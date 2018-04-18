Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Спорт во дворе

Участник проекта #Команда2018 намерен возродить дворовый футбол

Текст:
Светлана Синцова
18 апреля 2018 года, 18:24
Фото:
0

Когда-то в советские времена практически в каждом псковском дворе были спортивные площадки, молодежь сама устраивала соревнования между дворовыми командами. Более того, при каждом домоуправлении была должность инструктора по детской работе, который зимой организовывал хоккей, а летом – футбол. Это во многом и обеспечивало развитие физически и социально здорового поколения, уверены организаторы «Лиги дворового футбола». Обеспечить подрастающему поколению активный и интересный досуг в своих дворах они решили, участвуя в проекте #Команда2018, задуманном Михаилом Ведерниковым как площадка для объединения здоровых общественных сил. Великолукский спортивный клуб «Шторм» собирается возрождать традиции дворового футбола, подробности замысла «Псковской правде» рассказал руководитель организации Андрей Бегмурадов.

Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» работает в Великих Луках уже пять лет. Начинали с единоборств: открыли спортивный зал, начали развивать боевые искусства.

- Но мы не просто готовим спортсменов, мы работаем с детьми по развитию личности, организовываем экскурсии, проводим субботники каждый год, чтобы дети формировались как личности, - рассказывает Бегмурадов. - И вскоре после начала работы пришли к мысли о том, что необходимо самим организовывать спортивные события.

Примерно с 2015 года клуб «Шторм» стал устраивать соревнования: сначала по подтягиванию на турниках, потом - по воркауту. А уже осенью 2015 года провели первые соревнования «Лиги дворового футбола».

- Проект «Лига дворового футбола» оказался еще более эффективным за счет привлечения взрослых. У нас играют дети от 10 до 17 лет, а взрослые помогают проводить дворовые матчи в микрорайонах, во дворах.

Правда, пока соревнования «Лиги дворового футбола» проходят на школьных стадионах. По словам Андрея Бегмурадова, только при школах остались нормальные спортивные площадки. Поэтому, помимо привлечения ребят в команды, в рамках проекта планируется и организация работы по созданию стадионов во дворах.

- Мы потихонечку создаем инициативные группы во дворах, чтобы жильцы, проявляя активность, способствовали строительству спортивных площадок и готовы были их содержать и приводить в порядок. Вплоть до того, чтобы инициативная группа взрослых жильцов участвовала в проведении спортивных мероприятий: не только футбола, но и волейбола, страйкбола, воркаута. Детей нужно вытаскивать из дома, чтобы они не сидели за компьютерами, не хулиганили. Дворовый спорт - это общение между сверстниками, это новые друзья, что детям необходимо и будет положительно сказываться на их развитии.

Участники команд «Лиги дворового футбола» – это в основном школьники. Организаторы соревнований находят их, посещая учебные заведения и давая объявления в СМИ. Поскольку проект социальный, многие радиостанции бесплатно размещают анонсы мероприятий.

- Также у нас есть инициативная группа капитанов команд. Мы информируем через них о предстоящих мероприятиях. В Великих Луках мы работаем четвертый год и набираем до 24 команд в двух группах.

Теперь при помощи проекта #Команда2018 клуб «Шторм» планирует провести областные соревнования.

- Это даст определенный импульс. В Пскове есть ребята, я с ними встречался не раз. Думаю, им будет этот проект интересен, многие захотят попасть на этот турнир. И появится стимул не только участвовать, но и проводить самим соревнования, во дворах, в микрорайонах, прогнозирует Андрей Бегмурадов.

- Пока проектом по дворовому футболу охвачен только юг области. Но так как мы работаем по разным направлениям, у нас есть единомышленники по всей Псковской области, которых мы будем привлекать к организации и проведению подобных игр.

Планируется, что областные соревнования в рамках «Лиги дворового футбола» будут проводиться один-два раза в год:

- Мы будем повышать престиж этих соревнований, - говорит организатор о планах. - Уверен, что число дворовых команд увеличится. Мы будем находить заинтересованных людей, помогать им не только проводить соревнования, но и содействовать работе по строительству площадок и делать все, чтобы дворовый футбол развивался по всей Псковской области. Мы будем способствовать не только созданию дворовых команд, но и формированию лиг муниципалитетов.

