Умная слизь из Полистовских болот

Они похожи то на слизь, то на грибы, но на самом деле относятся к животному миру. Реагируют на свет, питаются другими живыми организмами, а еще - могут перемещаться в пространстве и даже сбегать из лабораторных контейнеров.
Называются эти организмы миксомицеты. Их изучением стали заниматься относительно недавно. В мире описано всего около 1000 видов, в России найдено чуть больше 420. Из них 104 вида обнаружено за два полевых сезона в Полистовском заповеднике микологами из МГУ. О том, чем интересны миксомицеты, «Псковской правде» рассказал один из участников экспедиции, старший преподаватель кафедры микологии МГУ Владимир Гмошинский.
- Миксомицеты я изучаю с 2007 года, когда на третьем курсе мне предложили заняться этой темой. Это действительно очень необычные организмы, внешне похожие на маленькие грибы. Причем они бывают и не очень маленькими, иногда их размер достигает нескольких десятков сантиметров. Но на самом деле это почвенные амебы. То есть они настолько же грибы, насколько грибы мы с вами, - говорит Владимир.
По его словам, эволюционно это очень далекая от грибов группа. Большую часть жизни они проводят в верхних слоях почвы, в листовом опаде или внутри разлагающихся стволов деревьев и представляют себой либо амебоидные клетки, которые передвигаются при помощи ложноножек, либо клетки со жгутиками, которые могут плавать в воде. Но эти амебы и жгутиковые клетки могут объединяться вместе и создавать структуру под названием «плазмодий».
Эти организмы могут сбежать из лаборатории
Фото из личного архива В.Гмошинского
- Плазмодий - это огромная клетка, которая может достигать нескольких десятков сантиметров в диаметре. И в этой клетке находится огромное число ядер — несколько миллионов. Причем эти ядра делятся синхронно. Плазмодий перемещается по месту обитания. Пищей для него служат бактерии. Также он может питаться водорослями, спорами грибов, любой малоподвижной органикой. Для животных и человека он безопасен. Описаны случаи нахождения их на ящерицах, но скорее всего этот плазмодий заполз на ящерицу и на ее поверхности стал есть бактерии. Для ящерицы он был совершенно безвреден.
Как любой живой организм, миксомицеты, по словам Владимира, не так просты в плане поведения. У них есть хеморецепторы — то есть они понимают, где находится пища. Также они различают, где светло, а где темно. Но на свет обычно выходят при переходе к стадии спороношения. Именно в этот период жизни они становятся похожими на плодовые тела грибов.
Еще одна особенность этих организмов — они подвижны и способны передвигаться в пространстве.
- Передвигаются они довольно быстро для амеб — около 1 миллиметра в минуту. Конечно, наблюдать невооруженным глазом за тем, как это происходит, наверное, под силу только буддистам. Но вообще такая скорость — это довольно много. У нас были случаи, когда плазмодии просто убегали из лаборатории, и потом формировали спороношения в самых необычных местах.
Движение этих организмов медленное. Но даже само превращение из жидкой амебоидной массы в грибоподобные спороношения происходит буквально за шесть-восемь часов. Естественно, массовое развитие подобных структур подчас могло вызывать у людей недоумение или даже панику, как в середине 50-х годов в США.
- Это довольно известная история, - делится ученый с теми, кто все-таки не в курсе. - Есть некоторые виды миксомицетов с довольно крупным плазмодием ярко-желтого цвета. Такие ярко-желтые «плюхи» размером с ладонь образуются на почве. В США в 50-х годах погодные условия были подходящими и они сформировались в огромных количествах и начали бегать по газонам. Если видишь странную субстанцию желтого цвета, что нужно с ней сделать? Конечно, полить из садового шланга. Водой клетка разбивается на маленькие фрагментики. Была одна непонятная субстанция, а стало, допустим, три, и они начинают ползти друг к другу или к дому.
По словам Владимира, паникой воспользовались люди, которые решили на этом зарабатывать.
- Они приезжали, выкапывали почву, вывозили ее, проводили «демиксомицетизацию», если можно так выразиться, и «спасали» американских домохозяек от страшной участи. А чуть позже в Голливуде сняли фильм в трех частях The Blob («Капля»), где за людьми гоняется слизистая субстанция из космоса, похожая на клубничный джем. Смотреть это совершенно невозможно, но сам факт забавный.
Та самая Fuligo septica, которая напугала американцев
Фото из личного архива В.Гмошинского
Находки в Псковской области
В нашей стране случаев паники из-за этих организмов не было. Более того, три-четыре вида в России были всегда известны, и даже есть для них народные названия: «пеночка», «волосы», «волчье вымя». Однако изучением миксомицетов на территории России занимались с большими перерывами. Активные работы по этой теме шли в конце XIX - начале XX века, но тогда не было узких специалистов по этой группе организмов.
- В то время были натуралисты, которые занимались изучением всего и сразу - от животных до растений и грибов. И миксомицеты тоже в их поле внимания попадали. А после революции все работы по этой группе организмов прекратились, и только в середине 80-х годов Юрий Капитонович Новожилов, заведующий лабораторией систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова, начал работать с миксомицетами и сделал эту группу организмов доступной для российских исследователей, - рассказывает Владимир. - Но миксомицетчиков у нас в стране можно пересчитать по пальцам руки. А территория огромная, так что поле для деятельности неисчерпаемое. А поскольку эти миксомицеты в разных условиях образуются, то, выбирая новое место для сборов, всегда находишь что-нибудь необычное.
По болотам ученый передвигался на суровой псковской маршрутке
Фото из личного архива В.Гмошинского
В течение двух полевых сезонов сотрудники кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ исследовали видовое разнообразие миксомицетов в Полистовском заповеднике.
- Видовое разнообразие на этой территории вообще никто не изучал. В Псковской области проводились работы, но большая их часть датировалась концом XIX века и они были обобщены в монографии Артура Артуровича Ячевского 1907 года. Уже в нашем веке, на территории Пушкиногорского района их исследовал Александр Николаевич Лебедев, заведующий отделом флоры Ботанического сада Тверского государственного университета. Но Псковская область все равно оставалась «белым пятном». До начала наших исследований число видов у вас было около 30. Мы за два полевых сезона - в прошлом и в этом году — обнаружили 104 вида и несколько образцов еще не идентифицировали.
По словам Владимира Гмошинского, Полистовский заповедник — это огромные болота, небольшие минеральные острова и берега.
- Конечно, нас интересуют не сами болота, а лесная часть. Потому что эти организмы больше встречаются в лесах. Кроме того, у нас есть данные по Московской, Тверской и Владимирской областям, то есть материалы для сравнения. Мы очень благодарны заповеднику за помощь в организации этих поездок, консультации и техническое оснащение. Потому что одно дело взять рюкзак, палатку и на неделю в болота идти. А другое дело — взять вездеход, десять километров проехать по болотам и немного пройти пешком. Эффективность такой работы на порядок выше получается.
Исследования миксомицетов в Полистовском заповеднике продолжится. Изучением этих удивительных организмов займется аспирант Владимира Гмошинского Никита Борзов.
- Он будет работать над диссертацией именно по Полистовскому заповеднику. В этом году он был со мной к экспедиции, мы вместе собирали материал. Основная часть обработки лежит на Никите Ивановиче — это будет его основная сфера деятельности в ближайшие несколько лет.