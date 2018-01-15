Время движется вперёд, всё меняется, и мы тоже. Спустя 9 лет после своего предыдущего обновления, «Псковская правда. Электронная версия» сообщает о запуске нового сайта pravdapskov.ru , который имеет не только обновленный дизайн, но и предоставляет дополнительные возможности для читателей.

Поиск по сайту стал максимально детализированным. Выставив необходимые параметры вы без труда найдете нужный материал.

Обращаем ваше внимание, что разработка и создание новой версии сайта велась исключительно силами сотрудников редакции, что придает нашему продукту особую ценность.

Совсем скоро мы начнем знакомить вас с новыми опциями и расширениями! Следите за нашими новостями.

А пока заходите, осматривайтесь! Мы всегда рады, вам. Будьте как дома!