По забытым крепостям

Отправляясь в лес, нужно быть готовым ко всему, например, к встрече с дикими животными. Экспериментальной группе возле одного из ДОТов «посчастливилось» встретить кабана.

- Люди были проинструктированы, подождали моей реакции, я сказал всем молчать. Кабашек испугался и убежал, - рассказал Дмитрий.

Другим неприятным сюрпризом стала минометная мина в одном из ДОТов. Но и такие находки Дмитрий не считает опасными:

- Боеприпасы разные. Если это артиллерийский снаряд, то взорвать его почти невозможно - если только в костер утащить. С минометными минами сложнее — они опаснее. Если вы их будете переносить, могут сдетонировать. Но если она просто лежит и вы ее не трогаете, ничего не будет.

Так что вероятность подорваться в лесу на снаряде равна нулю, уверен экскурсовод.

Особой спортивной подготовки для таких походов не требуется. Резиновые сапоги тоже не обязательны, но все-таки желательно, чтобы обувь не промокала.

- Я всю жизнь туда хожу в кроссовках, никогда не надеваю сапоги, - отмечает Дмитрий. - Но трава бывает влажная, поэтому матерчатые кеды для фитнес-зала все-таки для таких экспедиций не подойдут.