От участия в проекте #Команда2018 авторы «Лиги» ждут содействия в поисках активистов на местах, а также помощи в работе по строительству спортивных площадок во дворах.

- Думаю, администрация, муниципалитеты пойдут навстречу в решении этого вопроса, если будут знать, что площадка действительно нужна, что в этом дворе проводятся игры, что есть взрослое население, которое готово следить за этой площадкой.

#Команда2018
Инфографика Сергея Васильева
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
17 апреля 12:43

Вслед за братом

Региональный этап интеллектуальной олимпиады «Умницы и умники» выиграла Анастасия Семёнова из Локни

Общество
17 апреля 13:26

Космические перспективы

Все мальчишки интерната завидуют пыталовскому школьнику, получившему в подарок часы от Михаила Ведерникова

Общество
17 апреля 12:28

Диктант за решеткой

В минувшую субботу в Пскове в четвертый раз написали «Тотальный диктант»
  • Александр Котов поблагодарил органы местного самоуправления за нелегкую, но нужную работу
  • Михаил Ведерников - работникам и депутатам местного самоуправления: Спасибо за неравнодушное отношение к нуждам каждого человека
  • Сувениры к Ганзе создают в колонии под Псковом
  • Благоустройство территории вокруг новой школы в Великих Луках начнут на следующей неделе
  • Михаил Ведерников заручился поддержкой Ольги Голодец в работе по развитию здравоохранения в Псковской области
  • Генеральным партнером Эстафеты «Псковской правды» стало Псковское отделение ПАО Сбербанк

    • 17 апреля

  • Победитель корпоративного забега эстафеты «Псковской правды» получит сертификат на публикацию в газете
  • В Пскове скончалась инженер Любовь Щеглова
  • К Ганзейским дням псковские ларьки будут приведены в соответствие с архитектурными требованиями
  • Александр Кузьмин вернулся с юга с медалями
  • Ночной забег состоится в Пскове
  • Савенкова и Виноградов взяли серебро в Алуште
  • Александр Матвеев выиграл путевку на Первенство Европы

    • 16 апреля

  • Забор вокруг Пушкиногорской школы-интерната появится к 1 июля
  • Большой гоночный уикенд во Франции ждёт российских автолюбителей
  • В Гдовском районе в 12 раз состоится реконструкция Ледового побоища

    • 15 апреля

  • Тело 17-летней девушки обнаружено на железнодорожном мосту в одном из населенных пунктов Псковской области
  • В Ваулиных Горах проходит чемпионат и первенство ДОСААФ Псковской области по мотокроссу
  • Пожилого мужчину разыскивают сотрудники полиции Великих Лук
  • До +17 градусов прогреется сегодня воздух в Псковской области
  • Легковой автомобиль пострадал в ДТП в Псковском районе
  • Три пожара ликвидировали псковские спасатели в минувшие сутки

    • 14 апреля

  • Сегодня псковичи вместе со всей страной напишут «Тотальный диктант»
  • Более сотни псковских детей посетили дельфинарий в рамках благотворительной акции
  • В Пскове по программе «Формирование современной городской среды» в этом году отремонтируют 16 дворов
  • Полиция Великих Лук разыскивает пропавшего мужчину
  • Теплая погода без осадков ожидается в субботу в Псковской области

    • 13 апреля

  • Мастер-класс по изготовлению шоколада устроят в Пскове на форуме «Вкус без границ»
  • Титул «Студент года 2018» получила студентка ПсковГУ Глория Тесля
  • «Псковская правда» запустила посвященный эстафете спецраздел на своем сайте

    • Новости

    Экономика / Туризм
    Алёна Комарова 18 апреля 10:33

    Нескучное болото

    Ведьмина метла, хатка бобров, трава для замужества – псковская топь выходит на большой туристический рынок

    Общество
    13 апреля 12:47

    В «Бессмертном полку» прибыло

    Вдвое больше участников акции ожидают организаторы в этом году

    Общество / Образование
    12 апреля 14:00

    Шаг — и победа

    Школьники боролись за путевки в Артек