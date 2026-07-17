Перекрытие на участке улицы Лагерной в Пскове продлили до 20 июля

Перекрытие дороги на участке улицы Лагерной в Пскове продлили до 20 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение ввели с 14 июля на участке дороги на улице Лагерной в районе дома № 14а на улице Красноармейской. Они требуются для проведения аварийных работ на инженерных сетях.

Водителей призвали учитывать полученную информацию при планировании поездок.