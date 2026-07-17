Опубликована программа «Западных ворот» в Пскове

Организаторы VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» опубликовали программу мероприятий.

Кажое из них можно посетить свободно, за исключением церемоний открытия и закрытия. Попасть на творческие встречи можно по предварительной регистрации.

Фестиваль проходит при поддержке Правительства Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации.

Программа фестиваля включает международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «Киноклуб», «Панорама», «До 16 и старше», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

«Западные ворота» пройдут с 23 по 26 июля.