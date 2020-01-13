Умная слизь из Полистовских болот

Они похожи то на слизь, то на грибы, но на самом деле относятся к животному миру. Реагируют на свет, питаются другими живыми организмами, а еще - могут перемещаться в пространстве и даже сбегать из лабораторных контейнеров. Называются эти организмы миксомицеты. Их изучением стали заниматься относительно недавно. В мире описано всего около 1000 видов, в России найдено чуть больше 420. Из них 104 вида обнаружено за два полевых сезона в Полистовском заповеднике микологами из МГУ. О том, чем интересны миксомицеты, «Псковской правде» рассказал один из участников экспедиции, старший преподаватель кафедры микологии МГУ Владимир Гмошинский.

Грибы не грибы



- Миксомицеты я изучаю с 2007 года, когда на третьем курсе мне предложили заняться этой темой. Это действительно очень необычные организмы, внешне похожие на маленькие грибы. Причем они бывают и не очень маленькими, иногда их размер достигает нескольких десятков сантиметров. Но на самом деле это почвенные амебы. То есть они настолько же грибы, насколько грибы мы с вами, - говорит Владимир. По его словам, эволюционно это очень далекая от грибов группа. Большую часть жизни они проводят в верхних слоях почвы, в листовом опаде или внутри разлагающихся стволов деревьев и представляют себой либо амебоидные клетки, которые передвигаются при помощи ложноножек, либо клетки со жгутиками, которые могут плавать в воде. Но эти амебы и жгутиковые клетки могут объединяться вместе и создавать структуру под названием «плазмодий».

- Плазмодий - это огромная клетка, которая может достигать нескольких десятков сантиметров в диаметре. И в этой клетке находится огромное число ядер — несколько миллионов. Причем эти ядра делятся синхронно. Плазмодий перемещается по месту обитания. Пищей для него служат бактерии. Также он может питаться водорослями, спорами грибов, любой малоподвижной органикой. Для животных и человека он безопасен. Описаны случаи нахождения их на ящерицах, но скорее всего этот плазмодий заполз на ящерицу и на ее поверхности стал есть бактерии. Для ящерицы он был совершенно безвреден. Как любой живой организм, миксомицеты, по словам Владимира, не так просты в плане поведения. У них есть хеморецепторы — то есть они понимают, где находится пища. Также они различают, где светло, а где темно. Но на свет обычно выходят при переходе к стадии спороношения. Именно в этот период жизни они становятся похожими на плодовые тела грибов.

Вызывали панику



Еще одна особенность этих организмов — они подвижны и способны передвигаться в пространстве. - Передвигаются они довольно быстро для амеб — около 1 миллиметра в минуту. Конечно, наблюдать невооруженным глазом за тем, как это происходит, наверное, под силу только буддистам. Но вообще такая скорость — это довольно много. У нас были случаи, когда плазмодии просто убегали из лаборатории, и потом формировали спороношения в самых необычных местах. Движение этих организмов медленное. Но даже само превращение из жидкой амебоидной массы в грибоподобные спороношения происходит буквально за шесть-восемь часов. Естественно, массовое развитие подобных структур подчас могло вызывать у людей недоумение или даже панику, как в середине 50-х годов в США. - Это довольно известная история, - делится ученый с теми, кто все-таки не в курсе. - Есть некоторые виды миксомицетов с довольно крупным плазмодием ярко-желтого цвета. Такие ярко-желтые «плюхи» размером с ладонь образуются на почве. В США в 50-х годах погодные условия были подходящими и они сформировались в огромных количествах и начали бегать по газонам. Если видишь странную субстанцию желтого цвета, что нужно с ней сделать? Конечно, полить из садового шланга. Водой клетка разбивается на маленькие фрагментики. Была одна непонятная субстанция, а стало, допустим, три, и они начинают ползти друг к другу или к дому. По словам Владимира, паникой воспользовались люди, которые решили на этом зарабатывать. - Они приезжали, выкапывали почву, вывозили ее, проводили «демиксомицетизацию», если можно так выразиться, и «спасали» американских домохозяек от страшной участи. А чуть позже в Голливуде сняли фильм в трех частях The Blob («Капля»), где за людьми гоняется слизистая субстанция из космоса, похожая на клубничный джем. Смотреть это совершенно невозможно, но сам факт забавный.

Находки в Псковской области



В нашей стране случаев паники из-за этих организмов не было. Более того, три-четыре вида в России были всегда известны, и даже есть для них народные названия: «пеночка», «волосы», «волчье вымя». Однако изучением миксомицетов на территории России занимались с большими перерывами. Активные работы по этой теме шли в конце XIX - начале XX века, но тогда не было узких специалистов по этой группе организмов. - В то время были натуралисты, которые занимались изучением всего и сразу - от животных до растений и грибов. И миксомицеты тоже в их поле внимания попадали. А после революции все работы по этой группе организмов прекратились, и только в середине 80-х годов Юрий Капитонович Новожилов, заведующий лабораторией систематики и географии грибов Ботанического института имени Комарова, начал работать с миксомицетами и сделал эту группу организмов доступной для российских исследователей, - рассказывает Владимир. - Но миксомицетчиков у нас в стране можно пересчитать по пальцам руки. А территория огромная, так что поле для деятельности неисчерпаемое. А поскольку эти миксомицеты в разных условиях образуются, то, выбирая новое место для сборов, всегда находишь что-нибудь необычное.