«У нас все есть!»

Руководитель Минпромторга Денис Мантуров, курирующий в федеральном правительстве Псковскую область, 18 октября посетил регион. На нескольких предприятиях побывал лично, с остальными познакомился на специально организованной выставке. Те делились, чем нужно помочь, а одно предприятие удивило даже министра: ничего нам не надо, все есть. Обозреватель «Псковской правды» знакомилась с промышленностью региона вместе с гостем из Москвы. Первым делом Денис Мантуров вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым посетил особую экономическую зону «Моглино», где уже работает предприятие по производству лакокрасочной продукции «Нор-Маали». Здесь выпускают покрытия для строительной, нефтегазовой, машиностроительной и судостроительной промышленности. Вице-губернатор Нинель Салагаева рассказала Денису Мантурову о площадке, действующих и потенциальных резидентах, а также планах по ее расширению и созданию «Моглино-2» и «Моглино-3». Третья очередь ОЭЗ планируют создать в Дедовичском районе на площади около 300 гектаров вокруг Псковской ГРЭС. Побывали руководители и на предприятии «Псковпассажиравтотранс». Михаил Ведерников отметил, что предприятие обеспечивает 95 % всех пассажирских перевозок в регионе и остро нуждается в замене автобусов. Средний срок эксплуатации автобусов — 14 лет, но есть автобусы, которые работают более 20–30 лет. Например, министру показали пассажирский автобус возрастом 37 лет, пробег более 2 миллионов километров, а он до сих пор возит пассажиров. «Это настоящий раритет!» — заметил Денис Мантуров. Позже в этот день он объявит о выделении 2,5 млрд рублей на обновление автопарка.

АЛМАЗЫ В ПСКОВЕ

Затем глава Минпромторга познакомился с ведущими промышленными производствами области, чьи экспозиции развернулись в большом зале администрации региона. Денис Мантуров подходил к каждому стенду и беседовал с руководителями: задавал вопросы, давал советы. Руководители просили поддержки и рассказывали о своих достижениях. Так, представители компании «Елме Мессер Рус» рассказали о планах по строительству на территории «Моглино» предприятия по производству сжиженных промышленных, пищевых и медицинских газов. Планируется вложить 2 миллиарда инвестиций, завод будет работать уже осенью 2021 года. Выделялся среди остальных стенд с ярко-блестящими кристаллами. Алмазы? В Псковской области? Мы не ошиблись. Это ещё один резидент — компания «Синтез технолоджи». На витрине красуются кольца с россыпью камней. Небольшое производство сейчас располагается в Петербурге, руководители готовы перенести его и развивать в Псковской области. Эта компания занимается синтезированием углерода, в результате которого в лаборатории выращивают алмазы. Они имеют те же физические, химические и оптические характеристики, что и природные. - Технология полностью наша, разрабатывали наши профессора, - заметил директор предприятия Андрей Петров. - Это пока ноу-хау, патентоваться ещё рано. Мы к этому шли два года. Проблема одна — дорогое оборудование. Алмазные пластины используются для радиоэлектронной промышленности, для радаров и лазеров, для бурения, создания датчиков температуры и оптики. - Все что касается радиоэлектроники, надо взять за основу предприятия. А вот это, - Денис Мантуров показал рукой на ювелирные украшения, — это баловство. Надо же своим половинам покупать натуральные камни! - улыбнулся министр. - Все эти направления я заранее поддерживаю, мы готовы вам оказывать всяческую финансовую и административную поддержку по развитию всех технологий. Как рассказали «Псковской правде» директор предприятия, создание ювелирных украшений, действительно - побочный продукт производства. Те алмазы, которые слишком маленькие и не подходят для использования в промышленности, пускают в украшения, чтобы не выкидывать. Но сверкают и искрят они не хуже настоящих бриллиантов, уж поверьте!

ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ЮДАШКИНЫМИ

Великолукское предприятие по производству грузоподъемной гидравлической техники «Велмаш» попросило у министра поддержки в экспорте, чтобы увеличивать объемы продаж за рубежом. Пожаловались на небольшой спад на рынке, который руководство предприятия связывает с проверками лесных договоров от Дальнего Востока до Северо-Запада. Рассматривал Денис Мантуров и резиновые сапоги компании Nordman, которая, тоже работает на экспорт и поставляет сапоги в прибалтийские и другие европейские страны. Здесь министр обратил внимание на резкий запах — мол, если в закрытом помещении оставить сапоги, но воздух там будет резко пахнуть резиной. «Добавьте отдушки, будет приятный запах», - посоветовал Денис Мантуров. Зато Псковский электромашиностроительный завод, одно из старейших предприятий отрасли и одно из немногих, ничего не просивших у министра. И их стенда не прозвучало ни одной жалобы. Директор предприятия Александр Лазарев просто сказал, мол, помогайте троллейбусникам и трамвайщикам, чтобы они заказывали свою продукцию у нас. Денис Мантуров давно признавался, что носит наши, псковские костюмы «Трувор» от «Славянки». Мол, ничем не хуже итальянских. Директор предприятия Елена Косенкова не стала просить денег у министра, она лишь перечислила основные проблемы:

Очень упала покупательская способность. Для мужской одежды мы не можем купить ткани в России, в стране нет своего текстиля: покупаем в Китае, Турции, Италии, немножко в Белоруссии. Из-за этого сложности на границе, надо пересмотреть все движения в таможне. Ещё проблема, для массового производства в институтах не выпускают специалистов: ни дизайнеров, ни конструкторов. Где нам найти — не знаем. Все хотят быть Зайцевыми и Юдашкиными, а на производстве работать не хотят. Поэтому если у вас есть возможность, попрошу решить эти проблемы.

Денис Мантуров,

руководитель Минпромторга

Денис Мантуров все пожелания руководителей передавал своим помощникам и пообещал проработать все нюансы.

ЧТО РЕШИЛИ

Все так хотели поговорить с министром, что выставка несколько затянулась. Сразу после нее началось заседание, где министр, губернатор и руководители профильных ведомств обсудили точечные направления программы социально-экономического развития области. Детали еще в разработке, но уже известно, что Псковской области выделят на программу 10 млрд рублей.

Размер бедствия мы оценили в 280 млрд рублей. Именно такая сумма, на наш взгляд, нужна, чтобы принять необходимые меры, которые сдвинут все процессы с мертвой точки. Но так как мы понимаем, что будет выделено 10 миллиардов рублей, мы пересмотрели подходы, чем-то пожертвовали, по-другому расставили приоритеты. А для части решений мы нашли альтернативные пути, в том числе и в рамках предлагаемой нефинансовой поддержки.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области

Глава региона обозначил самые приоритетные направления. Прежде всего это решение вопроса территориального планирования. На кадастрирование, разработку генпланов и границ населенных пунктов планируется выделить 500 миллионов рублей. Затраты окупятся за пять лет. Ещё 4,5 миллиарда рублей требуется вложить в расширение зоны «Моглино». Также в рамках этой программы увеличат финансовую поддержку сельхозпроизводителям, подведут инфраструктуру к участкам, которые выдаются молодым семьям, и часть денег потратят на социальное жилье для медиков, педагогов и других востребованных в регионе специалистов. Не забыл губернатор и про Талабские острова — вопрос о транспортной доступности тоже будет решен в рамках выделенных средств. «Экспортный потенциал Псковской области недооценен», — назвал министр промышленности и торговли ещё одну потенциальную точку роста. И обратил внимание, что конкурентоспособная продукция ряда крупных промышленных предприятий Псковской области также может быть востребована на внешних рынках. В связи с этим с руководством областных предприятий будет организована работа специалистов Российского экспортного центра.