Участковый вынес на себе из леса заблудившегося грибника с инфарктом

18 июля 65-летний Василий Григорьевич отправился за грибами в полвосьмого утра. Но спустя два часа позвонил жене и сказал, что заблудился. У грибника был с собой компас, но позже выяснилось, что прибор сломался. В тот день шел проливной дождь и дул сильный ветер. Спустя еще два часа жена Василия Григорьевича поняла, что муж самостоятельно из леса не выберется, и обратилась за помощью к полицейским.

У супругов Самсоновых в деревне Енарьево дача, сюда они вместе с внуками приезжают отдыхать каждое лето.

Вместе с женой Василия Григорьевича и тремя внуками мы ездили на машине по лесным дорогам. Кричали, звали его, периодически включали сирену. Хорошо, что была мобильная связь. Василий Григорьевич пытался сориентировать нас, где он находится. Но говорил, что не слышит ни нас, ни сирены. Позже выяснилось, что он ходил по кругу.

Еще через пару часов пенсионер пожаловался, что у него онемели лицо, руки и ноги.

- Я увидел на небе очередную большую тучу и спросил у него, идет ли дождь. Василий Григорьевич ответил: «Нет». И тогда мне стало примерно ясно, где он находится, - продолжает Роман Сергеев. – В конце концов, Василий Григорьевич услышал сирену, но сказал, что у него нет сил идти.

Отыскали пенсионера отыскали лишь в четвертом часу. Участковый оставил в машине жену и внуков грибника, наказал, чтобы каждые три минуты давали сигнал сирены. А сам отправился на поиски. Роману Сергееву пришлось пройти примерно 1700 метров, прежде чем он нашел ослабевшего пенсионера. Василий Григорьевич стоял на коленях и не мог даже поднять голову. Недолго думая Роман закинул Василия Григорьевича на спину и побежал обратно к машине.

- Я наверное на таком адреналине был, что даже тяжести не почувствовал, - продолжает Роман Сергеев. – Думал только, как быстрее добраться до места. Человеку на глазах становилось все хуже.

Василия Григорьевича привезли домой. Пока ждали «скорую» переодели в сухую одежду, растерли руки и ноги спиртом, напоили горячим чаем. Врачи со «скорой» тоже постоянно были на связи и говорили, что нужно делать.

Василия Григорьевича. Его спешно доставили в областную больницу и тем же вечером прооперировали. Оказалось, что у пенсионера инфаркт.

- Мы очень благодарны Роману Сергееву, - говорит супруга пенсионера Елена Валентиновна. – Он быстро сориентировался в ситуации. С ним все время было очень спокойно и тепло. Мы не поддались панике. Даже внуки не плакали.