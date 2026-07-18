Михаил Ведерников: ситуация с бензином в Псковской области начинает постепенно выравниваться

Все благодаря, как отметил губернатор, мерам: увеличению поставок топлива на неделе в регион, увеличению «Лукойлом» отгрузок еще на 50 %, системной работе с перекупами. Кроме того, за прошедшую неделю почти все АЗС смогли отрегулировать работу согласно принятым правилам.

Ситуация с топливом в Псковской области начинает постепенно выравниваться, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

Стали меньше и утренние очереди. Так, вчера вечером и ночью в Пскове на нескольких заправках можно было получить и 95-й и 92-й бензин.

Несмотря на первые позитивные результаты, приняли решение продлить нашу систему «чёт-нечет» как минимум до начала следующей недели. «Водителей информируют о правилах заправки по номерам, при необходимости проверяют ПТС», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Он добавил, что нагрузка на заправочные станции возрастает, как правило, в субботу и воскресенье. «Будем следить за ситуацией», – заключил губернатор.