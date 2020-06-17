Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Псковичей опять посчитали

На этот раз в котлетах и пюре

Текст:
Ольга Нефёдова
17 июня 2020 года, 15:51
Фото: Андрей Степанов
0

В июне Псков присоединился к проекту «Котлета с пюрешкой», посвященному сравнению минимальных розничных цен на продукты, которые покупает среднестатистический россиянин. И в целом по России, и в числе регионов СЗФО столица Псковской области оказалась в золотой середине.

Оливье vs бигмак

Идея измерить благосостояние в привычных продуктах, безусловно, не нова. С конца 1980-х годов журнал The Economist высчитывает реальные курсы мировых валют на основе «индекса бигмака». Журналисты исходят из того, что стандартный бургер, в состав которого входят хлеб, сыр, мясо и овощи, а в цену заложены стоимость аренды, энергонасителей и рабочей силы, является универсальным слепком народного хозяйства. 

Так вот, если в российском Макдоналдсе в этом году этот сэндвич стоит 133 рубля, а в американском – $5,5, то можно узнать реальный курс рубля к доллару. По последним данным исследователей, справедливая цена 1 доллара - 23 рубля (133 рубля поделили на $5,5)

По данному индексу, утверждают авторы идеи, можно не только узнать действительную стоимость валюты, но и оценить свою покупательную способность по отношению к представителям других стран. Так, находясь в США, получится купить один бигмак стоимостью 364 рубля, а в той же Турции за эту же сумму можно приобрести сразу три бургера. Россия в этом плане от Турции недалеко ушла.

А в нашей стране Росстат вот уже несколько лет высчитывает «индекс оливье», определяя на его основе размер инфляции в разных регионах. Вводные те же: самый народный салат состоит из множества ингредиентов, и способен выставить аналогом потребительской корзины в целом.

В этом году культовый салат обошелся россиянам на 4,6% дороже, чем в год предыдущий. Его цена составила 326 рублей, а в декабре 2000 года он стоил 67 рублей.

Пюрешки vs Макарошки

Новогородские маркетологи из агентства «Медиа-полюс» весной этого года придумали свой рейтинг: «Котлета с пюрешкой». Так называется проект по исследованию минимальных розничных цен на продукты, которые покупает среднестатистический россиянин.

В набор входит завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего - 31 вид продуктов.

Псковичей опять посчитали

Фото предоставлено агентством Медиа-Плюс

В июне в подсчеты попал и Псков. Мониторинг, который проводили как в федеральных, так и в местных сетях розничной торговли, показал, что в среднем, чтобы все это приготовить, псковичу придется купить продуктов на сумму 2 512 рублей. И это будут самые дешевые продукты.

Самый дорогой продуктовый набор в «Империале» - 3 256 рублей, затем идет «Лента» - 2 495 рублей, ей немного уступает «Пятерочка» - 2 377 рублей. Самые дешевые наборы в «Дикси» (2 312 рублей) и в «Магните» (2 120 рублей)

Средняя же стоимость условного суточного рациона в Пскове составляет около 300 рублей - 289 рубля 22 копейки. Самый дешевый вариант так называемой «пюрешки» обойдется в 260 рублей, а самый дорогой - в 348.

По этому показателю Псков находится в золотой середине, занимая 35 место из 60 российских городов и 5 место из 11 городов Северо-Запада. У наших соседей из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга «пюрешка» стоит дешевле: 286 и 283 рубля.

В целом же по России самый дорогой суточный рацион - в Магадане, почти 500 рублей, а самый дешевый - в Симферополе - 258 рублей.

Организаторы говорят, что проект будет проходить каждые три месяца, и уже в сентябре можно будет узнать, как изменятся цены в псковских магазинах.

СПРАВКА

Проект родился в начале апреля в Великом Новгороде и чуть более чем за 2 месяца охватил 60 городов по всей стране: от Магадана до Калининграда, включая все российские города-миллионники.



  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
Сегодня школьник - завтра предприниматель

Экономика / Я – социальный предприниматель
3 июня 10:59

Сегодня школьник - завтра предприниматель

Ученики псковской гимназии создают успешные бизнес-проекты
Каникулы для пострадавших

Экономика / Деньги
26 мая 16:53

Каникулы для пострадавших

Какие меры поддержки предлагают банки потерявшим доход из-за коронавируса бизнесменам и гражданам
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии
  • У половины заболевших россиян нет симптомов коронавируса
  • Участок дороги 800 метров отремонтируют в Середкинской волости
  • Дмитрий Бугряков: Конституция и президент оставляют право выбора за народом
  • В «Газпром межрегионгаз Псков» прошло совещание по внедрению новой технологической платформы биллинга
  • Готовность школ к ЕГЭ проверили в Пскове
  • Ливни и грозы снова ожидаются в Псковской области
  • Часть псковских кафе и ресторанов не возобновят работу после пандемии
  • Виталий Соловьёв: Не каждое поколение имеет возможность высказаться по изменениям в Конституцию
  • Псковская областная типография закрывается
  • Пенсионер пропал в Псковском районе
  • Торговые центры могут открыться в ближайшие недели в Псковской области
  • На острове Залита заканчивают ликвидацию многолетней свалки
  • Водители жалуются на новую разметку на улице Коммунальной в Пскове
  • Служебная проверка будет проведена в Великолукской больнице
  • Елена Даньшова: С 1993 года многое изменилось и назрела необходимость изменения Конституции
  • Из-за ревности мужчина избил жену до смерти в Пушкинских Горах
  • Открыто движение по временному мосту через реку Шесть в Пушкиногорском районе
  • Ещё 51 человек заболел коронавирусом в Псковской области
  • 11 случаев коронавируса подтверждены в Псковской психбольнице

    • 16 июня

  • Заготовка кормов началась в Псковской области
  • 60 коек для больных коронавирусом развернут в Островской больнице
  • Число внебольничных пневмоний сократилось в Псковской области
  • Нестерук: Опасение вызывает ситуация с коронавирсом на Порховском водоканале и в Псковской психбольнице
  • Андрей Козлов: Поправки в Конституцию выверены и отработаны
  • Подтверждена законность расторжения договора по кампусу ПсковГУ с подрядчиком
  • Количество бюджетных мест в ПсковГУ будет увеличено
  • 25 июня в Пскове заработает центр наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию
  • Зоны охраны церкви Жён Мироносиц в Пскове изменены
  • Старинную немецкую книгу не позволили вывезти в Эстонию псковские таможенники
  • В семь раз в Псковской области перевыполнили план по внедрению цифрового госуправления

    • Новости

    Нарисовали поправки

    Общество / Образование
    Ольга Нефёдова 16 июня 16:47

    Нарисовали поправки

    Каким псковские школьники видят главный документ страны

    Мал мала меньше (инфографика)

    Экономика
    14 мая 10:10

    Мал мала меньше (инфографика)

    С 1 июля в Псковской области вводится новый налоговый режим, который позволит множеству «микропредпринимателей» выйти из тени
    Не «Ура, каникулы!»

    Экономика
    7 мая 14:27

    Не «Ура, каникулы!»

    Малый бизнес Псковской области постепенно возвращается к работе