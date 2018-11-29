Общий результат

Налоговая служба Псковской области 23 ноября провела праздничную расширенную коллегию, посвященную итогам работы за 10 месяцев и основным задачам, которые предстоит решить до конца года, а также прошедшему 21 ноября Дню работника налоговых органов Российской Федерации. Об итогах работы и особенностях службы налоговиков области «Псковской правде» рассказал руководитель УФНС России по Псковской области Сергей Токарев. — Сергей Игоревич, 21 ноября налоговые органы отпраздновали свое 28-летие. Цифры показывают сохранение положительного тренда налоговых поступлений. Как удается держать планку на высоком уровне? — Конечно, это результат каждодневной работы, выполняемой на высоком качественном уровне. Контрольной работы, аналитической, разъяснительной. Сегодня особенно актуальна популяризация налоговой грамотности и налоговой культуры среди населения независимо от возраста, будь это молодежь или старшее поколение. Налоговые органы области постоянно проводят бесплатные семинары для налогоплательщиков, специалисты службы выезжают на крупные предприятия. Одной из важнейших задач мы считаем проведение разъяснительных мероприятий среди подрастающего поколения. Активно проходят уроки налоговой грамотности в школах и вузах области. Мы надеемся, что полученные знания помогут ребятам в будущем начать свой собственный бизнес, позволят быть более востребованными и защищенными на рынке труда.

И СЧИТАЮТ, И ПОЮТ

— Впечатления о налоговой службе складываются у налогоплательщиков при непосредственном общении с сотрудниками. Что вы можете сказать о налоговиках Псковской области? — Безусловно, главное богатство любого ведомства — это люди. Приятно отметить, что у нас сложился дружный, работоспособный коллектив, который успешно справляется со стоящими перед нами задачами. Службой разработан Кодекс этики сотрудников, в практику работы внедрены основные принципы и требования к организации работы с налогоплательщиками. На постоянной основе проводим мониторинги качества обслуживания. В налоговых органах Псковской области сейчас работают 707 специалистов. Преимущественно женщины — 620 человек. Также хочу отметить, что текучесть кадров у нас очень низкая, менее 10 %.

— Чем вы можете это объяснить? — Скорее всего, тем, что, несмотря на сложность и напряженность, служба обеспечивает благоприятные условия для своих сотрудников, в том числе соцпакет. Помимо профессионализма, работники налоговых органов обладают и прекрасными человеческими качествами. Каждый индивидуален, имеет свои особенности, увлечения, хобби. И служба, по мере возможностей, старается их в этом поддерживать. — Как раскрываются таланты налоговиков за пределами рабочего места? — В первую очередь в этом помогает наш профсоюзный комитет, который организует внеслужебную деятельность сотрудников. Активная поддержка профсоюза дала хороший толчок для развития спортивной жизни коллектива, которая буквально приобретает новое дыхание. Ежегодные спартакиады стали корпоративным обычаем и на протяжении нескольких лет способствуют поддержанию физической формы сотрудников. Также проходит ежегодный конкурс песни. Кстати, в прошлом году сотрудница налоговой инспекции из Великих Лук Анна Харченко заняла первое место в номинации «соло» в Северо-Западном федеральном округе. Большую работу проводят управление и инспекции, взяв шефство над пятью детскими домами и приютами области. Наши сотрудники стараются сделать жизнь детей интересней, чтобы они чувствовали внимание и заботу. Поздравляют с праздниками, проводят интересные встречи и экскурсии, объявляют различные конкурсы, например рисунков и поделок.

МАКСИМАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ

— Какие качества вы больше всего цените в сотрудниках? — Сегодня активно развивается цифровая экономика и налоговое администрирование должно соответствовать происходящим процессам. С каждым годом растут требования к работникам налоговой службы. В связи с этим среди основных качеств я бы выделил ответственность, исполнительность, эффективность, профессионализм. А, например, для сотрудников, работающих в операционных залах, где ведется прием налогоплательщиков, должны быть также развиты коммуникабельность, cтрессоустойчивость, пунктуальность. Среди всех, а в особенности молодых специалистов, особо ценю стремление к личностному росту, саморазвитию профессиональных качеств. — Как сотрудники налоговой службы могут продвинуться благодаря своему профессионализму? — Каждый может получить повышение по службе на конкурсной основе. В этом году в конкурсах на вакантные должности в налоговых органах области приняли участие 124 человека, из них 54 получили повышение по службе. А центральный аппарат ежегодно проводит внутриведомственный конкурс, аналогичный всероссийскому конкурсу «Лидеры России». Приятно отметить, что в канун профессионального праздника семь человек из ныне работающих представлены к ведомственным наградам, четырем сотрудникам объявлена благодарность Псковского областного Собрания депутатов и три сотрудника награждены почетными грамотами администрации Псковской области.