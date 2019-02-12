Самовар Куинджи

Пока культурная общественность и журналисты обсуждали кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, которую 27 января совершил странный гражданин на глазах у посетителей и смотрителей, в Пскове появилось сообщение о краже музейных самоваров.

Из «Дома управляющего Богданова», который более известен как дом, в котором жил легендарный хранитель Пушкинского музея-заповедника Семён Гейченко, их украли два.

— Сообщение поступило в 9 утра 3 февраля от работника службы охраны музея-заповедника, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. — Злоумышленник разбил стекло в окнах дома и вынес два самовара. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Кража». Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Те, кто бывал в музее-заповеднике «Михайловское», наверняка хорошо помнят окошки-ячейки в доме Гейченко, в которых стояли и стоят старинные самовары. Блестящие и не очень, высокие и поменьше, с ровными и помятыми боками, важные, как генералы. Самовары радовали приезжающих туристов при Гейченко, привлекают внимание и сейчас. Правда, тогда это были другие экспонаты. Самовары — личная коллекция директора музея, которая перешла по наследству его дочери Татьяне Гейченко.

— Те самовары, которые когда-то стояли у Семёна Степановича, на этих местах не стоят. Они являются частью той коллекции, которую Татьяна Семёновна посчитала возможным выставить у нас, — рассказал директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич. — Они создают и поддерживают образ дома, в котором жил Гейченко. Художественной ценности они не имеют — это декорация.

Стоят самовары высоко, почти под самой крышей деревянного дома. Одно из этих окошек и разбил злоумышленник или злоумышленники. Сколько было преступников, пока неизвестно. Говорят, на камерах видеонаблюдения засветилась пара подозрительных личностей. Затем как-то без лестницы или какой бы то ни было подставки достали с высоты пару пузатых и удалились.