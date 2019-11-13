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История

По забытым крепостям

Пскович изучил все ДОТы в регионе и водит по ним экскурсии

Текст:
Светлана Синцова
13 ноября 2019 года, 12:34
Фото: из личного архива Дмитрия Артамонова
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Он показывает, как отличить жилой блок от боевого каземата, знает, что делать при встрече с кабаном или миной, и сразу видит ошибки киношников.

Наверняка при упоминании «крепостей» у многих из нас возникают образы средневековых каменных замков, которые сохранились до наших дней в лучшем случае в виде живописных руин, а чаще - в виде похожего на старинные изображения новодела. Но есть крепости, сооруженные относительно недавно — в первой половине прошлого века. ДОТы (долговременные огневые точки) - фортификационные сооружения из бетона и железа. В отличие от рыцарских замков, они все до единого подлинные, а романтики в них ничуть не меньше. «Затерянными в лесной чаще бетонными исполинами, от которых летом веет холодом, а зимой теплом» называет их пскович Дмитрий Артамонов. Больше десяти лет он исследует забытые крепости ХХ века.

КАБАНЫ И МИНЫ

Дмитрий говорит, что в кино о войне фортификацию часто показывают неправильно:

Такое впечатление, что люди снимают окопы так, как они это представляют, а не так, как было на самом деле. Окоп должен иметь определенную форму и правильные габариты. Например, «Батальонъ» у нас снимали. Люди вообще не представляют, как выглядит окоп первой мировой войны, ни русский, ни тем более немецкий! В фильме окопы очень длинные и прямые, а в реальности — в тех же Печках по переднему краю линия окопа – 100 метров, с траверсами через каждые 10-15 метров. От него идет извилистых ход на 200 метров в тыл, там - огромные убежища со своими окопами, их обороняющими, а еще через 300-400 метров в тыл - такая же линия окопов, как первая. Это не просто прямая полоска вдоль леса - это весь лес! И остатки таких оборонительных сооружений в лесу видны.


По забытым крепостямДмитрий Артамонов
В конце октября на пробную экскурсию Дмитрия собрались псковичи и великолучане - четыре взрослых и один ребенок. Маршрут для первопроходцев экскурсовод выбрал не самый сложный, но наиболее интересный — с точки зрения того, что в него вошли все типы ДОТов, которые применялись в Псковском укрепрайоне недалеко от Изборска. Между самими сооружениями расстояния не очень большие - 450-600 метров. На Беневских высотах, где состоялась пробная экскурсия, фронт не проходил и боев не было. А ДОТы со следами обстрела — результат учений мотострелков в 60-е годы.

Война – дело взрослых, но Дмитрий уверен, что детям экскурсии по забытым крепостям тоже могут быть интересны.

- В детстве деревья были большими. Поэтому ребенок от такой экскурсии может получить даже больше впечатлений, чем взрослый, - уверен Дмитрий Артамонов.

По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.
По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.
По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.
По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.
По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.
Отправляясь в лес, нужно быть готовым ко всему, например, к встрече с дикими животными. Экспериментальной группе возле одного из ДОТов «посчастливилось» встретить кабана.

- Люди были проинструктированы, подождали моей реакции, я сказал всем молчать. Кабашек испугался и убежал, - рассказал Дмитрий.

Другим неприятным сюрпризом стала минометная мина в одном из ДОТов. Но и такие находки Дмитрий не считает опасными:

- Боеприпасы разные. Если это артиллерийский снаряд, то взорвать его почти невозможно - если только в костер утащить. С минометными минами сложнее — они опаснее. Если вы их будете переносить, могут сдетонировать. Но если она просто лежит и вы ее не трогаете, ничего не будет.

Так что вероятность подорваться в лесу на снаряде равна нулю, уверен экскурсовод.

Особой спортивной подготовки для таких походов не требуется. Резиновые сапоги тоже не обязательны, но все-таки желательно, чтобы обувь не промокала.

- Я всю жизнь туда хожу в кроссовках, никогда не надеваю сапоги, - отмечает Дмитрий. - Но трава бывает влажная, поэтому матерчатые кеды для фитнес-зала все-таки для таких экспедиций не подойдут.

По забытым крепостям
Дмитрий знает все тайны ДОТов и готов ими щедро делиться.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

Необычное увлечение Дмитрия выросло из проекта, написанного в 2009 году для Изборского музея-заповедника.

- Идейным вдохновителем проекта «Забытые крепости ХХ век» был Алексей Старков, который тогда был научным сотрудником Изборского музея-заповедника. В команде проекта также работали Михаил Корнеев, Андрей Иванов, Константин Богданов. За время проекта мы нашли и обследовали 99% советских ДОТов на территории области. То есть из примерно 220 ДОТов не нашли буквально штук 6-7 - в Себежском районе на болотах.

