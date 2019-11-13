По забытым крепостям

Отправляясь в лес, нужно быть готовым ко всему, например, к встрече с дикими животными. Экспериментальной группе возле одного из ДОТов «посчастливилось» встретить кабана.
- Люди были проинструктированы, подождали моей реакции, я сказал всем молчать. Кабашек испугался и убежал, - рассказал Дмитрий.
Другим неприятным сюрпризом стала минометная мина в одном из ДОТов. Но и такие находки Дмитрий не считает опасными:
- Боеприпасы разные. Если это артиллерийский снаряд, то взорвать его почти невозможно - если только в костер утащить. С минометными минами сложнее — они опаснее. Если вы их будете переносить, могут сдетонировать. Но если она просто лежит и вы ее не трогаете, ничего не будет.
Так что вероятность подорваться в лесу на снаряде равна нулю, уверен экскурсовод.
Особой спортивной подготовки для таких походов не требуется. Резиновые сапоги тоже не обязательны, но все-таки желательно, чтобы обувь не промокала.
- Я всю жизнь туда хожу в кроссовках, никогда не надеваю сапоги, - отмечает Дмитрий. - Но трава бывает влажная, поэтому матерчатые кеды для фитнес-зала все-таки для таких экспедиций не подойдут.
Необычное увлечение Дмитрия выросло из проекта, написанного в 2009 году для Изборского музея-заповедника.
- Идейным вдохновителем проекта «Забытые крепости ХХ век» был Алексей Старков, который тогда был научным сотрудником Изборского музея-заповедника. В команде проекта также работали Михаил Корнеев, Андрей Иванов, Константин Богданов. За время проекта мы нашли и обследовали 99% советских ДОТов на территории области. То есть из примерно 220 ДОТов не нашли буквально штук 6-7 - в Себежском районе на болотах.
Проект «Забытые крепости ХХ века» активно развивался до 2013 года, а потом инициативная группа распалась. И Дмитрий фактически продолжил заниматься темой фортификации во Пскове один. А поскольку почти все советские ДОТы были найдены, он занялся поиском следов другой войны — Первой мировой.
- Этому я посвятил следующие шесть лет, уже в одиночку. После всего этого наступил логический тупик - искать было нечего. И я решил попробовать реализовать свои знания через проведение экскурсий, - говорит Дмитрий.
Выйдя на пенсию, сотрудник ФСИН Дмитрий Артамонов теперь мог заниматься любой другой профессиональной деятельностью. Поэтому он получил дополнительное образование по специальности «экскурсовод». Но была и еще одна причина сделать хобби своей профессией:
- У нас в области так принято, что есть Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы. И больше рассказывать нечего. Я хотел людям, любящим активный отдых, показать что-то необычное. Старинные крепости в большинстве случаев отстроены заново, а ДОТ на сто процентов оригинальный.