ПАИ запускает новый проект «Записки переселенки Хасле» с Ириной Хасле

Псковское агентство информации дало старт авторскому проекту, ведущей которого стала Ирина Хасле – женщина, полгода назад переехавшая в Псковскую область из Норвегии. В своих программах она будет открывать туристические жемчужины региона и рассказывать, чем её лично покорила эта земля.

Ирина Хасле поселилась в деревне Солоново под Псковом. Ее родителей живут в Красногородском районе, а сестра в Солоново. В эфире радиостанции «Серебряный дождь» она призналась, что задумалась о переезде из Норвегии несколько лет назад. Несмотря на то, что родилась Ирина в Эстонии, она всегда ощущала себя русской и тосковала по искреннему застольному общению. «Хоть родом из Эстонии, но я считаю себя русской, а не эстонкой. Муж постоянно спрашивал, почему так. А как я это объясню? Я чувствую, что русская. Русские фильмы люблю смотреть. Ностальгия была по посиделкам за столом, по задушевным разговорам. Как бы хорошо ни знал иностранные языки, но на своём родном языке ты говоришь совершенно по-другому. Очень большая разница», — поделилась она.

В новом проекте переселенка будет знакомить зрителей с достопримечательностями Псковской области, воспринимая её как заново обретённый большой и красивый дом.

Первый выпуск здесь.