Семейное дело

Нередко к нам на проект обращаются женщины, которые хотят удивить мужа, разбудить в нем потускневшие чувства. Бывает, участницы хотят преобразиться, чтобы послужить достойным примером для подрастающих дочерей.
Наша новая героиня Екатерина одним выстрелом хочет убить двух зайцев и без преувеличения поразить всю свою семью.
— Мне тридцать лет, я замужем, двое детей. Люблю красиво одеваться, но мне кажется, что у меня не получается одеться, сделать макияж и красивую прическу, - написала нам Катя. - Муж даже смеется, говорит, я оделась непонятно как. Девочки мои тоже смотрят на меня и спрашивают: «Мама, а где вкус?» — хотя им только двенадцать и тринадцать лет. От таких слов я надеваю спортивный костюм и кроссовки. Муж говорит, посмотри на окружающих, все одеваются в твоем возрасте со вкусом. Больше всего боюсь потерять мужа и хочу быть примером для дочерей.
Екатерина живет в Острове, работает технологом на фармацевтическом предприятии. О нашем проекте Катя узнала от своей коллеги Снежаны Тарасовой, которая была участницей «Модной революции» осенью прошлого года.
— Появление Снежаны на работе произвело настоящий фурор! — рассказывает Катя. — Она очень преобразилась. Теперь она старается придерживаться образа, который ей предложили стилисты. Раньше она в основном носила джинсы и футболки, сейчас у нее появились стильные наряды. Да и положительного эмоционального заряда хватило на много месяцев.
Катя очень нуждается в профессиональной помощи наших экспертов. Мы не сомневаемся, коллеги Кати и Снежаны очень скоро будут приятно поражены во второй раз. А пока отдаем нашу участницу в руки Елены Новичковой и отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК60».
В качестве первого комплекта для повседневной носки я предложила сменить любимый Катин свитер и джинсы на многослойный образ - лимонную блузу и жакет-бомбер актуального цвета хаки. Брюки подобрали в тон жакета. Это очень простой прием создать практичный и стильный аутфит на каждый день. Дополнили образ удобные кеды.
Второй образ - черный деловой костюм — классика жанра, такой костюм будет уместен в любом месте в любое время. Хочу отметить, что модной деталью образа являются укороченные широкие брюки-кюлоты. Когда я изучила личный архив фотографий Екатерины, стало очевидным, что именно нарядный образ нашей героини требует кардинальных перемен. При подборе правильного платья для нашей участницы мне хотелось создать более легкий, весенний образ. Комбинированное платье из шифона и кружева, дополненное аксессуарами в желтых тонах, стало очень женственным и нарядным вариантом для подготовки к весеннему празднику. Именно этот комплект Екатерина получила в подарок от проекта.
Елена Новичкова, ведущая проекта, стилист
Я очень рада, что Екатерина стала участницей «Модной революции». Катя готова к преображению, и я уверена, что она обязательно воспользуется рекомендациями профессионалов проекта. Мы с Катей поговорили о всех возможностях компании «Орифлэйм»: о возможностях дохода, о комплексном уходе за лицом, телом, парфюмерии и продукции для здоровья. Катю очень заинтересовал уход за лицом. Мы подобрали ей целый комплекс средств с натуральными компонентами Ecobeauty, и я показала, как подчеркнуть свою красоту с помощью ежедневного макияжа.
Очень надеюсь, что мы и дальше будем общаться и сотрудничать. В подарок от меня Екатерина получает набор декоративной косметики. Я желаю Екатерине отлично выглядеть и получать удовольствие от жизни!
Светлана Пантелеева, эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм». Бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50
Нашей участнице не хватало свежести в образе. Для нее мы сделали стрижку с асимметрией, облегчили челку и окрасили волосы в натуральный цвет. В целом получился образ уверенной в себе женщины.
Светлана Степьюк, парикмахер. Студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, тел. +7 911 389-12-46
Коррекция бровей очень важная процедура, без нее лицо будет невыразительным. Верно подобранная форма и цвет бровей могут совершенно изменить лицо. Хотите преобразиться — начинайте с бровей. Грамотно сделанный маникюр также важная часть образа. Сегодня для Кати я сделала монохромный трехцветный маникюр, в честь грядущего праздника добавила золотистый оттенок лака. Наш салон открылся не так давно, но мы уже можем предложить нашим клиентам достаточно большой спектр услуг: у нас есть парикмахер, мастера маникюра и педикюра, очень квалифицированный опытный косметолог, которая помогает справляться женщинам с возрастными изменениями. Также у нас есть криосауна и солярий.
Наталья Родина, руководитель студии красоты Black Berry, Рижский проспект, 16, 3-й этаж, тел. 8-911-360-45-45
Для нашей участницы Екатерины я выбрала макияж с акцентом на глазах в натуральных оттенках, добавила черные стрелки и накладные реснички-пучки, чтобы взгляд был еще более выразительным. Основной задачей была деликатная работа с кожей героини, так как она склонна к сухости. Чтобы не подчеркнуть текстуру кожи и шелушение, я посоветовала Кате хорошо увлажнять кожу на постоянной основе, наносить масло-основу под макияж и выбирать легкую тональную основу, например bb крем.
Ольга Новичкова, визажист. Студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46
Екатерина пришла с жалобами на сухую обезвоженную кожу в зимний период. Сухость и обезвоженность — первый симптом отсутствия в коже гиалуроновой кислоты, что приводит к образованию морщин и дермальных заломов. Я подобрала для Кати качественные бюджетные средства для домашнего ухода, сделала процедуру глубокого увлажнения с массажем и фонофорезом. Также предложила программу дальнейших процедур биоревитализации. Если Катя последует моим советам, лицо будет ее радовать вне зависимости от времени года. Я бесплатно консультирую по любым вопросам, в том числе по вопросам, касающимся контурной пластики лица и инъекционных процедур. Также я делаю нитевой лифтинг, всевозможные пилинги, чистки и массажи. Для каждого пациента я завожу медицинскую карту. На всю продукцию, которую я использую в своей работе, есть сертификаты и регистрационные удостоверения.
Алла Сергеева, косметолог-эстетист, действительный член ассоциации мезотерапевтов России, кабинет в салоне красоты. «Астория», Конная, 6, т. 8 911 355 20 22