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Общество

Фильм «Трудные папы» откроет кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

19 июля 2026 года, 15:40

VII Международный кинофестиваль «Западные ворота» стартует с показа картины «Трудные папы» режиссёра Светланы Самошиной. В ленте снялись Гарик Сукачёв и Александр Лыков, а сама история закручивается вокруг неожиданного наследства и тайн прошлого, сообщили «Псковской правде» организаторы.

Фильм «Трудные папы» откроет кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове

Фото: «Западные ворота»

Съёмки проходили в Москве и Новороссийске. Сюжет рассказывает о девушке Кате, которой вместе с домом достаётся мамин поздний возлюбленный и запутанный клубок загадок, включая ипотечные долги и мужчину, годами получавшего от матери деньги. 

Фестиваль пройдёт с 23 по 26 июля, в его программе более 100 картин, конкурсные показы, творческие встречи, обсуждения и специальные события. В Псков приедут кинематографисты из Белоруссии, Бельгии, Франции, Китая, Таджикистана, Индии, Казахстана, Ирана и России.

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