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Общество

«Псковская правда» запустила новый сайт

Удобнее, проще, доступнее

Текст:
Алексей Кедров
15 января 2018 года, 17:03
Фото: с сайта «Псковской правды»
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Время движется вперёд, всё меняется, и мы тоже. Спустя 9 лет после своего предыдущего обновления, «Псковская правда. Электронная версия» сообщает о запуске нового сайта pravdapskov.ru, который имеет не только обновленный дизайн, но и предоставляет дополнительные возможности для читателей.


Скриншот с сайта «Псковской правды»
Благодаря удобной широкоформатной верстке, подача материалов стала более современной, яркой и понятной. Помимо визуальной составляющей, одной главных особенностей нового сайта является быстрая скорость загрузки страниц.


Скриншот с сайта «Псковской правды»
Чтобы сделать чтение максимально комфортным, мы подобрали оптимальный размер шрифтов и избавились от ненужных элементов.


Скриншот с сайта «Псковской правды»
С помощью виджетов соцсетей вы всегда сможете поделиться ссылкой на интересную публикацию, а блок комментариев позволит высказаться в любой момент прочтения статьи. Для наиболее полного отображения картины событий, в статьях появились фотослайдеры.


Скриншот с сайта «Псковской правды»
Анонс предстоящих в пресс-центре «Псковской правды» событий теперь всегда перед глазами. Из специального блока на главной странице вы можете обратиться к спикерам с вопросом, а также изучить прошедшие мероприятия.


Скриншот с сайта «Псковской правды»
По-прежнему на главной странице размещен свежий номер газеты. Последние номера также доступны для пользователей в формате PDF. Их можно как скачать, так и пролистать в режиме онлайн.


Скриншот с сайта «Псковской правды»
Принципиально новое оформление раздела «Мультимедиа» делает просмотр изображений одинаково удобным на планшете и на смартфоне. Пролистывать картинки теперь можно простым движением пальцев.


Скриншот с сайта «Псковской правды»
Поиск по сайту стал максимально детализированным. Выставив необходимые параметры вы без труда найдете нужный материал.

Обращаем ваше внимание, что разработка и создание новой версии сайта велась исключительно силами сотрудников редакции, что придает нашему продукту особую ценность.

Совсем скоро мы начнем знакомить вас с новыми опциями и расширениями! Следите за нашими новостями.

А пока заходите, осматривайтесь! Мы всегда рады, вам. Будьте как дома!

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