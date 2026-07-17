Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Опубликована программа «Западных ворот» в Пскове

17 июля 2026 года, 15:25

Организаторы VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» опубликовали программу мероприятий.

Кажое из них можно посетить свободно, за исключением церемоний открытия и закрытия. Попасть на творческие встречи можно по предварительной регистрации.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «Киноклуб», «Панорама», «До 16 и старше», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

«Западные ворота» пройдут с 23 по 26 июля.

Опубликована программа «Западных ворот» в Пскове


Опубликована программа «Западных ворот» в Пскове


Опубликована программа «Западных ворот» в Пскове
Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку
Дышите — не дышите

Общество / Здоровье
10 июля 14:36

Дышите — не дышите

Аллерголог — о насморке, который не проходит годами