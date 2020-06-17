Псковичей опять посчитали

В июне Псков присоединился к проекту «Котлета с пюрешкой», посвященному сравнению минимальных розничных цен на продукты, которые покупает среднестатистический россиянин. И в целом по России, и в числе регионов СЗФО столица Псковской области оказалась в золотой середине.

Оливье vs бигмак

Идея измерить благосостояние в привычных продуктах, безусловно, не нова. С конца 1980-х годов журнал The Economist высчитывает реальные курсы мировых валют на основе «индекса бигмака». Журналисты исходят из того, что стандартный бургер, в состав которого входят хлеб, сыр, мясо и овощи, а в цену заложены стоимость аренды, энергонасителей и рабочей силы, является универсальным слепком народного хозяйства.

Так вот, если в российском Макдоналдсе в этом году этот сэндвич стоит 133 рубля, а в американском – $5,5, то можно узнать реальный курс рубля к доллару. По последним данным исследователей, справедливая цена 1 доллара - 23 рубля (133 рубля поделили на $5,5)

По данному индексу, утверждают авторы идеи, можно не только узнать действительную стоимость валюты, но и оценить свою покупательную способность по отношению к представителям других стран. Так, находясь в США, получится купить один бигмак стоимостью 364 рубля, а в той же Турции за эту же сумму можно приобрести сразу три бургера. Россия в этом плане от Турции недалеко ушла.

А в нашей стране Росстат вот уже несколько лет высчитывает «индекс оливье», определяя на его основе размер инфляции в разных регионах. Вводные те же: самый народный салат состоит из множества ингредиентов, и способен выставить аналогом потребительской корзины в целом.

В этом году культовый салат обошелся россиянам на 4,6% дороже, чем в год предыдущий. Его цена составила 326 рублей, а в декабре 2000 года он стоил 67 рублей.