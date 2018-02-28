Семейное дело

Нередко к нам на проект обращаются женщины, которые хотят удивить мужа, разбудить в нем потускневшие чувства. Бывает, участницы хотят преобразиться, чтобы послужить достойным примером для подрастающих дочерей.

Наша новая героиня Екатерина одним выстрелом хочет убить двух зайцев и без преувеличения поразить всю свою семью.

— Мне тридцать лет, я замужем, двое детей. Люблю красиво одеваться, но мне кажется, что у меня не получается одеться, сделать макияж и красивую прическу, - написала нам Катя. - Муж даже смеется, говорит, я оделась непонятно как. Девочки мои тоже смотрят на меня и спрашивают: «Мама, а где вкус?» — хотя им только двенадцать и тринадцать лет. От таких слов я надеваю спортивный костюм и кроссовки. Муж говорит, посмотри на окружающих, все одеваются в твоем возрасте со вкусом. Больше всего боюсь потерять мужа и хочу быть примером для дочерей.