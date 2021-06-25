Отдых по справке

Из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации в Псковской области с 27 июня в гостиницы, пансионаты и базы отдыха региона заселять туристов будут только при отрицательном ПЦР-тесте, сертификате о вакцинации или справке об антителах. Новая мера осложнила жизнь как туристам, так и турфирмам, которые последние месяцы живут, как на вулкане. «Псковская правда» выяснила подробности.

Времени нет

Что только не делали в свое время власти региона, чтобы увеличить турпоток в Псковскую область. Этот сезон начинался многообещающе. На фоне закрытых границ, переполненных и ужасно дорогих российский курортов, регион выглядел вполне привлекательно. Псковские базы отдыха были забронированы давно и заранее, мест в гостиницах тоже почти не осталось. Но резкий рост заболеваемости заставил региональные власти ввести новые ограничения, в первую очередь призванные ограничить въезд носителей коронавируса в Псковскую область.

ВАЖНО По данным на 25 июня в Псковской области от коронавируса с начала пандемии скончались 455 человек. В том числе за минувшие сутки - 4 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 39 173 человека. За предыдущую неделю заболеваемость в регионе, по информации губернатора Михаила Ведерников, выросла на 30%.

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Мы все понимаем, что это на благо, но такие экстренные меры лишь осложняют ситуацию. Любые принятые решения должны быть продуманы до конца, а то получается, что механизмы их выполнения мы по ходу придумываем со своими туристами Гелена Самохвалова, президент «Астур»

- Туристам совсем времени не оставили — новые правила начнут действовать с 27 июня, - говорит президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова. - Сейчас придумываем способы, как все нормы соблюсти. К примеру, туристы которые уже заехали, делают экспресс-тесты. По словам президента Ассоциации, ограничения - большая проблема для туротрасли. - Мы все понимаем, что это на благо, но такие экстренные меры лишь осложняют ситуацию, - считает она. - Любые принятые решения должны быть продуманы до конца, а то получается, что механизмы их выполнения мы по ходу придумываем со своими туристами.

Шквал негатива

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова подтверждает, что гостиницам и турфирмам не хватает разъяснений по введенным мерам. - В указе есть лишь три документа, которые надо предъявить туристу при заселении в гостиницу, но ни слова не сказано о том, какие бумаги требуются от иностранных граждан или от детей. На уточнение этих и других деталей у турфирм ушло много времени, еще больше - на разговоры с клиентами, ведь каждому надо было объяснить ситуацию, а в ответ выслушать шквал негатива.

В указе есть лишь три документа, которые надо предъявить туристу при заселении в гостиницу, но ни слова не сказано о том, какие бумаги требуются от иностранных граждан или от детей Светлана Баранова, председатель Псковского областного союза туриндустрии

- Мы не успевали на звонки отвечать, а в это время комитет по туризму рассылал нам письма с напоминаниями, что осталось два дня до подачи документов на конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма», предложениями принять участие в выставочной деятельности на ВДНХ, запрашивали информацию о том, какие меры поощрения у нас разработаны для привитых сотрудников. Почему-то никто не спросил, как в сложившихся условиях выживут турфирмы и выживут ли вообще.

А как у них?