Александром. - Он такой зачинщик, - рассказывает она. – Всегда в курсе того, где и какие соревнования проходят. Зимой с его подачи принимали участие в «Гонке героев» в Санкт-Петербурге. Надо было преодолеть 6 километров с препятствиями. Призовые места пока не занимали, но надеемся, что это не за горами.

С БАЙДАРКИ НА ТРЕНАЖЕР