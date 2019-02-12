Самовар Куинджи

Пока культурная общественность и журналисты обсуждали кражу картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, которую 27 января совершил странный гражданин на глазах у посетителей и смотрителей, в Пскове появилось сообщение о краже музейных самоваров.
Из «Дома управляющего Богданова», который более известен как дом, в котором жил легендарный хранитель Пушкинского музея-заповедника Семён Гейченко, их украли два.
— Сообщение поступило в 9 утра 3 февраля от работника службы охраны музея-заповедника, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области. — Злоумышленник разбил стекло в окнах дома и вынес два самовара. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Кража». Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Те, кто бывал в музее-заповеднике «Михайловское», наверняка хорошо помнят окошки-ячейки в доме Гейченко, в которых стояли и стоят старинные самовары. Блестящие и не очень, высокие и поменьше, с ровными и помятыми боками, важные, как генералы. Самовары радовали приезжающих туристов при Гейченко, привлекают внимание и сейчас. Правда, тогда это были другие экспонаты. Самовары — личная коллекция директора музея, которая перешла по наследству его дочери Татьяне Гейченко.
— Те самовары, которые когда-то стояли у Семёна Степановича, на этих местах не стоят. Они являются частью той коллекции, которую Татьяна Семёновна посчитала возможным выставить у нас, — рассказал директор Пушкинского музея-заповедника Георгий Василевич. — Они создают и поддерживают образ дома, в котором жил Гейченко. Художественной ценности они не имеют — это декорация.
Стоят самовары высоко, почти под самой крышей деревянного дома. Одно из этих окошек и разбил злоумышленник или злоумышленники. Сколько было преступников, пока неизвестно. Говорят, на камерах видеонаблюдения засветилась пара подозрительных личностей. Затем как-то без лестницы или какой бы то ни было подставки достали с высоты пару пузатых и удалились.
— Самовары украли в промежутке между обходами охраны, — говорит Георгий Василевич. — Работы там было не так много: разбили стекло и вытащили то, что можно вытащить. Явно следили, если это не спецоперация по проверке готовности охраны музеев. Люди четко понимали, что они делают. К дому подошли от реки, с той стороны, которая не защищена камерами. Летом не подойдешь, потому что там вода, справа-слева камеры. А в зимнее время нам и в голову не пришло, что можно внаглую, оставляя следы на снегу, подойти в дому и дать возможность отслеживать себя собаками.
Злоумышленники пробрались к дому от Сороти через слепую для камер видеонаблюдения зону.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД по Псковской области.
Георгий Василевич метко и иронично назвал эту историю «Самовар Куинджи».
— Это попытки на нервной почве стать героями. Мы не единственные, кто вслед за Третьяковкой встали в очередь, — заметил он и назвал таких людей «больными, которые хотят прославиться таким образом» после того, как о них расскажут в СМИ. — Думаю, по самым высоким оценкам, самовар стоил бы не более трех тысяч рублей, поскольку он не является редкостью.
Непонятно, зачем человек украл: продать с большой выгодой не удастся, а уголовное дело уже на себя повесил.
Дом, из которого украли коллекционные самовары, — один из пяти имеющихся на территории музея-заповедника флигелей. Помимо камер и музейной охраны, которая патрулирует территорию музея и в дневное, и в ночное время, он охраняется Росгвардией. Но, как показывает опыт, это не помогает защититься «от дурака».
— Территория музея сложная и большая, — сетует Георгий Василевич. — По мере сил мы пытаемся дооборудоваться в чем-то, каждые три-четыре года появляется новая система охраны, которая стоит бешеных денег. Оптимизация 2012 года, которая на 40 человек сократила службу безопасности музея, сильно усложнила работу.
Предпоследняя кража в музейном доме была в 1977 году. Тогда у Семёна Гейченко из коллекции украли четыре самовара.
На международном автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» 5 февраля в зоне паспортного контроля сотрудники погранслужбы в легковом автомобиле «Фольксваген», за рулем которого был 35-летний россиянин, при осмотре багажного отделения обнаружили угольный самовар, дату производства которого невозможно было установить из-за имеющихся на нем сильных потертостей. Находку пограничники задержали. Сейчас проводится экспертиза самовара на предмет исторической или культурной ценности. Конечно, у всех, кто так или иначе следил за судьбой пушкиногорских самоваров, сразу возник вопрос, а не тот ли это самовар из двух похищенных в музее-заповеднике? Как говорит один известный персонаж: «Совпадение? Не думаю…»
Пока официальный комментарий, тот ли это самовар, мы не получили, но в частном разговоре один из сотрудников музея-заповедника отметил, что, судя по опубликованному пограничниками фото и описанию, это не тот предмет.