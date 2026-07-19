Псковичка заплатит штраф за демонстрацию нацистской символики

Псковский городской суд привлёк к административной ответственности местную жительницу за публичное демонстрирование запрещённой атрибутики. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Женщину оштрафовали на одну тысячу рублей. Ее признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ, которая запрещает пропаганду и публичный показ нацистской символики или атрибутики, сходной с ней до степени смешения.