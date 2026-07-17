Псковские ветераны боевых действий могут оформить электронное удостоверение «СВОи»

В Псковской области участникам боевых действий напомнили о возможности получить пластиковую карту «СВОи», которая полностью заменяет бумажное удостоверение и даёт доступ к социальным и банковским сервисам.

Электронное удостоверение — это многофункциональный инструмент, действующий на всей территории России. Пластиковая карта одновременно служит подтверждением статуса ветерана боевых действий, социальной картой для получения федеральных и региональных льгот, а также полноценным банковской картой, на которую можно получать выплаты, пенсии и оплачивать покупки.

Для оформления необходимо подготовить паспорт, СНИЛС и бумажное удостоверение ветерана боевых действий, после чего подать заявление в банк-партнёр. После обработки заявки готовую карту нужно будет забрать в отделении банка. За консультациями ветераны могут обращаться по номеру справочной службы 117 или на официальный сайт Министерства обороны РФ.