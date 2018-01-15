Время движется вперёд, всё меняется, и мы тоже. Спустя 9 лет после своего предыдущего обновления, «Псковская правда. Электронная версия» сообщает о запуске нового сайта pravdapskov.ru, который имеет не только обновленный дизайн, но и предоставляет дополнительные возможности для читателей.
Благодаря удобной широкоформатной верстке, подача материалов стала более современной, яркой и понятной. Помимо визуальной составляющей, одной главных особенностей нового сайта является быстрая скорость загрузки страниц.
Скриншот с сайта «Псковской правды»
Чтобы сделать чтение максимально комфортным, мы подобрали оптимальный размер шрифтов и избавились от ненужных элементов.
Скриншот с сайта «Псковской правды»
С помощью виджетов соцсетей вы всегда сможете поделиться ссылкой на интересную публикацию, а блок комментариев позволит высказаться в любой момент прочтения статьи. Для наиболее полного отображения картины событий, в статьях появились фотослайдеры.
Скриншот с сайта «Псковской правды»
Анонс предстоящих в пресс-центре «Псковской правды» событий теперь всегда перед глазами. Из специального блока на главной странице вы можете обратиться к спикерам с вопросом, а также изучить прошедшие мероприятия.
Скриншот с сайта «Псковской правды»
По-прежнему на главной странице размещен свежий номер газеты. Последние номера также доступны для пользователей в формате PDF. Их можно как скачать, так и пролистать в режиме онлайн.
Скриншот с сайта «Псковской правды»
Принципиально новое оформление раздела «Мультимедиа» делает просмотр изображений одинаково удобным на планшете и на смартфоне. Пролистывать картинки теперь можно простым движением пальцев.
Скриншот с сайта «Псковской правды»
Поиск по сайту стал максимально детализированным. Выставив необходимые параметры вы без труда найдете нужный материал.
Скриншот с сайта «Псковской правды»
Обращаем ваше внимание, что разработка и создание новой версии сайта велась исключительно силами сотрудников редакции, что придает нашему продукту особую ценность.
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