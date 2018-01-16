Забытый подвиг

В редакцию позвонил москвич Юрий Парнивода. Директор одной из столичных компаний, уже два десятка лет он собирает информацию про своего дядю-фронтовика, погибшего за четыре месяца до окончания войны. Несколько месяцев назад архивные данные неожиданно открыли новую страницу биографии лейтенанта Петра Парниводы. В жестоких боях за освобождение Великих Лук он выкатил пулемет на крепостной вал и открыл огонь по живой силе противника, обеспечивая успех своих товарищей. Эту операцию позже назовут малым Сталинградом, а без нее и победа в Сталинградской битве могла достаться другой стороне. Наиболее ожесточенный характер бои приняли в последние дни 1942 года. Оглушительно гремели орудия, танки пробивали дорогу пехоте, в небе вели воздушные бои десятки самолетов. Теснимые с трех сторон, остатки немецкого гарнизона медленно отходили из центра города на восток, к железнодорожному узлу. 357-я стрелковая дивизия добила остатки противника в юго-западной части города, продолжая блокировать его части, засевшие в крепости. К вечеру 31 декабря город был занят советскими войсками, за исключением крепости и района железнодорожного узла, которые стали ключевыми точками обороны немецко-фашистских войск.

За героизм и мужество, проявленные в Великолукской наступательной операции, более 10 тысяч бойцов и командиров были удостоены высоких правительственных наград. Среди героев той битвы был и командир пулеметной роты отдельного пулеметного батальона 357-й стрелковой дивизии лейтенант Парнивода. Во время освобождения города рота лейтенанта Парниводы была придана 2-му батальону 1188-го стрелкового полка, который 26 декабря 1942 года получил приказ занять один из стратегически важных кварталов. При форсировании реки Ловать рота попала под обстрел с двух укрепленных огневых точек противника. Расчет пулемета роты был убит. Недолго думая, лейтенант Парнивода сам взялся за пулемет, подавил обе огневые точки противника и при этом уничтожил 47 фашистов, таким образом, в одиночку, смог обеспечить значительный успех наступающих подразделений и дальнейшее выполнение поставленной боевой задачи. Однако мало было взять город, нужно было выгнать врага из крепости — каменного укрепленного строения, где располагались фашисты. Крепость представляла собой старинное каменное сооружение, расположенное в западной части города на возвышенности в окружении двух ярусов земляных валов. Первые попытки овладеть крепостью советские войска предприняли 3 января 1943 года, однако они не увенчались успехом. Решающий штурм начался утром 15 января и продолжался почти сутки.

При штурме крепости 15 января 1943 года командир роты проявил беспрецедентный героизм, лично выдвинув пулемет на вал крепости. Под градом вражеского огня он занял максимально выгодную позицию, практически в упор расстреливая живую силу врага, что позволило бойцам батальона закрепиться на данной позиции, добившись первого тактического успеха. В этом сражении лейтенант Парнивода просто чудом не погиб, но был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. На следующий день, 16 января, ему исполнилось 29 лет. В этот день Великие Луки окончательно были очищены от врага. На рассвете 16 января над великолукской крепостью был поднят красный флаг. Родился Петр Парнивода в 1914 году в селе Зарудинцына Винничине Украинской ССР. В 22 года был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, с которой навсегда связал свою судьбу, получив отличное военное образование и задолго до великого фильма доказав: есть такая профессия — Родину защищать. Великую Отечественную войну Пётр Григорьевич встретил командиром стрелкового взвода на Юго-Западном фронте, где уже через три недели сражений получил тяжелое ранение. В 42-м дороги войны привели его в 3-ю ударную армию Калининского фронта и к битве за Великие Луки. За долгие и страшные годы войны советский воин Парнивода много раз смотрел смерти в глаза сквозь пулеметный прицел, участвовал во многих сражениях, получил четыре тяжелых ранения. Последнее оказалось смертельным. Это было через два года после Великолукского сражения, в Восточной Пруссии. И снова в день рождения — 16 января 1945 года. На следующий день, 17 января, командир стрелкового батальона 136-го стрелкового полка 97-й стрелковой Витебской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии капитан Парнивода скончался от ран. До Великой Победы оставалось менее четырех месяцев. Похоронен герой в поселке Грабляугкен (ныне поселок Бабушкино Нестеровского района Калининградской области). Родина отметила подвиг Петра Григорьевича Парниводы, совершенный при штурме города и крепости Великие Луки, наградив его орденом Красной Звезды. К сожалению, на Великолукской земле сегодня мало известно об этом храбром воине, яростно сражавшемся и пролившем свою кровь за освобождение этой земли от врага в то тяжелое и суровое время.