Проект «Забытые крепости ХХ века» активно развивался до 2013 года, а потом инициативная группа распалась. И Дмитрий фактически продолжил заниматься темой фортификации во Пскове один. А поскольку почти все советские ДОТы были найдены, он занялся поиском следов другой войны — Первой мировой.

- Этому я посвятил следующие шесть лет, уже в одиночку. После всего этого наступил логический тупик - искать было нечего. И я решил попробовать реализовать свои знания через проведение экскурсий, - говорит Дмитрий.

Выйдя на пенсию, сотрудник ФСИН Дмитрий Артамонов теперь мог заниматься любой другой профессиональной деятельностью. Поэтому он получил дополнительное образование по специальности «экскурсовод». Но была и еще одна причина сделать хобби своей профессией:

- У нас в области так принято, что есть Псков, Изборск, Печоры и Пушкинские Горы. И больше рассказывать нечего. Я хотел людям, любящим активный отдых, показать что-то необычное. Старинные крепости в большинстве случаев отстроены заново, а ДОТ на сто процентов оригинальный.

По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.
По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.
По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.
По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.
По забытым крепостям
Чтобы пролистать фотографию, воспользуйтесь стрелочками.
Фото из личного архива Дмитрия Артамонова.

НЕ О ПОДВИГАХ

Дмитрий говорит, что его экскурсии — не о военных подвигах, а именно о крепостях. Но он настолько влюблен в эти сооружения, что может рассказывать о них часами. Например, о том, что эти монолитные конструкции с толщиной стен 1,20 — 1,70 изготавливались в течение 36 часов и что такое сооружение способно выдержать мощный бетонобойный снаряд.

- Сборное сооружение при попадании такого снаряда разложится, а здесь — нагрузка плавно переходит на все части сооружения, и сооружение стоит. Чтобы уничтожить ДОТ, необходимо было добиться двух прямых попаданий в одну и ту же точку бетонобойными снарядами. В довоенный период проводили испытания: требовалось около 200 артиллерийских выстрелов, чтобы такое сооружение разрушить. Причем за ДОТом в поле должна стоять наша батарея, которая не будет ждать, пока противник выпустит по нему 200 снарядов, - рассказывает Дмитрий.

За время исследований он исследовал и осмотрел свыше 400 советских ДОТов построенных в Псковской области и Белоруссии, около 200 в Польше и порядка 40 — в Литве.

- Для меня не существует «уникальных советских ДОТов». Они типовые, как «Жигули семерка», так как их чертежи разрабатывались и издавались централизованно, для всех военных округов. Но в то же время они не похожи друг на друга. В ДОТе много помещений. На линии под Изборском на первом объекте я рассказываю, как устроен вход, на втором — как устроены боевые казематы, на третьем - как устроен жилой блок, на четвертом — как устроена агрегатная и помещение фильтровентиляционной установки. Пятый ДОТ — артиллерийский полукапонир — царь всех ДОТов.

ОТЗЫВ УЧАСТНИЦЫ ЭКСКУРСИИ ИЗ ВЕЛИКИХ ЛУК

- Прямо все-все подробности нашей вылазки не расскажу. Нужно поучаствовать в подобной экскурсии, чтобы почувствовать атмосферу полного отрыва от цивилизации и погружения в историю. За эмоциями, впечатлениями и особым настроением нужно ехать на место! На информационной табличке ПДОТ, стоящего у дороги, есть номер – 307. В голове как-то сам собой включился калькулятор: «Это ж сколько их было построено?» А жадность исследователя и путешественника спросила другое: «Сколько нужно времени, чтобы все облазить?» Тем временем Дмитрий уже успел рассказать кое-что об устройстве, особенностях, истории объекта и пригласил нас войти внутрь. Небольшой переход по дороге и перелеску, щедро сдобренный интересным рассказом, и мы уже около второй «подлодки». Это мы так ДОТы начали воспринимать после рассказа о том, что у командира был перископ, а «экипаж» ДОТа должен был суметь автономно продержаться две недели под натиском врага. Подводные лодки псковских лесов, не иначе. И в какой-то момент оказалось, что мы прибыли на последнюю точку экскурсии и до машин, оставленных на трассе, осталось десять минут ходьбы. Мы ещё и устать не успели, а тут всё?! А Дмитрий огорошил: «Мы ходили 5 часов 20 минут». Вообще, с нашим экскурсоводом-проводником оказалось на удивление просто и легко. А ещё (по секрету) он влюблён во все эти ДОТы. Потому и экскурсия вышла такой насыщенной и интересной. Думается, знакомство с теми местами только начинается.

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