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Общество

Праздник государственности

В честь Дня России в Приказной палате прошел торжественный прием

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Алексей Кедров
9 июня 2018 года, 14:13
Фото: Дарья Хваткова
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9 июня, в преддверии праздника, в Пскове по традиции чествовали людей, которые внесли свой вклад в развитие региона.

Из рук врио губернатора Михаила Ведерникова награды получили военные, учителя, спортсмены, врачи и работники культуры. Отличившихся жителей нашей области поощрили медалями, почетными званиями, благодарственными письмами и почетными грамотами.

Михаил Ведерников напомнил всем собравшимся, что 28 лет назад наша страна вступила в новый этап своего развития, пережила непростые времена и еще над многими проблемами предстоит работать.

Михаил Ведерников поздравил с праздником всех жителей Псковской области.

– Благодаря ежедневному самоотверженному труду мы получаем новые возможности, - сказал глава региона. - Решаем стоящие перед нами задачи и вносим вклад в развитие нашей страны.

Елена Кузьмина двадцать пять лет проработала в красногородской коррекционной школе, на торжественном приеме у главы региона она впервые. Сегодня ей вручили почетную грамоту Министерства образования.

– Очень приятно и ответственно получать такую награду, - говорит она. - Чувствуется настоящий праздник. Одновременно очень торжественно и очень душевно.

Иван Макаров молодой великолукский спортсмен, но уже заслуженный мастер спорта. Об этом талантливом велосипедисте «Псковская правда» сообщала год назад. Иван не слышит с рождения, но это не мешает ему заниматься спортом и выигрывать крупные международные и российские соревнования. С последних сурдолимпийских игр, которые проходили прошлым летом в Турции, Иван Макаров привез сразу три медали — золото, серебро и бронзу. Поэтому сегодня ему вручили благодарственное письмо за высокие спортивные достижения.

Мы пообщались с Иваном при помощи его сурдопереводчика Марины Анатольевны.

– Мне очень приятно и радостно, - сказал Иван Макаров. - Я давно ждал этой награды.

Сейчас Иван готовится к новому ответственному старту — чемпионату России, который пройдет в августе в Уфе.

Несколько молодых российских граждан на этом торжественном приеме получили свой первый юридический документ — паспорт РФ. Несмотря на свой юный возраст, они уже тоже могут занести себе в копилку достижения в спортивной и общественной жизни.

– Сегодня для меня очень ответственный и волнительный день, - говорит четырнадцатилетняя школьница Елизавета Орлова. - Я человек очень активный, увлекаюсь историей, вокалом, поэтому когда мне предложили поучаствовать в конкурсе «Мы граждане России», я с радостью согласилась. Я очень люблю свой город и с удовольствием постараюсь стать активным и ответственным гражданином своей страны.

Всех собравшихся поздравил с праздником и митрополит псковский и порховский Тихон.

- В истории нашего Отечества было много и трагических, и славных моментов, - сказал он. - Главное, чтобы мы не посрамили дело наших предков, которые никогда не выпускали духовное знамя из рук. Божьей помощи всем вам!

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