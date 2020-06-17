Псковичей опять посчитали

В июне Псков присоединился к проекту «Котлета с пюрешкой», посвященному сравнению минимальных розничных цен на продукты, которые покупает среднестатистический россиянин. И в целом по России, и в числе регионов СЗФО столица Псковской области оказалась в золотой середине.
Идея измерить благосостояние в привычных продуктах, безусловно, не нова. С конца 1980-х годов журнал The Economist высчитывает реальные курсы мировых валют на основе «индекса бигмака». Журналисты исходят из того, что стандартный бургер, в состав которого входят хлеб, сыр, мясо и овощи, а в цену заложены стоимость аренды, энергонасителей и рабочей силы, является универсальным слепком народного хозяйства.
Так вот, если в российском Макдоналдсе в этом году этот сэндвич стоит 133 рубля, а в американском – $5,5, то можно узнать реальный курс рубля к доллару. По последним данным исследователей, справедливая цена 1 доллара - 23 рубля (133 рубля поделили на $5,5)
По данному индексу, утверждают авторы идеи, можно не только узнать действительную стоимость валюты, но и оценить свою покупательную способность по отношению к представителям других стран. Так, находясь в США, получится купить один бигмак стоимостью 364 рубля, а в той же Турции за эту же сумму можно приобрести сразу три бургера. Россия в этом плане от Турции недалеко ушла.
А в нашей стране Росстат вот уже несколько лет высчитывает «индекс оливье», определяя на его основе размер инфляции в разных регионах. Вводные те же: самый народный салат состоит из множества ингредиентов, и способен выставить аналогом потребительской корзины в целом.
В этом году культовый салат обошелся россиянам на 4,6% дороже, чем в год предыдущий. Его цена составила 326 рублей, а в декабре 2000 года он стоил 67 рублей.
Новогородские маркетологи из агентства «Медиа-полюс» весной этого года придумали свой рейтинг: «Котлета с пюрешкой». Так называется проект по исследованию минимальных розничных цен на продукты, которые покупает среднестатистический россиянин.
В набор входит завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб). Всего - 31 вид продуктов.
Фото предоставлено агентством Медиа-Плюс
В июне в подсчеты попал и Псков. Мониторинг, который проводили как в федеральных, так и в местных сетях розничной торговли, показал, что в среднем, чтобы все это приготовить, псковичу придется купить продуктов на сумму 2 512 рублей. И это будут самые дешевые продукты.
Самый дорогой продуктовый набор в «Империале» - 3 256 рублей, затем идет «Лента» - 2 495 рублей, ей немного уступает «Пятерочка» - 2 377 рублей. Самые дешевые наборы в «Дикси» (2 312 рублей) и в «Магните» (2 120 рублей)
Средняя же стоимость условного суточного рациона в Пскове составляет около 300 рублей - 289 рубля 22 копейки. Самый дешевый вариант так называемой «пюрешки» обойдется в 260 рублей, а самый дорогой - в 348.
По этому показателю Псков находится в золотой середине, занимая 35 место из 60 российских городов и 5 место из 11 городов Северо-Запада. У наших соседей из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга «пюрешка» стоит дешевле: 286 и 283 рубля.
В целом же по России самый дорогой суточный рацион - в Магадане, почти 500 рублей, а самый дешевый - в Симферополе - 258 рублей.
Организаторы говорят, что проект будет проходить каждые три месяца, и уже в сентябре можно будет узнать, как изменятся цены в псковских магазинах.
СПРАВКА
Проект родился в начале апреля в Великом Новгороде и чуть более чем за 2 месяца охватил 60 городов по всей стране: от Магадана до Калининграда, включая все российские города-миллионники.